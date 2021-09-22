Teknofest 2021’de çevreci projeler yarışıyor SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu: “Ülkemizin ve dünyanın geleceğine katkı sunma gayretiyle birbirinden değerli projelere imza atan gençlerimizle ne kadar gurur duysak az”

Teknofest’in ana paydaşlarından SANKO Holding’in yürütücülüğünü üstlendiği ‘Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması’na başvuran 2 bin 462 projeden 85’i finalde yarışıyor.

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Teknofest’i ziyaret ederek, finalde yarışan projeleri inceleyen SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, “Ülkemizin ve dünyanın geleceğine katkı sunma gayretiyle birbirinden değerli projelere imza atan, çevre duyarlılığı ve sorumluluk bilinci yüksek gençlerimizle ne kadar gurur duysak az” dedi.

Bu yıl ikinci kez Teknofest’in ana paydaşları arasında yer alan SANKO Holding’in sponsorluğunda düzenlenen ‘Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması’nda finale kalan 85 takım, altı gün boyunca yarışma alanında jüri önünde sunum yaparak birincilik için yarışacak.

İstanbul Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen TEKNOFEST 2021’in açılış törenine katılan SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, projeleri inceleyerek öğrencilerden bilgi aldı.

“Gençler mücadeleyi bırakmasınlar”

Türkiye’nin Milli Teknoloji Hamlesi yolculuğunda birbirinden değerli projelerin sergilendiğini dile getiren Konukoğlu, “Ülkemizin ve dünyanın geleceğine katkı sunmak için proje geliştiren genlerimizle gurur duyuyoruz” dedi.

Türkiye’nin son dönemde birçok alanda büyük atılımlar gerçekleştirdiğine değinen Konukoğlu, şunları kaydetti:

“Tüm dünyada kendini kanıtlayan ve yabancı ülkelerin vatandaşları tarafından da ilgi gören TEKNOFEST, gençlerimizi cesaretlendirmesi ve yol göstermesi bakımından ülkemiz adına büyük önem taşıyan bir organizasyon. TEKNOFEST’in ülkemizde düzenlenmesi ülkemiz ve gençlerimiz için büyük bir fırsat. Geleceğimizin teminatı gençlerimiz TEKNOFEST’i mutlaka yakından takip etsinler. TEKNOFEST, gençlerimizin; Türk gençliğinin neler yapabileceğini tüm dünyaya göstermesi bakımından önemli bir kazanım. Mücadeleyi ve çalışmayı asla bırakmasınlar.”

“Çevre konusu dünyanın geleceğinde hayati önem taşıyor”

SANKO Holding’in ‘Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması’nın sponsorluğunu üstlendiğini anımsatan Konukoğlu, çevre konusunun günümüzde her ülkenin çözüm üretmesi gereken önemli bir konu olduğuna vurgu yaparak sözlerini şöyle sürdürdü:

“Küreselleşmenin de etkisiyle uluslararası bir boyut kazanan çevre konusunda atılacak her adım dünyanın geleceği açısından hayati önem taşımaktadır. Hızla değişen dünyada, küreselleşmenin etkileri ciddi boyutta hissediliyor. Artan doğal afetler ve iklim krizi çevre konusuna vermemiz gereken önemi gözler önüne seriyor. SANKO Holding olarak ülkemizin ve dünyanın geleceğine katkı sunacak projeleri ve çalışmaları desteklemekten mutluluk duyuyoruz. Yarınlara daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için sürdürülebilirliğe önem vermeliyiz.”

Çevre ve enerji teknolojileri yarışması

SANKO Holding, bu yıl da toplumun tamamında teknoloji ile bilim konusunda farkındalık oluşturmayı, Türkiye’nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen TEKNOFEST’in ana paydaşları arasında yer alarak, ‘Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması’nın yürütücülüğünü üstleniyor.

SANKO Holding bünyesinde çalışan mühendisler, Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması’na katılan öğrencilere mentorluk desteği sağlayarak akademisyenler ile projeleri değerlendirme süreçlerini yürüttüler.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda; ‘Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması’na yapılan 2 bin 462 başvurudan 85’i finalde yarışma hakkı kazandı.

Yarışmanın amacı; endüstriyel işletmelerin uyguladığı enerji verimli ve çevre duyarlı uygulama projelerini ve teknolojileri ortaya çıkararak bilgi ve tecrübelerin paylaşılmasını sağlamak, genel anlamda endüstriyel alanda enerji verimliliğini artırmaktır.

Toplumda enerji verimliliği kültürünün oluşturulması, verimlilik ve çevre konularında farkındalığın artırılarak yenilikçi ve teknolojik fikirlerin geliştirilmesi sağlanmasıdır.

İstanbul Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen TEKNOFEST 2021, 26 Eylül Pazar günü düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.

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