Eyup Özkeçeci’den Gaziler Günü mesajı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eyup Özkeçeci’den Gaziler Günü mesajı

İHA

Eyup Özkeçeci’den Gaziler Günü mesajı

AK Parti Gaziantep İl Başkanı Mehmet Eyup Özkeçeci Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Özkeçeci mesajında, “Milli birlik ve beraberliğimizin korunması uğruna nice destanlar yazan gazilerimiz, şanlı tarihimizin ebedi kahramanlarıdır. Emsali olmayan bir fedakarlıkla hainlere göz açtırmayan, canlarından vazgeçmeyi göze alan gazilerimizle ne kadar iftihar etsek azdır. Türk Milleti; Çanakkale'de, Sakarya'da, Dumlupınar'da, Kore'de, Kıbrıs'ta, 15 Temmuz'da ve ülkemizin her noktasında vatanımıza ve milli birliğimize kast edenlere karşı verdiği bütün mücadelelerde 'Ölürsek şehit, kalırsak gazi.' düsturuyla hareket etmiş, gencinden yaşlısına yekvücut olmuş, şehadeti ve gaza ruhunu her türlü değerin üstünde tutmuştur. Ülkemizin birliği, bütünlüğü ve vatandaşlarımızın güvenliği için gece gündüz demeden fedakarca görevini yapan Türk Silahlı Kuvvetlerimizin aziz mensupları ve Emniyet güçlerimiz destanlar yazan mücadelesiyle milletimizin gönlünde her zaman saygıdeğer bir yere sahip olmuştur. Ülkemizin istikrarı, selameti ve bekası için gazi olmuş, şehitlik mertebesine erişmiş kahraman vatan evlatları, milletimizin gönlünde ve dualarında daima yaşayacaklardır. Vatan olarak gördüğümüz toprakların nasıl vefakâr, iman dolu bir ruhla kazanıldığını ve bugün şerefle dalgalandırdığımız ay yıldızlı bayrağımızın gazilerimizin birinci derecede şahit olduğu, ne büyük kahramanlıklarla, bedeller ödeyerek bizlere emanet edildiğini idrak etmenin sorumluğu içinde şehit ve gazilerimize daima minnet ve şükran duyuyoruz. Ülkemizin birlik ve bütünlüğü, istiklalimizin bekası adına canlarını ortaya koymaktan çekinmeyen Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ve Emniyet güçlerimizin hain şer odaklarına karşı verdiği destansı mücadele, milletimizin güçlü iradesi ve desteğiyle sürecektir. Fedakar gazilerimizi ve vatanımızın selameti için şehitlik mertebesine yükselen kahramanlarımızı her zaman saygıyla anıyoruz. İstiklal mücadelemizin önderi, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, vatan uğruna canlarını vererek makamların en yükseğine erişen aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmetle yâd ediyor, hayatta olan gazilerimize sağlıklı ve uzun ömürler diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gaziantep'te otomobil ve minibüs çarpıştı: 5 yaralı
YEREL HABERLER Gaziantep'te otomobil ve minibüs çarpıştı: 5 yaralı
Büyükşehir “anneye süt bebeğe can” ile 2 milyon litre süt dağıttı Proje ile yaklaşık 57 bin anne adayına ulaşıldı
YEREL HABERLER Büyükşehir “anneye süt bebeğe can” ile 2 milyon litre ...
Fadıloğlu’ndan Gaziler Günü mesajı Fadıloğlu: “Gazilerimiz, kahramanlığın yaşayan abideleridir”
YEREL HABERLER Fadıloğlu’ndan Gaziler Günü mesajı Fadıloğlu: ...
Feray Şahin’in ölüm yıldönümü dolayısıyla anma etkinliği
YEREL HABERLER Feray Şahin’in ölüm yıldönümü dolayısıyla anma ...
Kavgada bıçaklanan genç hayatı kaybetti
YEREL HABERLER Kavgada bıçaklanan genç hayatı kaybetti
Gaziantep'te bıçaklı kavga; 16 yaşındaki Hasan öldü
YEREL HABERLER Gaziantep'te bıçaklı kavga; 16 yaşındaki Hasan öldü
3 kez koronaya yakalandı, yoğun bakımdan aşı olun çağrısı yaptı 3 kez korona oldu, kağıda yazdığı notla aşı olun çağrısı yaptı
YEREL HABERLER 3 kez koronaya yakalandı, yoğun bakımdan aşı olun ...
Milletvekili Erdoğan’dan Çetintepe Barajı müjdesi
YEREL HABERLER Milletvekili Erdoğan’dan Çetintepe Barajı müjdesi
Doğru’dan 19 Eylül Gaziler Günü mesajı
YEREL HABERLER Doğru’dan 19 Eylül Gaziler Günü mesajı
Fatma Şahin’den gaziler günü mesajı “Gazilerimiz, vatan sevgileri ve kahramanlıklarıyla yeni nesillere rehberlik etmektedir”
YEREL HABERLER Fatma Şahin’den gaziler günü mesajı “Gazilerimiz, ...
Başkan Tahmazoğlu'ndan Şehit ve Gaziler Günü kutlaması
YEREL HABERLER Başkan Tahmazoğlu'ndan Şehit ve Gaziler Günü ...
Devrilen traktörün altında kalan beş çocuk babası hayatını kaybetti Kullandığı traktörün altında kalan adam kurtarılamadı
YEREL HABERLER Devrilen traktörün altında kalan beş çocuk babası ...
Ekim ayında ilk oyunu sahneleyecekler
YEREL HABERLER Ekim ayında ilk oyunu sahneleyecekler
Eski Bakan Dinçerler’den Rektör Prof. Dr. Özaydın’a ziyaret
YEREL HABERLER Eski Bakan Dinçerler’den Rektör Prof. Dr. Özaydın’a ...
İmkander’den 400 aileye yemek
YEREL HABERLER İmkander’den 400 aileye yemek
Gaziantep FK, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı
YEREL HABERLER Gaziantep FK, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Oğuzeli Devlet Hastanesinden hizmet atağı
YEREL HABERLER Oğuzeli Devlet Hastanesinden hizmet atağı
21 yaşındaki genç trafik kazasında hayatını kaybetti
YEREL HABERLER 21 yaşındaki genç trafik kazasında hayatını kaybetti
İş yerinden para ve şeker hırsızlığı kamerada
YEREL HABERLER İş yerinden para ve şeker hırsızlığı kamerada
6 yılda 3 kez böbrek nakli oldu
YEREL HABERLER 6 yılda 3 kez böbrek nakli oldu
6 yılda 3 kez böbrek nakli oldu Kuzeni ve eşinin böbrekleri ile hayata tutunan Yaser Aljader'e üçüncü seferde ise oğlunun böbreği nakledildi
YEREL HABERLER 6 yılda 3 kez böbrek nakli oldu Kuzeni ve eşinin ...
Topçuoğlu’ndan Gaziantep’e bir okul daha Vedat Topçuoğlu Mesleki Teknik Anadolu Lisesi törenle açıldı
YEREL HABERLER Topçuoğlu’ndan Gaziantep’e bir okul daha Vedat ...
AK Parti Gaziantep'ten '17 Eylül' açıklaması
YEREL HABERLER AK Parti Gaziantep'ten '17 Eylül' açıklaması
Gaziantep'in Belkıs Mahallesi'ne 4 yeni cadde
YEREL HABERLER Gaziantep'in Belkıs Mahallesi'ne 4 yeni cadde

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.