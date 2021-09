Kanserden korunmak isteyen kadınlara jinekolojik tarama çağrısı

Medical Park Gaziantep Hastanesinde “20 Eylül Dünya Jinekolojik Onkoloji Günü nedeniyle düzenlenen toplantıda Jinekolojik Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Mutlu Meydanlı, kanserden korunmak için kadınların her yıl jinekolojik tarama yapmalarının hayati önem taşıdığını belirterek, uyarılarda bulundu.

20 Eylül Dünya Jinekolojik Onkoloji Günü ile jinekolojik kanserler konusunda farkındalığın artırılması, davranışsal ve iletişim problemlerinin tespit edilmesi ve çözümlenmesi amacı ile Medical Park Gaziantep Hastanesi’nde basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda jinekolojik kanserlere karşı farkındalığı arttırılması hedeflenirken, toplantıda konuşan Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Mutlu Meydanlı, kanserden korunmak için kadınların her yıl jinekolojik tarama yapmalarının hayati önem taşıdığının altını çizdi.



“Doktoruna sormaktan çekinme”

Prof. Dr. Mehmet Mutlu Meydanlı, farkındalığın oluşması için kadınların jinekolojik kanserlere karşı doktorlarla iletişime geçmeleri ve bilgi almalarının önemli olduğunu söyleyerek, “Bugün 20 Eylül Dünya Jinekolojik Onkoloji Günü. Jinekolojik Onkoloji, kadın üreme sistemi kanserleri ile ilgilenen bilim dalıdır. Dünyada her yıl bir milyondan fazla kadın, kadın üreme sistemi kanseri tanısı almaktadır. En sık görülen kadın üreme sistemi kanserleri sırasıyla rahim kanseri, yumurtalık kanseri ve rahim ağzı kanseridir. Kadınları etkileyen bu kanserler hakkında ne yazık ki toplumun yeterli bilgisi yoktur. Üçüncüsünü kutladığımız Dünya Jinekolojik Onkoloji Günü’nün bu yılki teması, ‘Doktoruna sormaktan çekinme’ başlığını taşıyor. Bilgi güçtür ancak çözüm iletişimle mümkün olur. Kadınlara vermek istediğimiz mesaj; doktorunla konuş, sormaktan çekinme, kadın üreme sistemi kanserleri hakkında bilgi almaktan korkma ve düzenli jinekolojik muayeneye giderek kanserden korun” dedi.



“Farkında olmak hayat kurtarır”

Meydanlı, kadınların jinekolojik kanserlere karşı düzenli olarak her yıl en az 1 defa jinekolojik muayene yaparak kansere karşı korunabileceklerinin altını çizerek, “Her kadın, hiçbir şikayeti olmasa dahi yılda en az bir defa jinekolojik muayeneden geçmelidir. Biz buna jinekolojik checkup diyoruz. Bu sayede kanserden korunulabilir ya da erken tanı ile başarılı bir tedavinin kapısı aralanabilir. Örneğin rahim ağzı kanseri korunulabilir bir kanserdir. Ülkemizde, aile sağlığı merkezlerinde yürütülen rahim ağzı kanseri tarama programına 30 yaş üzerindeki tüm kadınlar ücretsiz olarak katılabilirler. 1012 yaş arasındaki kız çocuklarına HPV aşısı uygulayarak onların hayatlarının ileri ki dönemlerinde rahim ağzı kanserine yakalanmasını engelleyebiliriz. Örneğin HPV aşılamasını ulusal aşılama programına alan Avustralya rahim ağzı kanserini önümüzdeki 1520 yıl içinde ortadan kaldıracağını ilan etmiştir. Kadın üreme sistemi kanserlerinin kurdele rengi mordur. 20 Eylül günü tüm dünyada kadınlar saçlarını mor renge boyayarak, mor renk oje ya da mor renk ruj sürerek, mor renkte tişörtler giyerek kadın üreme sistemi kanserlerine dikkat çekmekte ve farkındalığı artırmaya çalışmaktadır. Özetle, dünya jinekolojik onkoloji gününün amacı, toplumda kadın üreme sistemi kanserleri ile ilgili farkındalığı artırmaktır. Farkında olmak hayat kurtarır” diye konuştu.

