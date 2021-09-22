Uzmanlardan gebelere aşı çağrısı Gaziantep Üniversitesi İç Hastalıkları Yoğun Bakım Sorumlusu Doç. Dr. Gülseren Elay: “Gebelerimize aşı olmalarını öneriyoruz" Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. İlknur Demir: “Doğru yönlendirmeyle, doğru zamanda aşılanmaları sağlamalıyız”

Son günlerde korona virüs aşısının gebelerde düşük riskini arttırdığı yönündeki iddialar üzerine gebeler aşı olmak istemezken, yoğun bakımlardaki entübe hamile hasta sayısı ve hasta ölümleri ise artıyor. Vakaların arttığı kentlerden olan Gaziantep'te uzmanlar gebelerde sürecin daha zorlu seyrettiğini ve anne karnında bulunan bebek nedeniyle müdahalenin daha kısıtlı olduğunu hatırlatarak, anne adaylarına aşı çağrısında bulundu.

Korona virüs aşısının düşük riskini arttırdığı yönündeki iddialar üzerine hamileler korona virüs aşısı olmak istemezken, gebe vaka sayısı hızla artıyor. Aşı olmayan hastaların yoğun bakımları doldurduğu Gaziantep'te, aşı olmayan ve yoğun bakımda yatan gebe hastaların sayısı da her geçen gün artıyor. Gebelerde kısıtlı müdahale nedeniyle entübe hasta sayısı da hızla artarken, hastalık daha ölümcül hale geliyor.



Aşısızlar yoğun bakımları doldurdu

Gaziantep Üniversitesi Yoğun Bakım Sorumlusu ve İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Gülseren Elay, hastanenin Covid kliniğine başvuran hastaların yüzde 100'nün aşısız olduğu belirtilirken bu aşısız hastalarının çoğunun da gebe olduğunu ifade etti. Gebe hastaların aşılanması ve tedavisi konularında çok sayıda hasta ile ilgili kendilerine danışıldığını da kaydeden Demir, "Bize çok sayıda gebe hasta danışılıyor. Geçen hafta 3 entübe gebe hasta danışıldı. Yataklarımız doldu, çok fazla hasta kabul ettiğimiz için yatak sayımız yeterli olmuyor. Bu kadar yoğun hastayı karşılamakta zorlanıyoruz. Biz gebelerimize aşı olmalarını öneriyoruz. Bize bağlı klinikte makineye bağlı, son evre olan entübe hastalar ile bize danışılan hastalar aşısız hastalar" dedi.



"Gebelerde bağışıklık sistemi değişir

Dr. Elay, gebelik döneminde hastaların bağışıklık sisteminin daha düştüğünü ifade ederek, "Gebelik sürecinde bağışıklık sistemi tamamen değişiyor ve birçok romatolojik hastalık gebelikte alevlenir. Bu nedenle biz gebelerimize aşı olmalarını öneriyoruz. Bize danışıldığında da aşı olmayı tavsiye ediyoruz" şeklinde konuştu.



Hekimlere çağrı

Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi İç hastalıkları Uzmanı Dr. İlknur Demir ise gebelerin Aile Hekimi ve Kadın Doğum Hekimlerinin hekimlerinin kontrolünde aşılarını yaptırması gerektiğini kaydetti. Tüm hekimlere de gebelerin doğru bir şekilde yönlendirmelerini yaparak aşılanması gerektiğini ifade eden Demir, "Hekim olarak gebelerimizi doğru yönlendirmeyle, doğru zamanlarda aşılanmalarını sağlamalıyız” dedi.



Yoğun bakımdaki gebelere sınırlı müdahale

Anne adaylarının çocuklarını da düşünmesi nedeniyle hamilelik sürecinde çok hassas olduğunu hatırlatan İlknur Demir, yoğun bakımdaki gebelere kısıtlı müdahale şanslarının olduğunu kaydetti. Uzman Dr. Demir, "Anne adaylarının çok duygusal olduğu için ‘çocuğuma bir şey olmasın’ diye bazen vitamin haplarını bile almaktan çekiniyor. Tabii aşı bizim yeni karşılaştığımız bir süreç ister istemez tereddüt çok yüksek oranda. Çünkü gebelere verebileceğimiz ilaçlar yoğun bakımlarda da kısıtlı oluyor. Gebe buraya geldiğinde bebeğe de zarar vermemek adına belli başlı tedavileri veriyoruz ve müthiş bir kısıtlama oluyor, bu yüzden de gebe hastalarımız maalesef daha kötüye gidiyor. Gebelerimiz aile hekimi birinci basamak olmak üzere yönlendirerek, kadın doğum hekimlerimizle iş birliğinde bulunarak ve risklerini değerlendirerek aşı olmalarını sağlamalıyız” diye konuştu.

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