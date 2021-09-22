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Azez'de 'Osmanlı Dönemi Halep´inde Sosyokültürel Hayat' sergisi

DHA

Azez'de 'Osmanlı Dönemi Halep´inde Sosyokültürel Hayat' sergisi


Hasan KIRMIZITAŞAhmet ATMACA/ HALEP (Suriye), (DHA)SURİYE'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesinde 'Hatırladıkça Biz Oluruz; Osmanlı Dönemi Halep´inde Sosyokültürel Hayat' sergisi açıldı. 32 belgenin ziyaretçilerle buluştuğu sergi, yoğun ilgi gördü.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin düzenlediği sınır ötesi operasyonlarla terör örgütlerinden arındırılan Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesinde, Yunus Emre Enstitüsü tarafından 'Hatırladıkça Biz Oluruz; Osmanlı Dönemi Halep´inde Sosyokültürel Hayat' adlı sergi açıldı. Açılışa Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, Devlet Arşivleri Başkanlığı Dış İlişkiler ve Tanıtım Dairesi Başkanı Cevat Ekici, Şam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İzzeddin Al Kadour ile çok sayıda kişi katıldı.
32 belgenin yer aldığı serginin açılışında konuşan Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, son olarak Afrin'de yeni şube açtıklarını belirtti. Enstitü olarak Türkçe'nin yanı sıra el sanatları alanında da eğitimler vereceğini kaydeden Ateş, şunları söyledi:
"Yunus Emre Enstitüsü burada faaliyetlerini sürdürecek. Enstitümüz burada sadece Türkçe öğretmekle kalmayacak, kültürel kaynaşmanın yanında el sanatları alanında da eğitimler verecek. Ortak kültürümüzü, ortak geçmişimizi yeniden hatırlayalım istedik. Bu yüzden bu serginin adı 'Hatırladıkça Biz Oluruz'. Dünyanın her yerinde olduğu gibi bölgemizde de kargaşa ve kaoslar var. Biz çözüm önerilerini okyanusun ötesinde ya da Uzak Doğu'da aramak zorunda değiliz. Çözüm önerilerimizi kendi coğrafyamızda kendi bölgemizde bulabiliriz. 500 yıl boyunca bu topraklar medeniyetin, barışın, esenliğin merkezi olmuş ve dünyaya örnek teşkil etmiştir. Biz de bu geçmişimizi yeniden hatırlayarak Kürt, Türk, Çerkez, Arap fark etmeksizin yeniden bir barış iklimi sağlayabiliriz. Yunus Emre Enstitüsü olarak bugün 64'üncü şubemizi Afrin bölgemizde açtık. Bu sergi ile de zihinlere bu barış düşüncesinin yeniden gelmesi gerekiyor."DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ-Ahmet ATMACA
2021-09-22 17:41:54

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