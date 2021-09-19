GAÜN Teknofest’te yerlilik dalında birinci oldu

Daha önce Teknofest 2021 Teknoloji Festivaline en çok başvuru yaparak dikkatleri üzerine çeken Gaziantep Üniversitesi (GAÜN), Teknofest 2021 Uluslararası İnsansız Hava Araçları Yarışmalarında Sabit Kanat Kategorisinde Yerlilik Dalı’nda birinci olarak başarısını sürdürdü.

GAÜN öğrencilerinden oluşan Hidden Danger Takımı, 144 takımın katıldığı Teknofest 2021 Uluslararası İnsansız Hava Araçları Yarışmalarında Sabit Kanat Kategorisinde Yerlilik Dalı’nda birinci oldu. Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla birinci olan takımı tebrik ederek, “Takımımızı yürekten tebrik ediyorum. Üniversitemize ve Gazi Şehrimize yaşatmış oldukları bu onur ve mutluluktan dolayı çok teşekkür ediyor başarılarının daim olmasını diliyorum. Her zaman yanınızda olduğumuzu unutmayın” ifadelerini kullanandı.

“Yerlilik alanında Türkiye birincisi olduk”

Gaziantep Üniversitesi Teknofest Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Ali Osman Arslan ise ödülü aldıkları için mutlu olduklarını belirterek, “Gaziantep Üniversitesi’nin bu yıl 25 takımı finallerde yer aldı. 8 finalist takımımızın yer aldığı İnsansız Hava Araçları yarışmalarında sabit kanat kategorisinde, yerlilik alanında Türkiye birincisi olduk. Milli teknoloji hamlesine katkıda bulunmak adına üniversitemizde okuyan gençlerimizi bu tür yarışmalarda yer alarak hem teorik hem de pratik anlamda kendilerini geliştiririler. Rektörümüz Prof. Dr. Arif Özaydın başta olmak üzere Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Yumrutaş’a ve takımlarımızı sürekli destekleyen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Şahinbey ve Şehitkamil belediyelerine teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Hidden Danger Takım Lideri Elektrik Elektronik Mühendisliği öğrencisi Muhammet Alaca da TEKNOFEST heyecan verici bir teknoloji festivali olduğunu vurgulayarak hedeflerinin devlete ve millete faydalı işler yapmak olduğunu söyledi. Muhammet Alaca, “Geçen sene mansiyon ödülünü almıştık. Yerlilik alanını daha da geliştirerek 5’te 3 yerlilik alanına girerek, yerli oto pilot tasarımı, yerli oto pilot yazılımı ve yer kontrol istasyonu yazılımını gerçekleştirerek üniversite olarak birincilik ödülünü kazandık. Yerli ve milli adı altına gerçekleştirilen festivale kesinlikle üniversiteye yeni başlayan katılım sağlayarak kendilerini geliştirmelerini öneriyorum. Hedefimiz, içinde bulunduğumuz yarışmaları tamamen yerlileştirerek devletimize ve milletimize faydalı güzel işler yapmak. İnşallah geliştirdiğimiz bu projelerlerle, dışa bağımlılığımızı azaltarak milli teknoloji hamlesini en güzel şekilde temsil etmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

Teknofest Havacılık Uzay ve Teknoloji Festivaline şuana kadar 812 öğrenci ile Gaziantep Üniversitesi en çok başvuru yapan üniversite olarak öne çıktı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.