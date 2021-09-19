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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

19 Eylül Gaziler Günü 100’üncü yılında coşkuyla kutlandı

İHA

19 Eylül Gaziler Günü 100’üncü yılında coşkuyla kutlandı

1921 yılında, TBMM tarafından Mustafa Kemal ATATÜRK' e “Mareşal” rütbesi ile “Gazilik” unvanı verilmesinin onuruna kutlanan 19 Eylül Gaziler Günü 100’üncü Yılında da Gaziantep’te törenle kutlandı.
Gaziler Günü nedeni ile Demokrasi Meydanında düzenlenen çelenk sunma törenine Vali Davut Gül, Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Osman Toprak, adli, idari ve askeri erkan, siyasi partilerin temsilcileri, sivil toplum kuruluşları mensupları, şehit ve gazi dernekleri ile basın mensupları ve vatandaşlar katıldı.
Vali Davut Gül, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osma, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Toprak, Muharip Gaziler ve Türkiye Harp Malulü GazilerŞehit Dul ve Yetimler Dernekleri tarafından Atatürk Anıtına çelenk sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile devam etti.
Törende, Gaziantep Muharip Gaziler Derneği Başkanı Cuma Erdem ve Bkm. Yüzbaşı Ayberk Turşucu tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapılarak öğrenciler tarafından şiirler okundu.
Kutlama programı Şato Restourant’ta Gaziler onuruna verilen öğle yemeğiyle devam etti.
Yemekte konuşan Vali Davut Gül, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e gazilik unvanı verilmesinin 100’üncü yıl dönümü olması dolayısıyla 19 Eylül’ü Gaziler günü olarak kutladıklarını vurgulayarak her ilde Gaziler günü kutlandığını ama Gaziantep’in ayrı bir değeri olduğunu ifade ederek, “Türkiye Büyük Millet Meclisi şimdiye kadar üç gazilik unvanı verdi. Birincisi Gazi Meclis, ikincisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk, üçüncüsü de Gaziantep. Bu açıdan da Gazi şehrimizde gazilerimizle bir araya gelmekten çok mutluyuz, çok onurluyuz. Dün İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu’nun bir açıklaması oldu. Terörle mücadelede ilk defa terörist sayısı 200’ün altına düştü. Tabii bu kendiliğinden olmadı. gazilerimizin katkısı var, şehitlerimizin katkısı var, şehit ailelerimizin katkısı var. Şehitlerimize, gazilerimize kucak açan herkesin katkısı var. Bugün burada bu etkinliği yapabiliyorsak her birinize minnettarlığımız var. Bugün başımız dik bir şekilde Türkiye’nin her tarafında dolaşabiliyorsak, gezebiliyorsak sizlerin bunda katkısı var. Sizlere minnettarız. Ben bu vesileyle şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum. Hayatta olan siz gazilerimize sağlık sıhhat afiyetler diliyorum. Yakınlarınıza, acısı olan milletimize baş sağlığı diliyor, inşallah 24 saat emrinizde olduğumuzu hatırlatıyor, hepinize saygılar sunuyorum” dedi.
Gaziler gününü kutlayan Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, “Türkiye'nin Gazi Şehri Gaziantep'in Gazi Mecliste bir mensubu olmaktan onur duyarak Gaziler gününüzü kutluyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahraman gazilerimizi, hayatta olanları şükranla ve teşekkürle, Hakkın rahmetine kavuşan kahraman gazilerimizi rahmetle, minnetle anıyorum. Sizler bizim baş tacımızsınız. onurumuzsunuz. Sizlerin kahramanlığı ile yükselen bir vatanımız var. Gerek şehitlerimiz gerek gazilerimiz bu ülkeye en fazla değer katan, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni şaha çıkaran çok değerli unsurlar. Hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Sizlerin her zaman emrindeyiz. Meclisimizde sizlerle ilgili bir değişiklik olduğunda, bir karar geldiğinde, hepimiz sizin için mücadele ediyoruz. Sizler adına Gazişehir'in bir evladı olarak, mecliste sizin temsilciniz olarak elimizden gelen çaba ve gayreti göstermeye söz veriyor, hepinizin Gaziler Günü'nü tekrar kutluyorum” diye konuştu.
Konuşmaların ardından Vali Davut Gül, Eşi Gülden Gül hanımefendi ve protokol üyeleri ile birlikte yemekte bulunan gaziler, aileleri ve şehit yakınlarının masalarını tek tek gezerek onlarla sohbet etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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