Terör örgütü DEAŞ üyesi tutuklandı DEAŞ'ın infaz kararlarını verdiği iddia edilen şüpheli tutuklandı

– Gaziantep'te düzenlenen operasyonda gözaltına alınan terör örgütü DEAŞ adına sözde mahkemelerde ölüm fermanları ve infaz emirleri veren şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Terör örgütü DEAŞ adına sözde mahkemelerde ölüm fermanları ve infaz emirleri veren J.A.R.A isimli şüpheli Gaziantep'te yaşadığının ortaya çıkmasının ardından adresine operasyon yapılarak gözaltına alındı. Hakkında Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “silahlı terör örgütü kurma ve yönetme” suçundan soruşturma açılan terör örgütü DEAŞ üyesi J.A.R.A isimli şüpheli şahıs, mahkemeye çıkarıldı. Gaziantep 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, Türk vatandaşlarının infaz kararını verdiği iddialarıyla yargılanan şüpheli şahıs, “kasten öldürme” ve “ülkenin birliğini ve bütünlüğünü bozma” suçlarından tutuklandı.

Konu ile ilgili Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "Terör örgütü DEAŞ adına sözde mahkemelerde ölüm fermanları ve infaz emirleri veren J.A.R.A isimli şüpheli hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca, 'Silahlı Terör Örgütü Kurma Ve Yönetme' suçundan yürütülen soruşturma kapsamında, şüpheli 15 Haziran 2020 tarihinde gözaltına alınarak tutuklanmıştır. Gaziantep 7. Ağır Ceza Mahkemesince yapılan yargılama esnasında şüpheli hakkında 2 Mart 2021 tarihinde adli kontrol tedbirleri uygulanmıştır. Yargılama devam ederken şüphelinin elde edilen yeni deliller doğrultusunda DEAŞ Terör Örgütünün sözde mahkemelerinde Türk vatandaşlarının infaz kararlarını vermesi eylemleri ile ilgili olarak ayrı bir soruşturma başlatılmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığımızca şüpheli hakkında 'kasten öldürme' ve 'ülkenin birliğini ve bütünlüğünü bozma' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında yapılan araştırma ve elde edilen yeni deliller gözetilerek şüpheli, 17 Eylül 2021 tarihinde gözaltına alınarak 18 Eylül 2021 tarihinde tutuklanmıştır " ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.