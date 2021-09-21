“Hareketlilik Haftasında Türkiye 612 Belediyeyle Birinci”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hareketlilik Haftasında Türkiye 612 belediyeyle birinci

İHA

Hareketlilik Haftasında Türkiye 612 belediyeyle birinci

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde “Avrupa Hareketlilik Haftası” kentte düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı. Hareketli yaşama teşvikin merkeze alındığı programda, Başkan Fatma Şahin ve AB Türkiye Delegasyon Başkanı Büyükelçi MeyerLandrut, tramvayla Fıstık Park’a giderek vatandaşlarla birlikte yürüyüş yaptı. Başkan Şahin, Büyükelçi MeyerLandrut’u halat çekme yarışmasında yenerek büyük sevinç yaşadı.
Ulaşımı planlamak ve toplu ulaşım sistemini geliştirmek, bisiklet ve yaya yollarını artırmak, vatandaşları bireysel araçlar yerine alternatif ulaşım metotlarıyla seyahate teşvik etmek amacıyla düzenlenen “Avrupa Hareketlilik Haftası” kutlama programı, Türkiye Belediyeler Birliği’nin (TBB) ulusal koordinatörlüğünde Büyükşehir Belediyesi organizasyonunda Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyon Başkanı Büyükelçi Nikolaus MeyerLandrut’un, TBB ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’i ziyaret etmesiyle başladı. Büyükşehir Belediye önünde yapılan basın açıklaması sonrasında Başkan Şahin ve protokol, bando ekibinin çaldığı müzik ve bisiklet sürücüleri eşliğinde Vilayet durağından tramvayla Fıstık Park’a hareket etti. “Sağlık için birlikte yürüyelim” yazılı el dövizlerini taşıyan halkla yürüyüş yapan Şahin, parkurun sonunda aynı alanda bulunan bisiklet istasyonun tanıtımı yaptı, 400 gence bisiklet hediye etti.
“Hareketlilik Haftasında Türkiye 612 Belediyeyle Birinci”
Büyükşehir Belediyesi önünde basın açıklaması yapan Başkan Fatma Şahin, Avrupa Hareketlilik Haftası’nın Avrupa’da 20 yıldır kutlandığını belirtti, 2014 yılında Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini aldığında Avrupa Hareketlilik Haftası programına hemen dahil olduklarını söyledi. Şahin, “Her yıl yeni bir sloganla Gazi şehirde yürüyüş parkurlarının bisiklet yollarının kullanımına halkı teşvik ettik. Yaklaşık 3 yıl önce Türkiye Belediyeler Birliği’nde de koordinasyona başladık. Bu özel haftaya ilginin artırılması, belediyelerin halkıyla birlikte çevre bilincini yükseltmesi ve ulaşım çeşitliliğini artıracak çalışmalara öncülük ettik. Bugün, çok özel. Çünkü dünyadaki bütün belediyelerden en fazla başvuru Türkiye’den gitti. 612 belediye, bu hafta bisiklete biniyor, yürüyor, alternatif ulaşım kanallarını kullanıyor. Karbondioksit salınımını azaltacak, hava kirliliğini en aza indirecek faaliyetlerde bulunuluyor. Bunun yanında 112 belediyemiz de altın kurala uyarak bu özel hafta için bütün koşullarını yerine getirdiğini söyledi. Şu anda dünyada İspanya 457 belediye ile ikinci sırada bizi takip ediyor. Akabinde Avusturya geliyor. Biz bugün sağlıklı ve güvenli ulaşım için tramvaya bineceğiz. Halkımızla birlikte yürüyeceğiz, bisiklete bineceğiz. Çünkü pandemi süreci bizlere gösterdi ki toplu taşımadan bireysel taşımaya geçtiğinde karbondioksit salınımı daha da artıyor. En büyük tehlike bu. Bisiklet kullanımını artırmalıyız. Yürüyüşümüzü artırmalıyız. Karbondioksit salınımını azaltacak ulaşımları daha çok kullanmamız gerekiyor. Bu farkındalığı artırmak için bir taraftan bisiklet yolları yapıyoruz bir taraftan da yarışmalar düzenleyerek çocuklarımıza bisiklet hediye ediyoruz. Bu çalışmaların sonunda da daha sağlıklı ve güvenli ulaşımı hem kendi şehrimizde hem de bütün dünyada temin etmeyi amaçlıyoruz” dedi.
