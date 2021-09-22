Halı tasarım yarışmasında final heyecanı başlıyor Halı Tasarım Yarışması ve Tasarım Günleri GAİB’te Başlıyor 25-26 Eylül Tasarım Haftası Dolu Dolu Geçecek

Gaziantep'te 2526 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan VII. Makine Halisi Tasarım Yarışması ve Tasarım Günleri'nde final heyecanı başlıyor. Dereceye girenlerin ödüllerini alacağı tasarım günlerinde, bir çok ünlü bilim adamı ve modacı da etkinliklere renk katacak

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB), Gaziantep Üniversitesi Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halı Tasarım Derneği İle birlikte gerçekleştirilen VII. Makine Halisi Tasarım Yarışmasında sona gelindi. 2526 Eylül 2021 tarihleri arasında GAİB hizmet binasında düzenlenecek olan VII. Makine Halisi Tasarım Yarışması ve Tasarım Günleri Etkinlikleri kapsamında yarışmaya katılan eserler arasından jüri üyelerinin yapacağı değerlendirme sonucu dereceye giren eserler belirlenerek ödüllendirilecek. Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan GAHİB Başkan Ahmet Kaplan “Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenen ve Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçı Birlikleri tarafından organize edilen “VII. Makine Halısı Desen Tasarım Yarışması” kapsamında finale kalan eserlerin dokuması tamamlanmış olup, dereceye girenler Tasarım Günleri etkinlikleri kapsamında düzenlenen final töreninde ilan edilecektir. Yarışma, Gaziantep Üniversitesi Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halı Tasarım Derneği iş birliğinde düzenlenmektedir. Bu çerçevede, “Tasarım Günleri” etkinlikleri 25 26 Eylül 2021 tarihleri arasında GAİB Hizmet Binasında düzenlenecektir. İki gün sürecek etkinlik kapsamında akademisyenler, sektör uzmanları ve ünlü tasarımcıların katıldığı söyleşiler ve halı tasarımı ile ilgili atölye çalışmaları düzenlenecektir” dedi. İki gün sürecek etkinliğe Öğretim Görevlisi A. Can ÖZCAN “Büyüklere Uçan Halı Masalları ve Gerçek Lamba Cinleri" ile giriş yapacak olup cumartesi günü sırasıyla Prof. Dr. Ayşe UYDURANOĞLU “Yeşil Mutabakat Kapsamında Kullanılan Girdilerin Sürdürülebilirliği ve Üretim Süreçlerinin İyileştirilmesi", Bengi ERGON KAYA “Lenzing ile Ev Tekstilinde Sürdürülebilir Yenilikler”, Doç. Dr. Hatice Kübra KAYNAK “Teknik Tekstiller: Günümüz ve Geleceğe Bir Bakış” Prof. Sevim Arslan “Sanat, Zanaat ve Tasarım Bağlamında Makine Halısı Tasarım Yarışmaları” konu başlıklarıyla sürdürecekler. 26 Eylül Pazar gün atölye çalışmalarının ardından, Prof. Dr. Onur BALCI “Sürdürülebilir Üretim için "Yeşil Mutabakat", Moda Tasarımcısı Hakan AKKAYA "2021 Trendleri ve Halı Sektörüne Tavsiyeler" konulu konuşmasında bilgi ve deneyimlerini katılımcılar ile paylaşacak. Ekranlardan tanıdığımız Mimar Selim YUHAY’ın “Yaşadığımız Mekanlardaki Tasarımların ve Renklerin hayatımıza Etkileri" konulu şöylesi ile Tasarım Günleri noktalanacak olup, 7. Makine Halısı Tasarım Yarışması Ödül Törenine geçilecek.

Halı sektörü gençlere iş dünyasının kapılarını açıyor

Sektöre genç yetenekler kazandırmak istediklerini de ifade eden Başkan Kaplan “Türkiye, Makine Halısı ihracatında yıllardır dünya lideridir. Gaziantep, son yirmi yılda yaptığı önemli yatırımlar ve çalışmalar ile makine halısı üretiminde, dünya çapındaki en önemli üretim merkezi haline gelmiştir. Makine halısı sektörü, katma değeri yüksek, özgün ve kaliteli ürünler üretmeyi ve uluslararası rekabet gücünü sürdürmeyi hedeflemektedir. Firmalarımızın sahip olduğu uluslararası rekabet avantajlarını koruyabilmeleri açısından yeni ve özgün koleksiyonların oluşturulması, müşterilerin beğeni ve tercihlerine doğru ve zamanında cevap verilebilmesi, büyük önem arz etmektedir. Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) tarafından, sektörün önemli ihtiyaçlarından biri olan halı desen tasarımı ve uygulaması alanında insan kaynağı kapasitesinin yükseltilmesi ve istihdam edilecek tasarımcıların yetiştirilmesini sağlamak amacıyla farklı çalışmalar yürütülmektedir. Bu kapsamda, Gaziantep Üniversitesi Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu (GAÜN) ile işbirliği halinde Makine Halısı Tasarım Yarışması geleneksel hale getirilmiş olup her yıl düzenlenmektedir. Temel amacımız sektörümüzü sahiplenecek genç yeteneklerin tespit edilerek sektöre kazandırılması, dünyada liderlik konumuna ulaştığımız sektörümüzde liderliğimizi sürdürmeye devam etmektir. 2526 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleştireceğimiz VII. Makine Halisi Tasarım Yarışması ve Tasarım Günleri Etkinliklerimizin sektörümüze farklı bir heyecan katacağına inanıyoruz” dedi.

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