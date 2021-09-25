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Erdemoğlu ailesinden eğitime katkı devam ediyor Erdemoğlu ailesinin yaptırdığı eserlerin toplu açılışı yapıldı Yeni yapılacak olan beş eser için toplu temel atma töreni yapıldı

İHA

Erdemoğlu ailesinden eğitime katkı devam ediyor Erdemoğlu ailesinin yaptırdığı eserlerin toplu açılışı yapıldı Yeni yapılacak olan beş eser için toplu temel atma töreni yapıldı

Erdemoğlu ailesi tarafından Adıyaman Besni ilçesinde, Adana ve Adıyaman’da yapılan okulların, taziye evlerinin toplu açılışı gerçekleştirildi.
Adıyaman Üniversitesi Mehmet Erdemoğlu Yerleşkesinde Ali Erdemoğlu Meslek Yüksek okulu ve üniversite öğretim görevlileri için lojman yapımına başlanırken, Adıyaman Besni ilçesi Aysel Erdemoğlu Anadolu Lisesinin, Adıyaman Mehmet Erdemoğlu İlköğretim okulu ve Servi Erdemoğlu Anaokulunun temelleri atıldı.

Ali Erdemoğlu Fen lisesinin bahçesinde düzenlenen törenle okul eğitim ve öğretime açılırken, yapımı tamamlanan Tut ilçesi Mehmet Erdemoğlu Taziye evi, Mehmet Erdemoğlu Köprüsü, Besni Oyratlı Ali Erdemoğlu Aile Sağlığı Merkezi ve Adana Yeşilova mahallesinde yaptırılan Sasa Mehmet Erdemoğlu Kreş ve Çocuk Gündüz Bakım evi hizmete açıldı. Ayrıca Adıyaman Üniversitesi Mehmet Erdemoğlu Yerleşkesinde Ali Erdemoğlu Meslek Yüksek okulu ve üniversite öğretim görevlileri için lojman temeli atılırken, Adıyaman Besni ilçesi Aysel Erdemoğlu Anadolu Lisesinin, Adıyaman Mehmet Erdemoğlu İlköğretim okulu ve Servi Erdemoğlu Anaokulunun temelleri atıldı.

Türkiye’de bir ilk olan kamu dışında toplu temel atma ve toplu açılışının gerçekleştirildiği törenlerde Erdemoğlu ailesine çeşitli ödüller verildi. Toplu temel atma törenin yapıldığı Adıyaman Besni Ali Erdemoğlu Fen lisesinde bu yıl öğrenime başlandı. 24 derslik bulunan Ali Erdemoğlu Fen Lisesinde 150 kişilik konferans salonu, fizik, kimya biyoloji laboratuvarları, kütüphani ve bilgisayar odaları bulunuyor. Temel atma törenine Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fama Şahin, Besni Kaymakamı Nazlı Demir, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Besni Belediye Başkanı Eyüp Mehmet Emre, Gaziantep Milletvekilleri, Mahmet Erdoğan, Bayram Yılmazkaya, İrfan Kaplan, Muhittin Taşdoğan, Adıyaman Milletvekili Mehmet Aydın, Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, Merinos Halı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Erdemoğlu, Quick Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Erdemoğlu, Erdemoğlu ailesi üyeleri ve vatandaşlar katıldı.
Açılışta konuşma yapan Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, başta eğitim olmak üzere ülkenin ihtiyacı olan her alanda imkanlar ölçüsünde hizmet yatırımlarına devam edeceklerini ifade ederek, ”Babamız Mehmet Erdemoğlu’nun bize verdiği emirler doğrultusunda imkanlarımız ölçüsünde, başta doğup büyüdüğümüz topraklar olmak üzere Ülkemizin her yerinde ihtiyaç olan her alanda elimizi taşın altına koymaya hazırız. Birinci önceliğimiz eğitimdir. Bundan sonra ikinci aşamaya geçiyoruz. Eğitimin yanısıra, kültür, sanat ve sosyal alanlarda da elimiz taşın altına koyacağız. Bunun için ilk aşamada yaşlılarımızın barınabileceği bir yaşlı bakım evi yapmak istiyoruz. Son orman yangınlarından sonra Adana, Adıyaman ve Gaziantep’te Merinos ormanları yapacağız. Yapacağımız hizmetler arasında yalnızca eğitim olmayacak. Hizmetlerimiz arasında yabancı dil kursları başta olmak üzere bir çok kurslar açacağız. Ayrıca Besni İlçemize beş bin kişilik bir kapalı spor salonu yapmak istiyoruz. Şu anda yapımı devam eden hizmetlerimizde mevcuttur. En kısa zamanda bunları bitirerek, bu gün temelini atacağımız hizmetleri yapmaya başlayacağız” diye konuştu.

Ali Erdemoğlu Fen Lisesinin açılışından sonra okul ziyareti yapıldı. Okul açılışının akabinde Adıyaman Üniversitesi Mehmet Erdemoğlu Yerleşkesinde yaptırılacak olan Ali Erdemoğlu Meslek Yüksek okulunun temel atma törenine geçildi. Aynı anda Üniversite öğretim görevlileri için lojman, Besni Aysel Erdemoğlu Anadolu lisesi, Adıyaman Mehmet Erdemoğlu İlköğretim Okulu ve Servi Erdemoğlu Anaokulunun temelleri atıldı. Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar yaptığı konuşmasında, ilk defa bir ailenin yaptığı toplu açılış, toplu temel atma töreni ve toplu yapılacak hizmetlerin açıklandığı tören olduğuna dikkat çekerek Erdemoğlu ailesini kutladı.

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