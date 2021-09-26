Zabıtadan son kullanım tarihi geçmiş ürün denetimi Yapılan denetimlerde tarihi geçmiş 3 bin 659 adet ürüne el konularak imha edildi

Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde gıda ürünü satan iş yerlerini denetleyen zabıta ekipleri, son kullanma tarihi geçmiş 3 bin 659 ürüne el koyarak imha etti.

Şahinbey Belediyesine bağlı Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığını ön planda tutan gıda denetimleri kapsamında market ve bakkallardaki son kullanma tarihleri geçmiş ürünlere imha edilmek üzere el koydu. Zabıta ekiplerinde 23 iş yerlerine yapılan denetimde 3 bin 659 adet son kullanma tarihi geçmiş gıda ürünü tespit edildi. El konulan ürünler imha edildi.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, zabıta ekiplerinin vatandaşın sağlığı için gece gündüz çalıştığını belirterek, “Şahinbey Belediyesi zabıta ekiplerimiz denetimlerini aralıksız bir şekilde sürdürmeye devam ediyor. Halkımızın sağlığı ve huzuru için özellikle gıda ürünü satan iş yerlerinde yapılan denetimler sonrasında son kullanma tarihi geçmiş ürünler ele geçirilmiştir. 23 iş yerinde yapılan denetimler sonrasında son kullanma tarihi geçmiş 3 bin 659 adet ürüne imha edilmek üzere el konuldu. Bu ürünleri satan iş yerlerine de gerekli yasal işlem yapılmıştır. Halkımızın sağlığı ve huzuru için Şahinbey Belediyesi olarak denetimlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

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