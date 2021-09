Deliklitepe Seyir Terası hizmete açıldı

Oğuzeli Belediyesi ve İpekyolu Kalkınma Ajansı işbirliğiyle yapımı tamamlanan "Deliklitepe Seyir Terası, At Biniciliği, Ok Atıcılığı Tesisi" düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılış törenine katılan MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, Ok Atıcılığı Eğitim Alanı'nda ok atmayı denedi.

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde Oğuzeli Belediyesi ve İpekyolu Kalkınma Ajansı işbirliğiyle yapımı tamamlanan "Deliklitepe Seyir Terası" düzenlenen törenle hizmete açıldı. Oğuzeli Belediyesi ve İpekyolu Kalkınma Ajansı işbirliğiyle tamamlanan ve içerisinde seyir teras kafe, okçuluk eğitim merkezi ile binicilik eğitim merkezi bulunuyor. Oğuzeli ilçesi Deliklitepe Seyir Terası'nın açılışına Gaziantep Valisi Davut Gül, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, MHP Gaziantep milletvekilleri Ali Muhittin Taşdoğan ve Sermet Atay, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz ve diğer protokol üyeleri katıldı.



"Keyif alarak yaptığımız bu projeyi hizmete açmanın gururunu yaşıyoruz"

Programın açılış konuşmasını yapan Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, "Bugün burada hemşehrilerimizin hizmetine sunacağımız Deliklitepe Seyir Terası, At Biniciliği, Ok Atıcılığı Tesisi yaptığımız başarılı yatırımların en sonuncusu. Projelerimiz bununla sonlanmayacak. Çeşitli projeler hayata geçirmeye devam edeceğiz. Bu proje ekip olarak keyif alarak yaptığımız bir projeydi. Çünkü ilçemizde ilk defa her yaştan bütün vatandaşlarımızın faydalanabileceği böyle bir proje yapıldı. Bu tesisin içinde at biniciliği eğitimi, ok atıcılığı eğitimi ve seyir terası bulunuyor. Ayrıca kadınlarımız da kendi el emeği ürünlerini burada satabilecek" dedi.



"Bu tesisin Oğuzeli ilçesine hayırlı olmasını diliyorum"

Tesisin yapım ortaklarından İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz da, "2018 Kültür, Turizm Altyapısını Geliştirme Projesi kapsamında hayata geçirilen bu tesisin Oğuzeli ilçesine hayırlı olmasını diliyorum. İpekyolu Kalkınma Ajansı olarak Oğuzeli ilçemizde Valimiz Davut Gül liderliğinde önemli yatırımlar yaptık. Yapılan bu yatırımlar dışında Oğuzeli ilçesinin somut olmayan kültürel mirasını ayakta tutmak için de çalışmalar yapıyoruz" ifadelerini kullandı.



"Genel Başkanımız, bu tesisi yapan Oğuzeli Belediyesi'ni tebrik etmektedir"

Açılışta konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım ise yapılan tesisin ilçe halkına hayırlı olmasını dileyerek, "Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli, bu tesisi yapan Oğuzeli Belediyesi'ni tebrik etmektedir. Çünkü bir eseri bir belediye başkanı tüm yönleriyle ele alır ve hazır hale getirir. Yerel yöneticilik sadece imar açmak, yol yapmak, çöp toplamak değildir. Belediye başkanlığı o şehri her anlamda geliştirmektir. O şehrin katma değerini geliştirmektir. Vizyonlu olmaktır. İşte burada bunun bir örneğini görüyoruz. Bu nedenle bu eseri tamamlayan Oğuzeli Belediye Başkanı Sait Kılıç'ı tebrik ediyoruz. Ben bu tesisi inşaat halindeyken de ziyaret etmiştim. Şimdi tamamlanmış ve çok güzel olmuş, şimdi de açılışında bulunuyoruz. Bu tesisin Oğuzeli ilçemize artı değerler katmasını diliyorum. Emeği geçen herkesi tebrik ediyoruz" şeklinde konuştu.



"Bu proje için Sait başkan ve ekibini tebrik ediyorum"

Gaziantep Valisi Davut Gül de Oğuzeli'nin her anlamda gelişmesini sürdüren bir ilçe olduğunu ifade ederek, "Oğuzeli gelişen ve büyüyen bir ilçemiz. Özellikle hibe projelerinden en fazla pay alan ilçelerimizden biri Oğuzeli. Bu nedenle Sait başkan ve ekibini tebrik ediyorum. Burada çeşitli imkanlar ve yatırımlarla Oğuzeli ilçesinin gerçek potansiyeli daha çok ortaya çıkıyor. Emeği geçenleri tebrik ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından kurdele kesimi yapılarak Deliklitepe Seyir Terası, At Biniciliği, Ok Atıcılığı Tesisi'nin açılışı yapıldı. Açılış sonrası Gaziantep Valisi Davut Gül ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım ile protokol üyeleri tesisi gezerek incelemelerde bulundu. MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, inceleme sırasında ok atmayı da denedi.

