İş merkezinin çatı katında çıkan yangın korkuttu

Gaziantep'te, bir iş merkezinin çatı katında yalıtım malzemelerinin tutuşması sonucu çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Yangın, ihbar üzerine olay yerinde gelen itfaiye ekiplerinin kısa süreli müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Gazimuhtarpaşa Bulvarı üzerinde bulunan bir iş merkezinin çatı katında meydana geldi. İddiaya göre, akşam saatlerine doğru iş merkezinin çatı katında bulunan yalıtım malzemelerinin tutuşması sonucu yangın çıktı. Çevrede olayı gören vatandaşların ihbarı ile bölgeye çok sayıda 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çatı katında çıkan küçük çaplı yangını kısa süreli çalışma ile söndürdü. İş merkezindeki soğutma çalışmaları ise sürüyor.



Yangın korku ve paniğe neden oldu

Kentin en işlek noktalarından birinde yer alan iş merkezinde çıkan yangın nedeniyle herhangi can kaybı ya da yaralanma olayı yaşanmazken, pek çok iş yerinin bulunduğu iş merkezinde büyük korku ve panik oluştu. Yangının söndürülmesi sonrası ise herkes derin nefes aldı.

Yangınla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

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