Polise ateş açıp kaçan 3 şüpheliden biri vurularak yakalandı



Ahmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP´te, uygulama noktasında 'dur' ihtarına uymayarak kaçan araç içindeki 3 kişi, polislere tabanca ile ateş açtı. Yaşanan kovalamaca sırasında aracı bırakarak yaya olarak kaçmaya çalışan şüphelilerden Ömer Faruk H., polis tarafından kolundan vurularak etkisiz hale getirildi. Kaçan 2 kişinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

Olay, akşam saatlerinde Osmangazi Mahallesi Abdulkadir Aksu Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bulvar üzerinde oluşturulan uygulama noktasına gelen plakası öğrenilemeyen bir araç, şüphe üzerine durdurulmak istendi. Ancak polislerin 'dur' ihtarına uymayarak yola devam edén içerisinde 3 kişinin bulunduğu araçtan tabancayla ateş açıldı. Polis ekipleri de kaçan araçtakileri takip etmeye başladı. Bir süre sonra aracı bırakıp yaya olarak kaçmaya çalışan şüpheliler ile polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. Kovalamaca sırasında da 'dur' ihtarına uymayan şüphelilerden Ömer Faruk H., polisler tarafından kolundan vurularak etkisiz hale getirildi. Sağlık ekipleri tarafından Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılan Ömer Faruk H.´nin sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.

Olay yerinden kaçan 2 kişinin ise yakalanması için polis ekipleri araştırmasını sürdürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Ahmet ATMACA

2021-09-24 00:12:28



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