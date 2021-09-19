MHP'li Yıldırım: Hedefimiz Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı seçilmesi



Ahmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA) MİLLİYETÇİ Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, erken seçim taraftarı olmadıklarını ve Cumhur İttifakı'nın mecliste çoğunluğu sağlayarak yeni dönemde de Recep Tayyip Erdoğan'ın tekrar cumhurbaşkanı olmasını istediklerini söyledi.

MHP tarafından 'Siyasette Yeni Dönem, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Stratejik Hedefler' konulu bölge istişare toplantısı Gaziantep'te gerçekleştirildi. Bölgedeki 13 ilden parti temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirilen milletvekillerinin de katıldığı toplantıya başkanlık eden MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, Türkiye'nin içinde bulunduğu durum dolayısıyla erken seçim taraftarı olmadıklarını söyledi. Tek hedeflerinin Cumhur İttifakı'nın tekrar mecliste çoğunluğu sağlayarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni dönemde de cumhurbaşkanı olmasını istediklerini dile getiren Yıldırım, şöyle konuştu:

"Hedefimiz Cumhur İttifakı'nın tekrar mecliste çoğunluğu alması ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı seçilmesidir. 15 Temmuz hain darbe girişiminin olduğu gece onlarca şehit verdik. O gün gece biz nasıl mücadele ettikse bugün de aynı mücadeleyi sergiliyoruz. 15 Temmuz için bir mücadele başlamıştır ve mücadeleyi de Türkiye kazanmıştır, Türk milleti kazanmıştır. 15 Temmuz gecesi bir milattır. 15 Temmuz gecesi bizim siyasetimizde de bir milattır. Bizim ana duruşlarımızda bir değişiklik yoktur. Bizim sakladığımız gizlediğimiz hiçbir şeyimiz yok. Açık siyaset yapıyoruz ve bizim tarafımız Türkiye'dir. Bizim için önemli olan Türkiye'nin birlik ve bütünlüğüdür."

DHA-Politika Türkiye-Gaziantep Ahmet ATMACA

2021-09-19 17:32:35



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