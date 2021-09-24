Vali Gül’den Araban’a ziyaret

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Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı Önder Kemal Sekücü ve protokol üyeleri ile birlikte Araban ilçesini ziyaret etti.

Vali Gül, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Araban ilçesine atanan ilçenin yeni Kaymakamı Ömer Sevgili’ye hayırlı olsun dileğinde bulundu. Ziyarette Vali Gül’e Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru eşlik etti.

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