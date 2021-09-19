Deliklitepe Seyir Terası hizmete açıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Deliklitepe Seyir Terası hizmete açıldı

İHA

Deliklitepe Seyir Terası hizmete açıldı

Oğuzeli Belediyesi ve İpekyolu Kalkınma Ajansı işbirliğiyle yapımı tamamlanan "Deliklitepe Seyir Terası, At Biniciliği, Ok Atıcılığı Tesisi" düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılış törenine katılan MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, Ok Atıcılığı Eğitim Alanı'nda ok atmayı denedi.
Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde Oğuzeli Belediyesi ve İpekyolu Kalkınma Ajansı işbirliğiyle yapımı tamamlanan "Deliklitepe Seyir Terası" düzenlenen törenle hizmete açıldı. Oğuzeli Belediyesi ve İpekyolu Kalkınma Ajansı işbirliğiyle tamamlanan ve içerisinde seyir teras kafe, okçuluk eğitim merkezi ile binicilik eğitim merkezi bulunuyor. Oğuzeli ilçesi Deliklitepe Seyir Terası'nın açılışına Gaziantep Valisi Davut Gül, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, MHP Gaziantep milletvekilleri Ali Muhittin Taşdoğan ve Sermet Atay, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz ve diğer protokol üyeleri katıldı.

"Keyif alarak yaptığımız bu projeyi hizmete açmanın gururunu yaşıyoruz"
Programın açılış konuşmasını yapan Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, "Bugün burada hemşehrilerimizin hizmetine sunacağımız Deliklitepe Seyir Terası, At Biniciliği, Ok Atıcılığı Tesisi yaptığımız başarılı yatırımların en sonuncusu. Projelerimiz bununla sonlanmayacak. Çeşitli projeler hayata geçirmeye devam edeceğiz. Bu proje ekip olarak keyif alarak yaptığımız bir projeydi. Çünkü ilçemizde ilk defa her yaştan bütün vatandaşlarımızın faydalanabileceği böyle bir proje yapıldı. Bu tesisin içinde at biniciliği eğitimi, ok atıcılığı eğitimi ve seyir terası bulunuyor. Ayrıca kadınlarımız da kendi el emeği ürünlerini burada satabilecek" dedi.

"Bu tesisin Oğuzeli ilçesine hayırlı olmasını diliyorum"
Tesisin yapım ortaklarından İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz da, "2018 Kültür, Turizm Altyapısını Geliştirme Projesi kapsamında hayata geçirilen bu tesisin Oğuzeli ilçesine hayırlı olmasını diliyorum. İpekyolu Kalkınma Ajansı olarak Oğuzeli ilçemizde Valimiz Davut Gül liderliğinde önemli yatırımlar yaptık. Yapılan bu yatırımlar dışında Oğuzeli ilçesinin somut olmayan kültürel mirasını ayakta tutmak için de çalışmalar yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Genel Başkanımız, bu tesisi yapan Oğuzeli Belediyesi'ni tebrik etmektedir"
Açılışta konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım ise yapılan tesisin ilçe halkına hayırlı olmasını dileyerek, "Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli, bu tesisi yapan Oğuzeli Belediyesi'ni tebrik etmektedir. Çünkü bir eseri bir belediye başkanı tüm yönleriyle ele alır ve hazır hale getirir. Yerel yöneticilik sadece imar açmak, yol yapmak, çöp toplamak değildir. Belediye başkanlığı o şehri her anlamda geliştirmektir. O şehrin katma değerini geliştirmektir. Vizyonlu olmaktır. İşte burada bunun bir örneğini görüyoruz. Bu nedenle bu eseri tamamlayan Oğuzeli Belediye Başkanı Sait Kılıç'ı tebrik ediyoruz. Ben bu tesisi inşaat halindeyken de ziyaret etmiştim. Şimdi tamamlanmış ve çok güzel olmuş, şimdi de açılışında bulunuyoruz. Bu tesisin Oğuzeli ilçemize artı değerler katmasını diliyorum. Emeği geçen herkesi tebrik ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Bu proje için Sait başkan ve ekibini tebrik ediyorum"
Gaziantep Valisi Davut Gül de Oğuzeli'nin her anlamda gelişmesini sürdüren bir ilçe olduğunu ifade ederek, "Oğuzeli gelişen ve büyüyen bir ilçemiz. Özellikle hibe projelerinden en fazla pay alan ilçelerimizden biri Oğuzeli. Bu nedenle Sait başkan ve ekibini tebrik ediyorum. Burada çeşitli imkanlar ve yatırımlarla Oğuzeli ilçesinin gerçek potansiyeli daha çok ortaya çıkıyor. Emeği geçenleri tebrik ediyorum" diye konuştu.
Konuşmaların ardından kurdele kesimi yapılarak Deliklitepe Seyir Terası, At Biniciliği, Ok Atıcılığı Tesisi'nin açılışı yapıldı. Açılış sonrası Gaziantep Valisi Davut Gül ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım ile protokol üyeleri tesisi gezerek incelemelerde bulundu. MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, inceleme sırasında ok atmayı da denedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

