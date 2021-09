Kına gecesinde koronaya yakalandılar Delta varyantına yakalandığı tespit edilen kadın 47 gün süren yaşam mücadelesini kazanarak sağlığına kavuştu

Gaziantep'te oğullarının kına gecesinde korona virüse yakalanan Özcan ve Songül Turan çifti, delta varyantı teşhisinin konulması ve sağlık durumlarının ağırlaşması üzerine kaldırıldıkları Gaziantep Özel Anka Hastanesinde 45 gün süren tedavinin ardından sağlığına kavuştu.

Gaziantep’te yaşayan Özcan ve Songül Turan çifti, oğullarının kına gecesinde korona virüse yakalandı. Nefes almakta zorlanan ve durumu ağırlaşan çifte delta varyantı teşhisi konulurken, hasta çift acil olarak ambulansla Gaziantep Özel ANKA Hastanesine götürüldü. Hızlı bir şekilde tedaviye başlayan çiftten 48 yaşındaki Özcan Turan 10 günlük tedavinin ardından sağlığına kavuştu.



Karısını yalnız bırakmadı

Sağlık durumu ciddiyetini koruyan 47 yaşındaki Songül Turan'ın ise Covid19 ile mücadelesi devam etti. Özcan Turan sağlığına kavuşmasına rağmen bu zorlu savaşta eşini yalnız bırakmadı ve tedavi boyunca eşine destek oldu. Kocası bir an olsun yanından ayrılmayan Songül Turan, 45 gün süren tedavinin ardından sağlığına kavuştu.



"Artık nefesimin kıymetini bileceğim"

İki defa plazma kan takviyesi alan ve uygulanan tedavi ile iyileşen hasta Songül Turan, yaşadıkları sürecin çok zorlu geçtiğini belirterek, bundan sonra aldığı her nefesin kıymetini bileceğini kaydetti. Songül Turan yaşadıklarını anlatarak, "Hastalığa oğlumun kına gecesinde yakalandık. Nefes almakta zorlandım. ANKA Hastanesine getirilerek doğru karar verildi. Hemen tedaviye alındık. Eşim 10 günlük tedavinin ardından tamamen iyileşti. İyileşmesine rağmen benimle birlikte kaldı. Önce Allah sonra doktorum ve hemşireler sayesinde hayata tutundum. Bugün taburcu olmamın mutluluğunu yaşıyorum, bundan sonra nefesimin kıymetini bileceğim. Biz hastalar iyileşip evimize gidiyoruz ama sağlık çalışanlarımız her gün burada. Onları da düşünmek lazım. Maske takıp, mesafeyi korumalıyız. Başta doktorum Seyfi Yılmaz’a sorumlu hemşire Dilek Alkan ve ekibine çok teşekkür ederim. ANKA Hastanesi bana otel konforunda hizmet sağladı. Allah hepsinden razı olsun" dedi.



Hastaların çoğunda delta varyantı görülüyor

Çiftin tedavi süreci hakkında bilgi veren İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Seyfi Yılmaz, son dönemde karşılaştıkları hastaların çoğunda delta varyantının görüldüğünü kaydederek, “Son zamanlarda gelen hastalarımızın çoğunda Delta Varyantı görmekteyiz. Akciğer enfeksiyonu olarak kabul edilen hastalık, hastalarımızda değişik bulgular gösterebiliyor. Bazı hastalarımız süreci ağır geçiriyor. Hasta çiftimiz bize geldiğinde oksijen durumu çok kötüydü. Uyguladığımız tedavilere olumlu yanıt verdi. Songül Turan’ın eşi Özcan Bey 10 günün sonunda sağlığına kavuşurken, Songül Hanım nefes almakta zorluk çekiyordu. Uzun süren medikal tedavinin ardından şu an hastalarımızı sağlıklı bir şekilde taburcu etmenin mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu.

