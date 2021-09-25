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Sanayinin geleceğini “yeni nesil sanayiciler” belirleyecek GSO tarafından kurulan “yeni nesil sanayici platformu” tanıtım toplantısı yapıldı Yen nesil sanayici platformu ile sanayide ve aile şirketlerinde sürdürülebilirliğin sağlanması ve gelecek vizyonun oluşturulması hedefleniyor

İHA

Sanayinin geleceğini “yeni nesil sanayiciler” belirleyecek GSO tarafından kurulan “yeni nesil sanayici platformu” tanıtım toplantısı yapıldı Yen nesil sanayici platformu ile sanayide ve aile şirketlerinde sürdürülebilirliğin sağlanması ve gelecek vizyonun oluşturulması hedefleniyor

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) tarafından sanayide sürdürülebilirliğin sağlanması, kurumsallaşma ve nesiller arası geçiş ile gelecek vizyonunun oluşturulması hedefiyle oluşturulan Yeni Nesil Sanayici Platformu’nun Tanıtım Toplantısı yapıldı.
Mutfak Sanatları Merkezi’nde (MSM) düzenlenen Aile Buluşması’na GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ferhan Sağım, Yönetim Kurulu Üyeleri Hakan Aslansoy, Perihan Çöçelli, Başar Küçükparmak, Melike Yüksel, Ercan Sayın, Mustafa Özgüler, Metin Erturhan, Genel Sekreter Yusuf İymen ve platform üyesi sanayiciler katıldı.
Yeni Nesil Sanayici Platformu ile sanayinin düşünsel ve teknolojik dönüşümünün sağlanması, aile şirketlerinin gelecek vizyonunun oluşturulması, kurumsallaşmanın geliştirilmesi, yeni nesil sanayicilerin bireysel gelişimlerine ve yöneticilik becerilerine katkı sağlanması ve kuşaklar arası bağların güçlendirilmesi sağlanacak.
“Sanayide dönüşümü, yeni nesil sanayicilerimizle birlikte hareket ederek sağlayabiliriz”
Programın açılış konuşmasını yapan GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Yeni Nesil Sanayici Platformu hakkında bilgiler verdi.
Gaziantep ve ülke genelindeki aile şirketleri hakkında değerlendirmelerde bulunan Ünverdi, Yeni Nesil Sanayici Platformu ile kurumsallaşmayla birlikte kent ve ülke sanayisinin düşünsel ve teknolojik dönüşümüne katkı sunmayı hedeflediklerini söyledi.
Ülke genelinde olduğu gibi Gaziantep’teki şirketlerin de neredeyse tamamının aile şirketlerinden oluştuğunu ifade eden Ünverdi, “Ülkemizde kurulu şirketlerin yaklaşık yüzde 96'sı, KOBİ'lerin ise yüzde 99'u aile şirketidir. Aile şirketlerinin üçüncü kuşağa devredilme oranı maalesef çok düşüktür. Gaziantep ve bu bölgenin insanı olarak bizler aile kültürüne ve geleneklerimize bağlı insanlarız. Bu bizim aslında en önemli artı değerimiz ve aile bağlarımız en büyük gücümüz. Hepimiz omuz omuza verdiğimiz için bugün Gaziantep sanayisi bu başarı öyküsünü yazmıştır. Ancak başarımızı sürdürülebilir kılmamız için kendi kültürümüze sahip çıkarken çağa uygun global bir işletme anlayışı ile kurumsallaşmamızı gerçekleştirmemiz gerekiyor. Bu noktada, en başta nesiller arasındaki geçişi başarmamız, tecrübe aktarımını sağlamamız ve bunun bir sistematiğini oluşturmamız büyük önem taşıyor” dedi.
Yeni Nesil Sanayici Platformu ile kurumsallaşma, eğitim, dijital dönüşüm ve sosyal faaliyetler alanlarında 4 ayrı çalışma grubunda yeni nesil iş insanları ile süreci birlikte yürüteceklerini kaydeden Ünverdi, “Ülkemizde ve şehrimizde katma değeri yüksek üretimi mümkün kılmak amacıyla çalışmaya, proje üstüne proje koymaya devam edeceğiz. Küresel ekonomide rekabet gücünün kritik bir unsuru olan sanayide dijital dönüşümün başarı ile sağlanması en temel hedeflerimiz aramızda bulunuyor. Bu başarıyı yeni nesil sanayicilerimizle birlikte hareket ederek sağlayabileceğimize inanıyorum” şeklinde konuştu.
Şirketaile anayasası oluşturulacak
Başkan Ünverdi, proje ile sağlanacak avantajları, şirketlerin ve yöneticilerin edineceği kazanımları ve yaşanacak dönüşümü şu sözlerle anlattı:
“Yeni Nesil Sanayici Platformu’nda birlikte çalışacağımız şirketlerde kuşaklar arası aktarım, uyum ve tecrübe paylaşımı sağlanacak. Şirket kültürü yaşatılacak ve sistemin kendini yönetmesine imkan verilecek. Yöneticinin yükü biraz olsun azalacak ve daha farklı projeksiyonlara zaman ayırabilecek. Ayrıca risklere karşı önceden tedbir alınacak. Şirketin kendini yenilemesi ve dönemsel gelişmelere adaptasyonu kolaylaşacak, ŞirketAile anayasası oluşturularak, geleceğe dair net bir bakışı sağlanmış olacak. Liderlik, yöneticilik, yenilikçilik ve sosyal konularda edinilecek donanım ve tüm bu bileşenlerle “yeni nesil sanayici kültürü” oluşacak.”
“Meclis Başkanımız Adil Sani Konukoğlu Başkanımızın öncülüğünde tüm yönetim olarak taşın altına elimizi değil gövdemizi koymaya hazırız” diyen Ünverdi, “Bu süreçte tüm çalışma gruplarının koordinasyonunu Yönetim Kurulu Üyemiz Hakan Aslansoy yürütecek. Kurumsallaşma grubuna Melike Yüksel, Dijital dönüşüm grubuna Başar Küçükparmak, Eğitim grubuna Ercan Sayın ve Sosyal faaliyetler grubuna Mustafa Özgüler mentorluk edecekler. Birlikte çok güzel çalışmalar yürüteceğimize ve hedeflerimize ulaşacağımıza yürekten inanıyorum. Yeni Nesil Sanayici Platformu’nun hayırlı olmasını diliyor, katılımınız için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Yeni Nesil Sanayici Platformu Tanıtım Toplantısı, platform üyelerinin değerlendirmeleri, görüş ve önerilerinin dile getirilmelerinin ardından sona erdi.

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