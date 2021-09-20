İlk 1000 ihracatçı firma listesinde Gaziantep'ten 73 firma GSO Yönetim kurulu başkanı Adnan Ünverdi: "Pandemiye rağmen Tim ilk 1000'deki firma sayımızı arttırdık

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından hazırlanan İlk 1000 İhracatçı Firma2020 araştırmasına göre Gaziantep’in 73 firma ile listede en fazla firmaya sahip 3’üncü il olma başarısını gösterdiğini söyledi.

Türkiye’nin İlk 1000 İhracatçısı listesinde 2018 yılında 61, 2019 yılında ise 70 firmanın yer aldığını hatırlatan Ünverdi, 2020 yılında 73 firma ile İstanbul ve İzmir’in ardından Gaziantep’in gelmesinin mutluluk verici olduğunu kaydetti. Gaziantep’in pandeminin ağır koşullarına rağmen listedeki firma sayısını artırdığının altını çizen Başkan Ünverdi, “Bu başarıya ulaşılmasını sağlayan sanayicilerimize, ihracatçılarımıza, çalışanlarımıza ve emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Kendileri ile ne kadar gurur duysak azdır” dedi.

Gaziantep’in yaptığı ihracat ve kazandırdığı katma değerle ülke ekonomisine büyük destek verdiğini belirten Ünverdi, şunları kaydetti:

“Bu süreçte üreten bir şehir olarak hep çıkış yolları aradık. Ortadoğu’da yaşanan siyasi ve jeopolitik krizlere pandemi de eklenince Avrupa Birliği ülkeleri ve ABD’ye olan ihracatımızı artırdık. Nitelikli pazarlarla birlikte üretim standartlarımızı da geliştirdik ve nitelikli pazarlardaki iş hacmimiz artarak devam ediyor. Gıdadan tekstile, makinadan ayakkabıya Gaziantep markalı ürünleri dünyanın her bölgesinde rahatlıkla görebilirsiniz. Salgın döneminde de koruyucu maske ve tulumlar ile makarna başta olmak üzere diğer temel gıda ürünlerini Gaziantep’ten tüm dünyaya göndererek ve bu zorlu dönemin atlatılmasında kritik rol üstlendik.”

Pandemiye rağmen Gaziantep’in rekorlar kırdığına vurgu yapan Ünverdi, “Pandemiye rağmen vites büyüttük ve 2020 yılını 8 milyar dolarlık rekor ihracatla kapattık. 2021 yılı itibarı ile de son açıklanan 8 aylık dönemde bir önceki yılın aynı dönemine göre kent ihracatımızı yüzde 34,4 oranında artırdık ve 6 milyar 418 milyon 855 bin dolar ihracat gerçekleştirdik. Hedefimiz bu yıl 10 milyar dolar ihracat yapmak ve inşallah hedefimize de ulaşacağız. Gaziantep Sanayi Odası olarak da sanayimize yaptığımız teknoloji, kurumsallaşma, verimlilik, doğaya duyarlı üretim gibi yatırımlarla ihracatımızdaki katma değeri ve rekabetçiliği artıracağız. Kamu yatırımlarının da artık şehrimize gelmesini istiyoruz. Savunma sanayi, medikal sanayi çalışmalarımızla kısa ve orta vadede çok büyük atılımlar yapacak ve ihracatta yeni başarılara imza atacağız" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.