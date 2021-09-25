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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

7’nci Makine Halısı Desen Tasarım Yarışması başladı

İHA

7’nci Makine Halısı Desen Tasarım Yarışması başladı

7’nci Makine Halısı Desen Tasarım Yarışmasına katılarak finale kalan ve Gaziantepli halı firmaları tarafından dokunan 20 halı GAİB hizmet binasında görücüye çıktı. Yarışma jürisi tarafından mercek altına alınan eserlerin incelenerek yarışmanın ilk beşinin belirleneceği ve kazanan tasarımcıların ödüllerinin 26 Eylül 2021 tarihinde düzenlenecek olan ödül töreniyle verileceği açıklandı.
Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği organizasyonunda Gaziantep Üniversitesi Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halı Tasarım Derneği (HATAD) iş birliğinde gerçekleştirilen 7’nci Makine Halısı Desen Tasarım Yarışmasına katılarak finale kalan eserler görücüye çıktı. Jüri üyelerinin titiz incelemeleri sonucu değerlendirilecek olan eserlerden ilk beşe girenler ödüllendirilecek. Ayrıca alanında uzman isimler tarafından yapılacak olan sunumlarla halı sektörüne dair yenilikler konuşulacak. GAİB Hizmet Binasında düzenlenen programa Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Kaplan, AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Sait Kirazoğlu, Gaziantep Üniversitesi Naci Topçuoğlu Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Hüseyin Bozkurt, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
“Rakamlar bizim ülke ve şehir olarak halının başkenti olduğumuzu doğruluyor”
Program açılışında konuşan Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Kaplan, halı ihracatı rakamları hakkında bilgiler vererek, “ 2020 yılı halı olarak baktığımızda dünya genelinde toplamda 14,6 milyar dolar civarında ihracat hacmi var. Bu hacimden en çok payı 2,96 milyar dolarla Çin alıyor, en çok halı ihracatı yapan ülke olarak. Çin’in hemen arkasından 2,62 milyar dolarlık ihracatla Türkiye yani biz geliyoruz. El halısı ve makine halısı olarak baktığımızda Türkiye olarak dünyada halı ihracatında ikinci ülkeyiz. Sadece makine halısına baktığımızda dünyada yaklaşık 4,75 milyarlık bir ihracat hacmi var. Burada Türkiye olarak 2,23 milyar dolarla en çok payı alan ülkeyiz. Bizden sonra Hindistan geliyor ve Hindistan bizim 4 de 1’imiz kadar ihracattan pay alıyor. Gaziantep olarak uzmanlaştığımız ve üretimimizin hemen hemen hepsini sağlayan dokuma makine halısında ise dünyada yaklaşık 3 milyar dolarlık bir hacim var. Türkiye olarak bu hacmin 2,13 milyar dolarını biz gerçekleştiriyoruz. Hesapladığımızda dünyadaki dokuma makine halısının yüzde 70’ini Türkiye olarak biz karşılıyoruz. Bizden sonra gelen ülke ise 0,24 milyar dolarlık ihracat ile Belçika. Biz yüzde 70’ini karşılarken Belçika sadece yüzde 8’ini karşılıyor ve yaklaşık 9 kat ihracat farkımız var. Bu rakamlar bizim ülke ve şehir olarak halının başkenti olduğumuzu doğruluyor” dedi.
“Türkiye halıda rekabetçi bir ülke”
