6 katlı iş merkezinin terasında yangın

El Salvador Devlet Başkanı kendini diktatör olarak tanımladı

İngiltere, Türkiye'yi 'kırmızı' listeden çıkardı ama... Bu nasıl izin?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ahmet KILIÇ/GAZİANTEP, (DHA) GAZİANTEP'te 6 katlı iş merkezinin terasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde İncilipınar'daki 6 katlı iş merkezinin terasında çıktı. Tadilat sırasında elektrik panosundan çıkan kıvılcımlardan kaynaklandığı düşünülen yangını gören iş yeri çalışanları, dışarıya çıkıp itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ-Ahmet KILIÇ

2021-09-21 18:16:35



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.