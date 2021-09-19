Gaziantep FK, Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı

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Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 6. haftasında konuk edeceği Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü. Sivasspor karşısında forma giyen futbolcular, takımdan ayrı olarak rejenerasyon antrenmanı yaparken, diğer oyuncular ise ısınma hareketlerinin ardından gerçekleştirilen dar alandaki çift kale maçla antrenmanı sonlandırdı.

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