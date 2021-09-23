Jandarma kaçakçılara göz açtırmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Şahinbey ilçesinde yabancı uyruklu bir şahsa ait işyerinde yaptığı aramada gümrük kaçağı 402 adet kutu ilaç, 60 paket kaçak sigara ve 8 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirdi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılara yönelik yaptıkları operasyonlara hız kesmeden devam ediyor. Ekipler, 2 gün önce Şahinbey İlçesinde yabancı uyruklu bir şahsa ait işyerinde yaptıkları aramalar sonucu aramada gümrük kaçağı 402 adet kutu ilaç, 60 paket kaçak sigara ve 8 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirdi. Ekipler, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.