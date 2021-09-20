Öğrencilere alzaymır semineri

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından 21 Eylül Dünya Alzaymır Günü’nde farkındalık oluşturmak amacıyla Gaziantep’in çeşitli okullarında “Alzheimer Bilinçlendirme” konusuna ilişkin öğrencilere seminer verilerek Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı, “Alzheimer MerkeziMoral Evi” hizmetleri ve tanıtımına yönelik bilgilendirme yapıldı.

Alzaymır hastalığının bilinirliğini artırmak, hastalığı yavaşlatmak ya da önlem almak amacıyla farkındalık oluşturmak için Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı Gaziantep’in çeşitli eğitim kurumlarında bulunan öğrencilere bünyesinde faaliyet gösteren “Alzheimer Merkezi Moral Evi” hizmetleri ve tanıtımına dönük bilgi verdi. Seminer şeklinde verilen etkinlikte çocuklar ve gençler, halk dilinde yaşlılık hastalığı olarak bilinen alzaymır hastalığı hakkında bilgi sahibi oldu.

Öte yandan seminerde, “Alzaymır Nedir”, “Alzaymır Evreleri”, “Risk Faktörleri”, “Alzaymır’ı Çağrıştıran 10 İşaret” ve “Bilişsel Simülasyon Egzersizleri” konuları ele alındı.

"Amaç hastalığın ilerlemesini yavaşlatmak"

Gaziantep’in çeşitli okullarında 21 Eylül Dünya Alzaymır Günü için verilen seminer hakkında konuşan Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı Dr. Serdar Tolay, alzaymırın modern çağın en sık karşı karşıya kalınan hastalıkları arasında yer aldığını belirterek, “Öğrencilerimizin bu konu hakkında bilgi sahibi olması önemli. İnsanlarımızı bu hastalığa karşı tecrübe sahibi yaparak hastalığın tehlikeli boyutlara ulaşmasının önüne geçmeyi hedefliyoruz. Bu hastalığa ilişkin ‘Alzheimer Merkezi Moral Evi' birimimizde alzaymır hastalarımızın yaşam kalitelerini artırmaya yönelik çalışmalar yapıyoruz. Alzaymır hastalığının tam tedavisi mümkün değil. Amacımız bu hastalığın ilerlemesini yavaşlatmak” ifadelerini kullandı.

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