AB Türkiye Delegasyon Başkanı Büyükelçi MeyerLandrut ise “Gaziantep’te bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Özellikle Avrupa Birliği Hareketlilik Programı çerçevesinde burada bulunmak beni ayrıca mutlu ediyor. Bu vesileyle 612 belediyenin katılımıyla hareketlilik haftasının ilk sırasında yer alan Türkiye’deki belediyeleri ve ulusal koordinatörlüğünü üstlenen Türkiye Belediyeler Birliğini tebrik ediyorum. Ulaşımda emisyonlar her geçen gün artıyor. Bu hafta çerçevesinde ve yıl boyunca da bu grafiği tersine çevirmek için mücadele vereceğiz. Sağlıklı bir gelecek için toplu taşıma ve yürüyüş yapmak son derece önemli. Hava kirliliğini azaltmak mümkün. Karbondioksit salınımını azaltmak mümkün. Trafik sıkışıklığını, yollarda meydana gelen kazaları ve bunların sonucunda yaşanan ölümleri azaltmak mümkün. Ben bu çerçevede herkesin yaşam alışkanlıklarını yeniden gözden geçirmesi ve yeni nesiller için yeniden düşünmesini istiyorum. Tabi ki Başkan Fatma Şahin’le sadece Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı sıfatınızla değil, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı olarak da sizinle çalışıyoruz. Birlikte yürüttüğümüz ortak projelerden gurur duyuyorum” ifadelerini kullandı.
Etkinliğin ikinci etabında protokolün 2021 yılında "Sürdürülebilir Ulaşım: Sağlıklı ve Güvenli Hareketlilik" temasıyla kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası’nın anlam ve önemine dair konuşmalar festival parkta devam etti. Festival Park’ta konuşmalarına yer verildi. Gaziantep AK Parti Milletvekili Mehmet Erdoğan, Avrupa Hareketlilik Haftası kutlama programında bulunduklarını ifade ederek, “Bireysel ulaşımın toplu ulaşıma evirilmesi için 2002 yılından günümüze ulaşım ana planlarımızla çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Şehirlerdeki trafik karmaşalarının önüne geçmek adına yapılan bu çalışma tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de elzem” dedi.
Gaziantep AK Parti Milletvekili Dr. Derya Bakbak da Gaziantep’te alternatif ulaşım araçları arasında bulunan bisiklet dağıtımlarının yapıldığı yarışmaların sık sık organize edildiğini dile getirerek, “Yaşamın çok büyük bir değişim içerisinde. Bütün dünya değişiyor. Şehirlere göçün artması, sanayi şehri olmamız gibi özellikler, kentimizin hareketliliğini her zaman artıran etmenler olmuştur. Kentimizi daha yaşanabilir, daha mutlu kılmak adına bisikletlerimiz ve bisiklet yollarımız yaşamımıza güçlü bir anlam katıyor” diye konuştu.
Kutlama programının son etabında ise protokol, vücut kitle indeksi ölçümleri ile diyetisyen ve spor etkinliklerinin yapıldığı etkinlik çadırlarını ziyaret etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

GGC yönetiminden Vali Gül'e ziyaret GGC Başkanı Ay: "Hedeflerimiz büyük"
YEREL HABERLER GGC yönetiminden Vali Gül'e ziyaret GGC Başkanı Ay: ...
AB Delegasyon Başkanı Landrut: Ulaşımda emisyon her geçen gün artıyor
YEREL HABERLER AB Delegasyon Başkanı Landrut: Ulaşımda emisyon her ...
Bilek sosyal tesis için gün sayıyor Sosyal tesisin yapım aşamasında sona gelindi
YEREL HABERLER Bilek sosyal tesis için gün sayıyor Sosyal tesisin ...
Bebek dostu olan GAÜN Hastanesi’nde anne sütü eğitimi
YEREL HABERLER Bebek dostu olan GAÜN Hastanesi’nde anne sütü eğitimi
Üzüm tarlada 3,5, markette 10 TL
YEREL HABERLER Üzüm tarlada 3,5, markette 10 TL
Aşı randevusu yerine taziyeye gitti, korona virüse yakalandı Yoğun bakımda tedavisi süren Mehmet Aslan: “Aşı çok önemliymiş keşke aşı olsaydım”
YEREL HABERLER Aşı randevusu yerine taziyeye gitti, korona virüse ...
