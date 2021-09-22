Gül ile Fadıloğlu, trafik eğitimi alan öğrencilerle buluştu Gönül akademisi projesi kapsamında öğrencilere trafik eğitimi

Gaziantep’te dezavantajlı bölgelerde yaşanan sorunların çözülmesi ve toplumsal yapının iyileştirilmesi amacıyla Gaziantep Valiliği ile büyükşehir ve ilçe belediyeleri iş birliğinde Gaziantep modeli ile hayata geçirilen ‘Gönül Akademisi Projesi’ kapsamında Vali Davut Gül, Şehitkamil Trafik Eğitim Parkı’nda eğitim alan öğrencileri ziyaret ettiler.

Şehitkamil Trafik Eğitim Parkı’nda ve sınıflarda incelemelerde bulunan Vali Davut Gül ile Başkan Rıdvan Fadıloğlu, öğrencilerle bir araya gelerek onlara trafik kuralları ile ilgili sorular sordu ve öğrencilere hediyeler dağıttılar.

Vali Gül; İçişleri Bakanlığının tüm Türkiye’de trafik eğitim parklarının arttırılması ile ilgili bir çalışması olduğunu, Gaziantep’te de Şehitkamil Belediyesinin bunların ilkini gerçekleştirdiğini dile getirerek, 20 bin metrekarelik alanda yaklaşık 3 ay boyunca çocuklara trafik eğitimi verildiğini söyledi. Vali Davut Gül, Şehitkamil Trafik Eğitim Parkı’nda son durum ile ilgili Başkan Rıdvan Fadıloğlu’ndan bilgi aldı.

“Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum”

Gönül Akademisi Projesi’ne de değinen Gül, “Mahallelerimizde çocuklarımıza çeşitli aktiviteler yaptırıyoruz. Bu aktivitelerden de bir tanesini ziyarete geldik. Gördük ki hem çalışma sistemi giderek oturuyor hem çocuklar çok mutlu hem de bu trafik bilincinin, bizi 510 yıl sonra daha yaşanabilir bir şehir haline getireceğini görüyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Günlük yaklaşık 100 öğrenci eğitim alıyor”

Yıl sonuna kadar 4. sınıf tüm öğrencilerin eğitimlerden faydalanacağını kaydeden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ise, “İçişleri Bakanlığımızın talimatı doğrultusunda tüm vilayetlerde trafik parklarının yapılması söz konusuydu. Valimiz ile istişarelerimiz neticesinde Belkıs Mahallesi’nde 20 bin metrekarelik alanda bu trafik parkını hayata geçirdik. Amacımız, müfredatın içerisinde tüm 4. sınıf öğrencilerinin bir yıllık trafik eğitimi almasını sağlamak. Yarım günlük eğitim programı çerçevesinde günlük yaklaşık 100 öğrenci eğitim alıyor. İnşallah yılsonuna kadar tüm 4. sınıf öğrencilerinin eğitimleri tamamlanmış olacak. Bu konuda emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Program sonunda öğrencilerle hatıra fotoğrafı çekildi.

Gönül Akademisi Projesinin paydaşlarından olan Şehitkamil Kaymakamlığı, Şehitkamil Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün iş birliğinde dezavantajlı mahalle ilkokul öğrencilerine trafikte görev ve sorumluluk duygularının gelişmesini sağlamak, bilinçli ve daha nitelikli bireyler yetiştirmek amacıyla Şehitkamil Trafik Eğitim Parkı’nda teorik ve uygulamalı eğitimler veriliyor.

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