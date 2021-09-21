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Üniversite öğrencilerine oryantasyon eğitimi SANKO Üniversitesi SHMYO Müdürü Prof. Dr. Özkur: “Pandemi, sağlık sektörüne olan ihtiyacın önemini, belirgin ölçüde arttırmıştır” Dr. Öğr. Üyesi Demirbakan: “Pandemiye karşı aşı anahtar rol oynamaktadır. bağışıklık için nüfusun çoğunluğu aşılanmalı”

İHA

Üniversite öğrencilerine oryantasyon eğitimi SANKO Üniversitesi SHMYO Müdürü Prof. Dr. Özkur: “Pandemi, sağlık sektörüne olan ihtiyacın önemini, belirgin ölçüde arttırmıştır” Dr. Öğr. Üyesi Demirbakan: “Pandemiye karşı aşı anahtar rol oynamaktadır. bağışıklık için nüfusun çoğunluğu aşılanmalı”

SANKO Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda (SHMYO) 20212022 EğitimÖğretim Yılı, oryantasyon eğitimiyle başladı.
“Pandemi ve üniversiteye uyum süreçlerini kolaylaştırmak için bugün buradayız” diyen SHMYO Müdürü Prof. Dr. Ayhan Özkur, yeni eğitim ve öğretim yılında öğrencilerle bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.
Tüm dünyada yaşanan pandeminin sağlık sektörüne olan ihtiyacın önemini, belirgin ölçüde artırdığını anlatan Prof. Dr. Özkur, “Ülkemizde sağlıkta dönüşüm programı kapsamında birçok şehir hastanesi açılmış ve yenilerinin açılması planlanmıştır” dedi.
Sağlık kuruluşlarının daha kaliteli ve işlevsel hizmet sunabilmelerinin kendi alanında uzmanlaşmış yardımcı sağlık personeli ile mümkün olduğunu kaydeden Prof. Dr. Özkur, “Geçen yıl eğitim vermeye başladığımız SHMYO’nun Ameliyathane Hizmetleri, Anestezi, İlk ve Acil Yardım ile Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programlarıyla gittikleri her yerde başarıyla çalışabilecek sağlık profesyonelleri yetiştirmeyi amaçladık” ifadelerini kullandı.
Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da öğrencilerden ve velilerden yoğun talep gördüklerini vurgulayan Prof. Dr. Özkur, “Bize olan güveniniz için çok teşekkür ediyoruz. Pandemi nedeniyle geçtiğimiz yıl yaşadığımız olumsuzluklara karşı bu yıl daha da hazırlıklıyız. Bu nedenle daha iyi bir eğitim dönemi planladık. Pandemi koşulları elverdiğince meslek derslerini yüz yüze yapmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.
“Geçen yıl aramıza katılan ekip arkadaşlarımız bu yıl ağırlıklı olarak hastanemizde eğitimlerini alacak. Eğitimlerimizin yüzde 40’ı uzaktan erişimle, mesleki eğitimlerimiz ise yüz yüze gerçekleşecek” diyen Prof. Dr. Özkur, öğrenciler teşekkür ederek başarılı bir dönem geçirmeleri temennisinde bulundu.
Ameliyathane hizmetleri programı
SHMYO Ameliyathane Hizmetleri Programı Başkanı Doç. Dr. Erdal Uysal da ameliyat masalarının hazırlanması, aletlerin uygun hale getirilmesi, ameliyathane cihazlarının bakım aralıklarının belirlenmesi, sterilizasyon, hastanın örtülmesi, pozisyon verilmesi ve temel cihazların tanınması konusunda görev yapan ameliyathane teknikerlerinin, ameliyathanelerin olmazsa olmazları olduğuna dikkat çekti.
Öğrencilerin bu alanda lisans eğitimi alarak daha da yükselme olanağı olduğunu ifade eden Doç. Dr. Uysal, uygulamalı eğitimi aldıkları SANKO Üniversitesi Hastanesi ameliyathanelerinin modern tıbbın gerektirdiği her türlü cihazla donatıldığını kaydetti.
Ameliyathane ortamının öğrencileri cezbettiğini dile getiren Doç. Dr. Uysal, “Hepinizi aramıza katıldığınız için kutluyor, başarılar diliyorum” diyerek sözlerini tamamladı.
Tıbbi görüntüleme teknikleri programı
“Alt yapısı son derece donanımlı olan SANKO Üniversitesi Hastanesi Radyoloji Ünitesi’nde radyoloji teknikerliğini öğrenmeye çalışacaksınız. Aramıza hoş geldiniz” diyerek konuşmasına başlayan Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali İkidağ ise öğrencilere şöyle seslendi:
