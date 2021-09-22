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Erol Bulut: "Oyunumuz tatmin etmedi ama galibiyet bizi mutlu etti" "Golün senaryosunu soyunma odasında konuşmuştuk"

İHA

Erol Bulut: "Oyunumuz tatmin etmedi ama galibiyet bizi mutlu etti" "Golün senaryosunu soyunma odasında konuşmuştuk"

Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Erol Bulut, sahalarında 10 kazandıkları Başakşehir maçının ardından yaptığı açıklamada, "Oyunumuz tatmin etmedi ama galibiyet bizi mutlu etti" dedi. Maçın başında buldukları golle ilgili de ilginç ifadeler kullanan ve golü soyunma odasında konuştuklarını söyleyen Erol Bulut, "Golün senaryosunu soyunma odasında konuşmuştuk" ifadelerini kullandı.

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Başakşehir ile karşılaştı. Zorlu karşılaşmayı 9. saniyede Türk futbol tarihinin en erken golünü atan Muhammet Demir'le 10 galip bitiren Gaziantep ekibi, ligdeki ikinci galibiyetini alarak puanını 8'e çıkardı. Karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Erol Bulut, galibiyeti hak ettiklerini ve gelecek haftalarda daha iyi olacaklarını söyledi.

"Oyunumuz tatmin etmedi ama galibiyet mutlu etti"
Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Erol Bulut, "Bugün maçın 90 dakikasına baktığımızda oyun olarak iyi oynamadığımız bir maçtı ama 10. saniye gelen gol bizi çok sevindirdi. Erken gol gelmese defansta daha çok iş yapmak zorunda kalacaktık. Golün erken gelmesi bunu önledi. Oyunun tamamında topun arkasına geçerek defansta iyi işler yapmaya çalıştık. Oyun olarak tatmin olmadık ama defans ve kazanma arzu ile mücadele üst düzeydeydi. Oyuncularımı hırslarıyla kazanma anlamında her şeyi yaptılar. Hepsini tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi.

"Golün senaryosunu soyunma odasında konuşmuştuk"
Maç başlar başlamaz buldukları golle galibiyeti aldıkları için mutlu olduklarını ve golün senaryosunu maç öncesi soyunma odasında konuştuklarını söyleyen Erol Bulut, "Maçı hemen başta attığımız golle kazandığımız için mutluyuz. Erken gelen gol ile ilgili aslında benzer bir şey konuşmuştuk. Maç öncesi soyunma odasında takıma konuştuğumda Günay'a topu alıp Joao'ya uzun top atarı, o da defans arkasına atar Muhammet de ceza sahasına girerek golü atarı demiştik. Maçın 10. saniyesinde bunun gerçek olması bizi çok sevindirdi" şeklinde konuştu.

"İkinci yarı defans anlamında iyi bir oyun çıkardık"
Maçın ikinci yarısında defansif anlamda iyi bir mücadele gösterdiklerini belirten Erol Bulut, "İkinci yarıda da defansın arkasına koşular istedim. O yüzden hücum anlamında değişiklik yaptık. Yorulan ve kart gören arkadaşlar vardı, onları değiştirdik. Dicko ile defans arkasına yapılacak koşular bizi rahatlatacaktı. İstediğimiz gibi olmadı ama kalemizde net bir pozisyon görmedik. Çünkü defans anlamında iyi bir oyun çıkardık" diye konuştu.

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