GAÜN Teknofest’te yerlilik dalında birinci oldu
YEREL HABERLER GAÜN Teknofest’te yerlilik dalında birinci oldu
Fadıloğlu, gazilerle bir araya geldi Fadıloğlu, gaziler günü nedeniyle dernek ziyaretleri gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Fadıloğlu, gazilerle bir araya geldi Fadıloğlu, ...
Gaziantep FK, Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER Gaziantep FK, Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ihracat şampiyonu firmayı kutladı
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan, ihracat şampiyonu firmayı ...
Oba Makarna'ya Türkiye ihracat sektör şampiyonluğu ödülü
YEREL HABERLER Oba Makarna'ya Türkiye ihracat sektör şampiyonluğu ...
Sosyal medya ile hatırlanan lezzet: Sarımsak turşusu
YEREL HABERLER Sosyal medya ile hatırlanan lezzet: Sarımsak turşusu
İçişleri: Gaziantep'te bombalı eylem engellendi - Ek fotoğraf
YEREL HABERLER İçişleri: Gaziantep'te bombalı eylem engellendi - Ek ...
Gaziler için motosikletli şehir turu
YEREL HABERLER Gaziler için motosikletli şehir turu
Ek yerleştirme tercih tanıtım günleri başlıyor SANKO Üniversitesi ek kontenjanla gelecek öğrencilerini bekliyor
YEREL HABERLER Ek yerleştirme tercih tanıtım günleri başlıyor SANKO ...
Eyup Özkeçeci’den Gaziler Günü mesajı
YEREL HABERLER Eyup Özkeçeci’den Gaziler Günü mesajı
Gaziantep'te otomobil ve minibüs çarpıştı: 5 yaralı
YEREL HABERLER Gaziantep'te otomobil ve minibüs çarpıştı: 5 yaralı
Büyükşehir “anneye süt bebeğe can” ile 2 milyon litre süt dağıttı Proje ile yaklaşık 57 bin anne adayına ulaşıldı
YEREL HABERLER Büyükşehir “anneye süt bebeğe can” ile 2 milyon litre ...
Fadıloğlu’ndan Gaziler Günü mesajı Fadıloğlu: “Gazilerimiz, kahramanlığın yaşayan abideleridir”
YEREL HABERLER Fadıloğlu’ndan Gaziler Günü mesajı Fadıloğlu: ...
Feray Şahin’in ölüm yıldönümü dolayısıyla anma etkinliği
YEREL HABERLER Feray Şahin’in ölüm yıldönümü dolayısıyla anma ...
Kavgada bıçaklanan genç hayatı kaybetti
YEREL HABERLER Kavgada bıçaklanan genç hayatı kaybetti
Gaziantep'te bıçaklı kavga; 16 yaşındaki Hasan öldü
YEREL HABERLER Gaziantep'te bıçaklı kavga; 16 yaşındaki Hasan öldü
3 kez koronaya yakalandı, yoğun bakımdan aşı olun çağrısı yaptı 3 kez korona oldu, kağıda yazdığı notla aşı olun çağrısı yaptı
YEREL HABERLER 3 kez koronaya yakalandı, yoğun bakımdan aşı olun ...
Milletvekili Erdoğan’dan Çetintepe Barajı müjdesi
YEREL HABERLER Milletvekili Erdoğan’dan Çetintepe Barajı müjdesi
Doğru’dan 19 Eylül Gaziler Günü mesajı
YEREL HABERLER Doğru’dan 19 Eylül Gaziler Günü mesajı
Fatma Şahin’den gaziler günü mesajı “Gazilerimiz, vatan sevgileri ve kahramanlıklarıyla yeni nesillere rehberlik etmektedir”
YEREL HABERLER Fatma Şahin’den gaziler günü mesajı “Gazilerimiz, ...
Başkan Tahmazoğlu'ndan Şehit ve Gaziler Günü kutlaması
YEREL HABERLER Başkan Tahmazoğlu'ndan Şehit ve Gaziler Günü ...
Devrilen traktörün altında kalan beş çocuk babası hayatını kaybetti Kullandığı traktörün altında kalan adam kurtarılamadı
YEREL HABERLER Devrilen traktörün altında kalan beş çocuk babası ...
Ekim ayında ilk oyunu sahneleyecekler
YEREL HABERLER Ekim ayında ilk oyunu sahneleyecekler
Eski Bakan Dinçerler’den Rektör Prof. Dr. Özaydın’a ziyaret
YEREL HABERLER Eski Bakan Dinçerler’den Rektör Prof. Dr. Özaydın’a ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.