“Tek çatı altında 600 yatak kapasitesi ile Türkiye’nin en büyük özel hastanesi olan hastanemiz, aynı zamanda ülkemizin en donanımlı hastanelerinden biridir. Radyoloji ünitemizde de son teknoloji özel cihazlarımız var. Radyoloji ile ilgili tüm işlemleri yapabilecek hale geldikten sonra sizi mezun etmeyi hedefliyoruz.”
Anestezi programı
Anestezi Programı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Betül Kocamer Şimşek, anestezi teknikerinin büyük sorumluluklar yüklendiğinin altını çizdi.
“Biz hastanenin her yerindeyiz, bu nedenle de hastaneyle ilgili her şeyi öğrenmiş olarak sizleri mezun edeceğiz” diyen Dr. Öğr. Üyesi Şimşek, şöyle devam etti:
“Görmediğiniz ameliyat, gitmediğiniz bölüm kalmayacak ve bunların hepsini aynı anda, aynı çatı altında SANKO Üniversitesi Hastanesi bünyesinde yapacaksınız. Mezun olduktan sonra kalanlar ve gidenler olacak ama gidenler iş konusunda sıkıntı yaşamayacak. Çünkü bilgi ve deneyiminizle tercih edileceksiniz. Çok doğru bir tercihle buradasınız. Sizi tebrik ediyorum. İki yıl boyunca birlikte çok güzel şeyler yapacağız.”
İlk ve acil yardım programı
İlk ve Acil Yardım Programı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Demet Arı Yılmaz da “İlk ve Acil Yardım Programımızda amacımız ölüm ve yaşam arasındaki çizginin en kritik olduğu o dakikalarda müdahale etme yeteneğine sahip, kendi alanında yeterli, nitelikli, yetkin acil tıp teknikerleri yetiştirebilmektir” sözleriyle bölümün önemini açıkladı.
“COVID 19 Pandemisi süresince SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi ve SANKO Üniversitesi Hastanesi olarak, toplum sağlığına yönelik elimizden gelen her türlü çabayı göstermeye çalıştık ve gösteriyoruz” diyen Dr. Öğr. Üyesi Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:
“İlk ve Acil Yardım Programımız ilerlemeye açık bir programdır. Dikey geçiş ve yurt içi yurt dışı yüksek lisans olanakları sayesinde öğrencilerimize alanlarında çok farklı ufuklar açmaktadır. Bu yolda bizlerle yürümek isteyen gençlerimize elimizden gelen tüm desteği vermeye hazırız.”
Dr. Öğr. Üyesi Hadiye Demirbakan
SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Hadiye Demirbakan, toplantıda “COVID 19 Enfeksiyonu ve Korunma Yöntemleri” konusunda bilgilendirme yaptı.
Yüz yüze eğitimlerin başlamasıyla birlikte pandemi riskine özellikle toplu alanlarda daha çok dikkat edilmesi gerektiğine vurgu yapan Dr. Öğr. Üyesi Demirbakan, şu uyarılarda bulundu:
“COVID 19 virüsünün mutasyona uğramasıyla nedeniyle bu konudaki bilgiler sürekli yenilenmektedir. Maske kullanımı, özellikle cerrahi maske kullanımının ihmal edilmemesi, 1,5 metrelik sosyal mesafenin korunması ve el yıkama çok önemli. Su ve sabun kullanarak kirlenen ellerin hijyenini sağlamak tercih edilmeli. Ancak dezenfektanlar kullanılarak ellerin hijyeni sağlanacak ise avuç içi, tırnaklar, baş parmak ve parmak araları da unutulmamalı.
Çevre ve toplum sağlığı açısından kullanılan maskeler gelişi güzel değil, uygun çöp kutularına yoksa evsel atık kutularına atılmalı. COVID 19 pandemisine karşı aşı anahtar rol oynamaktadır. Etkin bir bağışıklık için nüfusun çoğunluğunun aşılanması gerekir.”
İdari birimler
SHMYO Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Selim Kervancıoğlu’nun da katıldığı toplantıda, SANKO Üniversitesi Öğrenci İşleri Müdürü Naim Mert Öcal, Sosyal Kurumsal Hizmetler Müdürü Begüm Tekin, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Biriminden Uzm. Klinik Psikolog Işıl Afat Kolukısa, İş Analizi ve Raporlama Sorumlusu Cesur Yıldız, Tanıtım Ofisi Sorumlusu Sema Tavşancıl, SHMYO İdari Personeli Emel Uğur ile Kütüphane Personeli ve Elektronik Kaynaklar Sorumlusu Fatih Furkan Gebel, birimlerinin işleyişine ilişkin paylaşım yaptı.

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