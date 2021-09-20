Kumar operasyonunda "süngücü kadınlar" gözaltına alındı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kumar operasyonunda "süngücü kadınlar" gözaltına alındı

İHA

Kumar operasyonunda "süngücü kadınlar" gözaltına alındı

Gaziantep'te polisin duvarları kırarak gerçekleştirdiği kumar operasyonunda "süngücü" olarak tabir edilen 4 kadının da aralarında bulunduğu toplam 66 kişi gözaltına alındı.
Gaziantep'te gelen şikayet ve ihbarlar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kumar oynatılan adresi tespit etti. Geniş çaplı operasyon yürüten ekipler harekete geçerek, "erkete" olarak da bilinen gözcüleri gözaltına aldı. Daha sonra balyozlarla duvarları kıran ekipler, tel örgüleri de parçalayarak, kumar oynanan yere şok baskın düzenledi. Baskın esnasında tombala oynadığı belirlenen 46 kişi, kumar oynattığı belirlenen 16 kişi ve 4 süngücü olarak tabir edilen kadın gözaltına alındı.

Süngücü kadınlar
Kumar oynatan çetenin adına çalıştığı belirtilen ve süngücü olarak tabir edilen kadınların kumar çetesi ile organik olarak çalıştıkları ama müşteri gibi kumar oynanan mekana gelerek oturdukları belirtilirken, görevlerinin ise kumar masasındaki erkekleri motive etmek ve daha yüksek miktarda parayla kumar oynayarak kaybetmelerini sağlamak olduğu kaydedildi. Süngücü kadınların asıl görevinin, parası biten erkeklere masada bulunan pos cihazıyla devam edebileceklerini söyleyerek, kumar oynamaya devam etmelerini ve kredi kartlarındaki tüm limiti kullanmalarını sağlamak olduğu belirtildi.

Kumar aletleri tavan arasında
Kumar oynatanlar hakkında adli işlem başlatılırken, kumar oynadığı belirlenen her kişi için bin 336 TL olmak üzere 46 kişiye toplamda 61 bin 450 TL para cezası kesildi. Operasyonda kaybedilen paralar, pos cihazları, kredi kartları ile kumar oynamakta kullanılan aletler ele geçirilirken, bazı kumar aletlerinin ise tavan arasında gizlendiği belirlendi.
Öte yandan kumar oynanan mekanın gözcülerin yanı sıra güvenlik kameraları, tel örgü ve duvarlarla sıkı bir şekilde korunarak, dışarıyla bağlantının tamamen kesildiği bir düzeneğin de bulunduğu ortaya çıktı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Halı ihracatçılarının ABD'ye karşı umudu Erdoğan Halı ihracatçıları, ABD'nin Türkiye'ye uygulamayı planladığı yüzde 25'lik gümrük vergisi nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan destek istedi Türkiye’nin 2021’de 87 aylık halı ihracatı 2 milyar 69 milyon 55 1 bin dolar ABD, AB ve Afrika ülkelerinin gözdesi Türk halıları Türkiye’nin halı ihracatının yüzde 71’i Gaziantep’ten
YEREL HABERLER Halı ihracatçılarının ABD'ye karşı umudu Erdoğan Halı ...
Gaziantep'te "Sağlık Temizlikle Başlar" etkinliği
YEREL HABERLER Gaziantep'te "Sağlık Temizlikle Başlar" etkinliği
MHP'li Yıldırım: Hedefimiz Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı seçilmesi
YEREL HABERLER MHP'li Yıldırım: Hedefimiz Erdoğan'ın yeniden ...
19 Eylül Gaziler Günü 100’üncü yılında coşkuyla kutlandı
YEREL HABERLER 19 Eylül Gaziler Günü 100’üncü yılında coşkuyla ...
MHP'den Gaziantep çıkarması MHP Bölge İstişare Toplantısı, 13 ilin katılımıyla Gaziantep'te yapıldı
YEREL HABERLER MHP'den Gaziantep çıkarması MHP Bölge İstişare ...
Araban’da 19 Eylül gaziler günü törenle kutlandı
YEREL HABERLER Araban’da 19 Eylül gaziler günü törenle kutlandı
Deliklitepe Seyir Terası hizmete açıldı
YEREL HABERLER Deliklitepe Seyir Terası hizmete açıldı
GAÜN Teknofest’te yerlilik dalında birinci oldu
YEREL HABERLER GAÜN Teknofest’te yerlilik dalında birinci oldu
Fadıloğlu, gazilerle bir araya geldi Fadıloğlu, gaziler günü nedeniyle dernek ziyaretleri gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Fadıloğlu, gazilerle bir araya geldi Fadıloğlu, ...
Gaziantep FK, Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER Gaziantep FK, Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ihracat şampiyonu firmayı kutladı
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan, ihracat şampiyonu firmayı ...
Oba Makarna'ya Türkiye ihracat sektör şampiyonluğu ödülü
YEREL HABERLER Oba Makarna'ya Türkiye ihracat sektör şampiyonluğu ...
Sosyal medya ile hatırlanan lezzet: Sarımsak turşusu
YEREL HABERLER Sosyal medya ile hatırlanan lezzet: Sarımsak turşusu
İçişleri: Gaziantep'te bombalı eylem engellendi - Ek fotoğraf
YEREL HABERLER İçişleri: Gaziantep'te bombalı eylem engellendi - Ek ...
Gaziler için motosikletli şehir turu
YEREL HABERLER Gaziler için motosikletli şehir turu
Ek yerleştirme tercih tanıtım günleri başlıyor SANKO Üniversitesi ek kontenjanla gelecek öğrencilerini bekliyor
YEREL HABERLER Ek yerleştirme tercih tanıtım günleri başlıyor SANKO ...
Eyup Özkeçeci’den Gaziler Günü mesajı
YEREL HABERLER Eyup Özkeçeci’den Gaziler Günü mesajı
Gaziantep'te otomobil ve minibüs çarpıştı: 5 yaralı
YEREL HABERLER Gaziantep'te otomobil ve minibüs çarpıştı: 5 yaralı
Büyükşehir “anneye süt bebeğe can” ile 2 milyon litre süt dağıttı Proje ile yaklaşık 57 bin anne adayına ulaşıldı
YEREL HABERLER Büyükşehir “anneye süt bebeğe can” ile 2 milyon litre ...
Fadıloğlu’ndan Gaziler Günü mesajı Fadıloğlu: “Gazilerimiz, kahramanlığın yaşayan abideleridir”
YEREL HABERLER Fadıloğlu’ndan Gaziler Günü mesajı Fadıloğlu: ...
Feray Şahin’in ölüm yıldönümü dolayısıyla anma etkinliği
YEREL HABERLER Feray Şahin’in ölüm yıldönümü dolayısıyla anma ...
Kavgada bıçaklanan genç hayatı kaybetti
YEREL HABERLER Kavgada bıçaklanan genç hayatı kaybetti
Gaziantep'te bıçaklı kavga; 16 yaşındaki Hasan öldü
YEREL HABERLER Gaziantep'te bıçaklı kavga; 16 yaşındaki Hasan öldü
3 kez koronaya yakalandı, yoğun bakımdan aşı olun çağrısı yaptı 3 kez korona oldu, kağıda yazdığı notla aşı olun çağrısı yaptı
YEREL HABERLER 3 kez koronaya yakalandı, yoğun bakımdan aşı olun ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.