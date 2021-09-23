Biber tarlada 1, markette 4 TL

Gaziantep'te çiftçiler bin bir emek harcayarak yetiştirdiği biberleri 1 TL’den satarken, marketlerde bu fiyat 4 TL’ye çıkıyor.

Gaziantep’te biber üreticileri hasadı devam eden biberin tarladan tezgaha yolculuğundaki fiyat artışına dikkat çekiyor. Çiftçiler, sürekli artan maliyetlere rağmen kar marjlarının küçülttüklerini belirterek, 1,1 liradan satılan biberin tüketiciye 4 liraya kadar yükselmesine tepki gösterdi.

Gaziantep'te çiftçiler topladıkları biberleri tarlada 1 TL'den satarken marketlerde ise 4 TL'den satılıyor. Çiftçiler hasattan memnun kalırken, tarla ile market arasındaki fiyat farkından rahatsız olduklarını ifade ediyor.

Tarlada sattıkları biberin fiyatının marketlerde 4 TL’ye kadar çıktığını ifade eden Biber üreticisi Müslüm Gürsel, “Şuanda burada kırmızı salçalık biber topluyoruz. Artık hasadımızda sona gelindi. Biberin kilosu sebze halinde 1,6001,700 civarında bizden ise 1 ila 1,1 TL’den alıyorlar. Marketlerde ise en az 4 TL’den satılıyor” dedi.



“Biz çalışıyoruz marketçiler kazanıyor”

Kendilerinin emek verdiği üründen marketçilerin kazanç sağladığını ifade eden Gürsel, “Bizim işçi parası maliyet parasını düşündüğünüzde biz bir şey kazanmıyoruz. Biz çalışıyoruz marketçiler kazanıyor. Bu nasıl oluyorsa ürün üreticiden tüketiciye gelene kadar 34 kat artıyor. Buradan 5060 ton biber çıktı bir TL’den sattığımızı düşünürseniz 50 bin TL oluyor ama bizim işçi maliyetimiz 30 bin TL tutuyor. Dün benim kavunları topladım kilosunu 800 kuruşa verdim. Markete gittim aynı ürünün fiyatı 3,5 liradan satılıyor. Arkadaş bu kadar fark yanlış hadi sende 1,5 liraya ver” diye konuştu.

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