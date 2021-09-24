Gaziantep'te sağanak etkili oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kurak geçen yaz döneminin ardından hava sıcaklıkların düşmeye başladığı Gaziantep'te, sağanak yağışlar etkili olmaya başladı.

23 Eylül Perşembe gününe kadar 29 dereceye kadar yükselen sıcaklıkların ölçüldüğü Gaziantep'te Perşembe gününden itibaren sıcaklıklar 18 dereceye kadar düştü. Hava sıcaklıkların azaldığı kentte dün akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlar başladı. zaman zaman yağan yağmurlar kentte etkili oluyor. Aniden bastıran yağmurlar nedeniyle su birikintilerinin oluştuğu yollarda sürücüler de zor anlar yaşadı.

Kentteki yağışların Cumartesi gününe kadar devam etmesi bekleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.