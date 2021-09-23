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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep'te "Kazak" rüzgarı

İHA

Gaziantep'te "Kazak" rüzgarı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Kazakistan Ankara Büyükelçiliği iş birliğinde, Kazakistan Cumhuriyeti'nin Bağımsızlığı’nın 30’uncu yıldönümüne ithafen, “Karagandı Tattimbet Akademik Halk Çalgıları Orkestrası”nın Türkiye turnesi kapsamında “Ulu Bozkır Ezgileri Konseri” gerçekleşti.
Kültür sanat faaliyetlerine verdiği desteği sürdüren Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde barındırdığı Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı’nca Masal Parkı’nda Gazi şehirlilere unutulmaz bir gün daha yaşattı. Karagandı Tattimbet Akademik Halk Çalgıları Orkestrası tarafından gerçekleştirilen “Ulu Bozkır Ezgileri Konseri” nde Türk ve Kazak şarkılarının çalındı, orkestra performanslarının gerçekleşti. Konserde izleyiciler şarkılara eşlik etti.
Ulu Bozkır Ezgileri Konseri’nde Uluslararası Sanat Yarışması Ödül Sahibi, "100 Yeni İsim" Proje Ödüllüsü Şef Yerlan Baktıgerey orkestrayı yönetirken, Uluslararası Sanat Yarışması Ödül Sahibi Sırım Hordin, Kazakistan Cumhuriyeti Onurlu Kültür Emekçisi Talgat Idırısov, Uluslararası Sanat Yarışması Ödül Sahibi Yerlan Candarbai, Kazakistan Cumhuriyeti Onurlu Kültür Emekçisi Merueş Başaykızı ve Kazakistan Milli Ses Sanatçısı Gulcan Korganbekova seslendirdiği şarkılarla sahne aldı.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Erdem Güzelbey, Kazakistan Ankara Büyükelçiliği ElçiMüsteşarı Aidos Kydyrma, Irak Cumhuriyeti Gaziantep Başkonsolosu Hasan Abdulwahıd Majeed, Kültür ve Turizm Daire Başkanı Oya Alpay, Gaziantep İl Kültür ve Turizm Müdürü Bülent Öztürk ve Gazi şehirliler programı takip etti.
“Bu ezgiler ortak dil birliğimizin olduğunu gösteriyor”
Konser sonunda konuşma yapan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Erdem Güzelbey, sanatçıları tebrik ederek, “Kazakistan Cumhuriyeti’nin bağımsızlığının 30’uncu yıl dönümü nedeni ile bu güzel programı Gaziantep’e getirdiği için ve ortak bir proje yaptığı için Kazakistan Büyükelçiliği’ne teşekkür ediyorum. Bize bu dinletiyi gerçekleştirdiler. Hem kardeş ülkelerin birlik ve beraberlik içerisinde kalplerin beraber attığı, dünyamızda Türkiye ve Türk cumhuriyetlerinin hep beraber güçlü bir bağlılığını gösterme babında güzel bir etkinlik. Gençlerimiz başta olmak üzere hepimizin bu farkındalığı bilerek kalplerimizin birbirine destek olduğunu, bu ezgiler ortak dil birliğimizin olduğunu gösteriyor” dedi.
“Türkiye’de Kazakistanlı olmak bir ayrıcalık”
Kazakistan Ankara Büyükelçiliği ElçiMüsteşarı Aidos Kydyrma ise "Bugün ki bu güzel konsere iştirak ettiğiniz için teşekkür ederiz. Türkiye’de Kazakistanlı olmak bir ayrıcalık. Gaziantep’in böyle güzel bir yerinde etkinliğin yapılmasına, güzel geçmesi nedeni ile Büyükşehir Belediyesi ve Başkan Fatma Şahin’e teşekkür ederim” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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