Sosyal medya ile hatırlanan lezzet: Sarımsak turşusu

Doğal antibiyotik olan sarımsak korona virüs sürecinde en çok tüketilen besinler arasında yer aldı. Organik ürünlerle virüse karşı bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyeneler sarımsak turşusuna rağbet gösteriyor.

Organik ürün pazarı esnafı Metin Özsefil, sarımsak turşusunun nasıl kurulduğu, kurulurken nelere dikkat edilmesi gerektiğini ve ne kadar sürede tüketilmesi gerektiğini anlattı.

Sarımsakta hasadın başlamasıyla özenle seçilen iri diş sarımsakların turşu için hazırlandığını belirten Özsefil, “Sarımsak 4. ayda çıktığı zaman tek tek ayıklıyor çalışan bayan elemanlarımız. İrili ufaklı seçildikten sonra sirkeye basarlar, yüzde 5 oranında koruyucu olsun diye tuz koyarlar. 15 gün sonra da bu hale gelir, sarımtırak bir görüntü alır ve lezzetini alır, tam olmuş olur. Bir kilogram sirkeye 250 gram su koyuyorlar 15 gün içinde turşuya dönüyor. Yemeklerde kullanılıyor, suyu içilir ya da olduğu halde yiyebiliriz” dedi.

Evde 75 lira gibi bir bütçeyle turşunun rahatlıkla hazırlanabileceğini ifade eden Metin Özsefil, kurulan sarımsak turşusunun 8 ay içinde tüketilmesi gerektiğinin altını çizdi.



“Sosyal medyanın en faydalı paylaşımı”

Sarımsak turşusunun unutulmaya yüz tutmuş bir ürün olduğunu kaydeden Özsefil, “Unutulmuş bir üründü, son iki yıldır virüs olduğu için herkes buna yöneldi. Sosyal medyanın da en faydalı paylaşımlarından bir tanesi, unutulmuş bir lezzetin yeniden hatırlanmasında sosyal medyanın çok faydası oldu” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.