Türkiye’nin halı sektöründe dünyada rekabetçi konumda olduğunu ifade eden Kaplan, düzenlenen 7’nci Makine Halısı Desen Tasarım Yarışmasının tasarım kültürünü zenginleştireceğini ifade ederek, “İhracattaki ilk 3 ülkeyi mukayese ettiğimizde biz 1 kilogramlık bir halıyı 2,93 dolara satıyoruz. Çin 4,53 dolara ve hemen hemen bizim iki katımız daha pahalıya Belçika 5,26 dolara satıyor. Bu rakamlara bakarak Türkiye halıda rekabetçi bir ülke diyebiliriz. Türkiye olarak bir şekilde rekabet ediyor ve pazarın ihtiyacını karşılıyoruz. Halının şehrimizdeki duruma bakacak olursak Gaziantep olarak son 12 ayda 9,6 milyar dolarlık ihracatımız var. Halı sektörü şuanda şehrimizdeki birinci sektör. Gerek ihracat rakamları gerekse de sağladığı istihdamla şehrimizdeki birinci sektör olma özelliğini koruyor. Gaziantep’te yapılan 9,6 milyarlık dolarlık ihracatın yaklaşık 2,25 milyar dolarını halı sektörü karşılıyor. Bu rakamlara iplik ve halının yan sektörlerini de eklediğimizde kaba olarak baktığımızda yüzde 25 oranında olan Gaziantep’teki halı ihracatı hacmini yüzde 27’lere 28’lere çıkarmış oluruz. Şehrimizde istihdam olarak baktığımızda 50 bin civarında çalışanımız var. 50 bin çalışan 50 bin aile demek yani kabaca 200 bin kişinin geçimi halı sektörü sayesinde yapılıyor. 2020 yılında pandemi döneminde tüm dünya ticaret çok değişken hale geldi. Bizim halı sektörü 2020 yılında nadir artış gösteren bir tanesi oldu. Biz halı sektörü olarak geçen yıl ihracatta yüzde 7’lik bir artış göstererek bu durumda Türkiye ihracatının halı sektörünün pozitif ayrışımını göstermiş oldu. Türkiye genelindeki ihracata baktığımızda da son 12 ayda ülke olarak 207 milyar dolarlık ihracat var. Bunun 3,3 milyar dolarını halı sektörü olarak biz yaptık. Bu rakamla Türkiye ihracatının yüzde 1,5’ini halı sektörü olarak sağlamış olduk. Tasarımın önemi bugün gelişen ülkelere baktığımızda insan gücüne değer vermek ve farklı şeyler yapıp denemekle oluyor. Burada da merdivenleri hep birlikte çıkarak yapacağız. Tasarım kültürümüzün gelişmesinde emeği geçen başta finalistlerimiz olmak üzere herkese teşekkür ediyor, hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.
Jüri eserleri tek tek inceledi
7’nci Makine Halısı Desen Tasarım Yarışmasında finale kalan ve Gaziantepli halıcılar tarafından dokunan 20 halı jüri tarafından değerlendirildi. Türkiye’nin farklı üniversitelerinden ve sektörün önde gelen isimlerinden oluşan jüri üyeleri eserleri büyük bir dikkatle inceleyerek oylamaya başladı. Sonuçların 26 Eylül 2021 Pazar günü GAİB hizmet binasında düzenlenecek olan ödül töreninde açıklanacağı ifade edildi.
Tasarım günleri renkli geçiyor
Güneydoğu Anadolu İhracatçılar Birliği’nde gerçekleştirilen etkinliklerin ilk gününde ayrıca, Bilgi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ayşe Uyduranoğlu, "Yeşil Mutabakat Kapsamında Kullanılan Girdilerin Sürdürülebilirliği ve Üretim Süreçlerinin İyileştirilmesi", İzmir Ekonomi Üniversitesi’nden DR. Öğr. Üyesi Can Özcan, "Büyüklere Uçan Halı Masalları ve Gerçek Lamba Cinleri", Lenzing Pazarlama Müdürü Bengi Ergon Kaya, "Lenzing ile Ev Tekstilinde Sürdürülebilir Yenilikler", Gaziantep Üniversitesi’nden Doç. Dr. Hatice Kübra Kaynak, "Teknik Tekstiller: Günümüz ve Geleceğe Bir Bakış" ve Marmara Üniversitesi’nden Prof. Dr. Sevim Arslan ise "Sanat, Zanaat ve Tasarım Bağlamında Makine Halısı Tasarım Yarışmaları" konulu söyleşi yaptı. Etkinlikler 26 Eylül Pazar günü düzenlenecek olan atölye, söyleşi ve ödül töreni ile sona erecek.

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