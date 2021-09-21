Gaziantep'te metruk binada erkek cesedi bulundu

Kadir GÜNEŞAhmet KILIÇ/ GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, kullanılmayan 2 katlı binanın giriş katında, erkeğe ait cansız beden bulundu.
Olay, akşam saatlerinde, Türkmenler Mahallesi'nde meydana geldi. Uzun süredir kullanılmayan 2 katlı binanın giriş katında, yerde hareketsiz yatan birini görenler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, üzerinde kimlik bulunmayan, 50 yaşlarındaki erkeğin yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ekiplerince yapılan incelemenin ardından cansız beden, kimlik tespiti ve otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Soruşturma sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ, Ahmet KILIÇ
2021-09-21 17:46:08
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