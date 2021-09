GGC yönetiminden Vali Gül'e ziyaret GGC Başkanı Ay: "Hedeflerimiz büyük"

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti (GGC)’nin yeni yönetimi, Vali Davut Gül’ü ziyaret etti. Vali Gül'e yeni dönemde yapılacak projeleri anlatan GGC Başkanı İbrahim Ay, "Hedeflerimiz büyük. Amacımız Gaziantep basınının standartlarını yükseltmek. Bunun için gece gündüz durmaksızın çalışarak projelerimizi bir bir hayata geçireceğiz" dedi.

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti'nin 11 Eylül tarihinde yapılan 27. Olağan Genel Kurul toplantısında yeniden 3 yıllık göreve seçilen GGC yönetimi görev dağılımını yaptıktan sonra ilk olarak Gaziantep Valisi Davut Gül'ü ziyaret etti. GGC Başkanı İbrahim Ay ve yönetim kurulu üyelerinin katıldığı ziyarette Vali Gül, yeni dönemin Gaziantep basını için hayırlı olmasını diledi. GGC Başkanı İbrahim Ay, Vali Gül'e Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti olarak geçmiş dönemde yapılan çalışmaları ve yeni dönem için vaat ettikleri projeleri anlattı. Yeni yönetim kurulunun sektördeki tüm temsilcileri kapsayan bir yapıya sahip olduğunu vurgulayan Başkan Ay, geçmişte yaptıkları çalışmaların ışığında yeni dönemde çıtayı yükselttiklerinden bahsederek, "Geçen dönemlerde çok güzel çalışmalara imza attık. Toplu konut projesi ile üyelerimizin ev sahibi olmasının yanı sıra yaptığımız diğer çalışmalar ile GGC'yi Türkiye'de örnek gösterilen konuma taşıdık. Geride bıraktığımız dönemlerde üyelerimize yönelik hizmetlerimizin yanı sıra Gaziantep'in marka değerinin artmasına da katkı sağladık. Özellikle pandemi nedeniyle bu yıl yapamadığımız ama daha önce 6 kez gerçekleştirdiğimiz 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü etkinliklerimiz Türkiye'de büyük ses getirdi. Önümüzdeki dönemde de artık geleneksel hale gelen bu etkinliğimizi sürdüreceğiz. Yeni dönemde üyelerimize daha çok dokunan ve onların her an yanında olacağımız projelerimizi hayata geçireceğiz. Bunun yanı sıra toplu konut projemizin ikincisini yapacağız. Yeni dönem için büyük iddialarla ortaya çıktık. Bu nedenle beklentiler yüksek ve bu beklentileri karşılamak için seçimin bitmesiyle birlikte çalışmalarımızın startını verdik" diye konuştu.

GGC olarak yeni dönemde sektörde yer alan herkesin standartlarını yükseltmeyi ve camianın haklarını en iyi şekilde savunmayı amaçladıklarını da dile getiren İbrahim Ay, "Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti, yarım asrı aşkın geçmişi ile sadece şehrimizin değil bölgemizin en önemli sivil toplum örgütlerinden birisidir. GGC aynı zamanda şehrimizin ve bölgemizin basın camiasının amiral gemisi niteliğindedir. Tarihi ve geçmişi ile her zaman örnek olan GGC'yi yeni dönemde de parmakla gösterilen bir kurum olmaya devam ettireceğiz. GGC olarak ulusal medya ile ilişkilerimizi geliştirdik ve kentimizin tanıtımına, yapılan iyi şeylerin duyurulmasına büyük katkılar sunduk. Bu görevimizi de aksatmadan sürdüreceğiz. Yeni dönemde de Gaziantep'te başta valilik ve belediyeler olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlar ile işbirliği içerisinde olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Projeler çok güzel"

Yeni yönetim kurulu üyelerini tebrik eden Vali Davut Gül, GGC'nin geçmişte yaptığı başarılı çalışmaları yeni dönemde de sürdüreceğine inandığını söyledi. Yönetimde yer alan isimleri tanıdığını mesleki ve GGC bünyesinde yaptığı çalışmaları yakından bildiğini ifade eden Vali Gül, "Yeni dönem için başarılar diliyorum. İncelediğim ve dinlediğim kadarıyla projeleriniz çok güzel. Sizler bu projeleri gerçekleştirmek için çalışırken, bizlerde üzerimize düşen görev olursa katkı sunmak için gayret göstereceğimize emin olabilirsiniz. Gaziantep’te var olan ortak hareket kültürünün bir parçası olduğunuzu görmek bizi ayrıca mutlu ediyor. Yeni dönemde de projelerinizin hepsini gerçekleştirerek hem kentimize hem de basın camiasına olumlu katkılar sunmanızı temenni ediyorum" dedi.