Zeugma Mozaik Müzesi'ne 9 ayda 125 bin ziyaretçi
YEREL HABERLER Zeugma Mozaik Müzesi'ne 9 ayda 125 bin ziyaretçi
Üniversite öğrencilerine oryantasyon eğitimi SANKO Üniversitesi SHMYO Müdürü Prof. Dr. Özkur: “Pandemi, sağlık sektörüne olan ihtiyacın önemini, belirgin ölçüde arttırmıştır” Dr. Öğr. Üyesi Demirbakan: “Pandemiye karşı aşı anahtar rol oynamaktadır. bağışıklık için nüfusun çoğunluğu aşılanmalı”
YEREL HABERLER Üniversite öğrencilerine oryantasyon eğitimi SANKO ...
Bin 500’e yakın öğrenci Hasan Kalyoncu Üniversitesi’ni tercih etti
YEREL HABERLER Bin 500’e yakın öğrenci Hasan Kalyoncu ...
Güneydoğu’dan 94 ülkeye kuru meyve ihracatı gerçekleştirildi Güneydoğu en fazla Antep fıstığı, kuru kayısı ve kuru meyve mamulleri ihraç etti Türkiye genelinin yüzde 20’lik kuru meyve ihracatı Güneydoğu’dan
YEREL HABERLER Güneydoğu’dan 94 ülkeye kuru meyve ihracatı ...
Sevim Alan: "Sonbaharda cildinizi koruyun"
YEREL HABERLER Sevim Alan: "Sonbaharda cildinizi koruyun"
İlk 1000 ihracatçı firma listesinde Gaziantep'ten 73 firma GSO Yönetim kurulu başkanı Adnan Ünverdi: "Pandemiye rağmen Tim ilk 1000'deki firma sayımızı arttırdık
YEREL HABERLER İlk 1000 ihracatçı firma listesinde Gaziantep'ten 73 ...
Hasat öncesi zeytincilik eğitimleri tamamlandı
YEREL HABERLER Hasat öncesi zeytincilik eğitimleri tamamlandı
Yeni dönemde 11 bini aşkın kursiyer faydalanacak
YEREL HABERLER Yeni dönemde 11 bini aşkın kursiyer faydalanacak
Öğrencilere alzaymır semineri
YEREL HABERLER Öğrencilere alzaymır semineri
Onlar artık evliliğe hazır Gaziantep’te, evlilik Okulunu bitiren 240 çift sertifikalarını aldı
YEREL HABERLER Onlar artık evliliğe hazır Gaziantep’te, evlilik ...
Kanserden korunmak isteyen kadınlara jinekolojik tarama çağrısı
YEREL HABERLER Kanserden korunmak isteyen kadınlara jinekolojik ...
Köy okulu öğrencilerinin çanta sevinci Yedi Başak'tan kırsal mahallerde okuyan 176 öğrenciye çanta ve kırtasiye desteği
YEREL HABERLER Köy okulu öğrencilerinin çanta sevinci Yedi Başak'tan ...
Hayallerine ilk adımlarını attılar
YEREL HABERLER Hayallerine ilk adımlarını attılar
Kumar operasyonunda "süngücü kadınlar" gözaltına alındı
YEREL HABERLER Kumar operasyonunda "süngücü kadınlar" gözaltına ...
Halı ihracatçılarının ABD'ye karşı umudu Erdoğan Halı ihracatçıları, ABD'nin Türkiye'ye uygulamayı planladığı yüzde 25'lik gümrük vergisi nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan destek istedi Türkiye’nin 2021’de 87 aylık halı ihracatı 2 milyar 69 milyon 55 1 bin dolar ABD, AB ve Afrika ülkelerinin gözdesi Türk halıları Türkiye’nin halı ihracatının yüzde 71’i Gaziantep’ten
YEREL HABERLER Halı ihracatçılarının ABD'ye karşı umudu Erdoğan Halı ...
Gaziantep'te "Sağlık Temizlikle Başlar" etkinliği
YEREL HABERLER Gaziantep'te "Sağlık Temizlikle Başlar" etkinliği
MHP'li Yıldırım: Hedefimiz Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı seçilmesi
YEREL HABERLER MHP'li Yıldırım: Hedefimiz Erdoğan'ın yeniden ...
19 Eylül Gaziler Günü 100’üncü yılında coşkuyla kutlandı
YEREL HABERLER 19 Eylül Gaziler Günü 100’üncü yılında coşkuyla ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.