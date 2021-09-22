Demir çubuktan sıçrayan kıvılcım oto aksesuar dükkanını tutuşturdu

Gaziantep'te sökülmek istenen demirden sıçrayan kıvılcım, oto aksesuar dükkanındaki döşemeyi tutuşturdu. Bir anda büyüyen alevler, iş yerinde büyük hasara neden oldu

Edinilen bilgiye göre Gaziantep Küsket Sanayi Sitesinde bulunan oto aksesuar dükkanında inşaat halindeki bir odada bulunan inşaat demirleri sökülmek istendiği anda çıkan kıvılcım, yerdeki döşemeye sıçradı. Bir anda etrafı saran alevler üzerine ç3vredeki esnaf ellerinde yangın tüpleri ile alevleri söndürmeye çalıştı. Vatandaşların ve esnafın ilk müdahaleyi yaptığı yangın yan odaya sıçrarken olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri de tazyikli su sıkarak alevlere müdahale etti. Ekiplerin yoğun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürülürken, iş yerinde ise maddi hasar meydana geldi.

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