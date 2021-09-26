Gaziantep'te 4'üncü Uluslararası Rumkale Su Sporları Festivali başladı



Ahmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA) Gaziantep'in Yavuzeli İlçesi'ndeki tarihi Rumkale'de bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Su Sporları Festivali başladı. Serbest dalış rekortmeni Yaren Türk'ün de katıldığı festivalde 3 farklı branşta 28 takım ve bin 36 sporcu derece yapmak için kıyasıya yarıştı.

Gaziantep Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Yüzme Federasyonu İl Temsilciliği ve Türkiye Sutopu Federasyonu İl Temsilciliği işbirliğinde düzenlenen festival, Yavuzeli İlçesi'nde bulunan tarihi Rumkale'de başladı. Festivalde 286 sporcu açık su yüzmede, 20 takım ve 600 sporcu dragon botta ve su topu branşında 150 sporcu derece için yarıştı. Dereceye giren sporcular ödüllerini Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve protokol üyelerinin elinden aldı. Festivalde su kayağı, jet ski, wakeboard spor gösterileri yapılırken Türk Bayrağı ile yapılan flyboard gösterisi ise büyük ilgi topladı.

ŞAHİN: HEDEFİMİZ YILLIK 100 MİLYON TURİST GETİRMEK

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Rum Kale'nin dünyanın göz bebeği olduğunu ve gerçekleştirilen Su Sporları Festivali ile bölgeye yıllık 100 milyon turist getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Gaziantep'in sanayi ve gastronomi kenti olduğu kadar artık spor kenti olduğunu anlatan Fatma Şahin, "Burası Fırat´ın incisi. Fırat kardeşlik, inanç, doğadır. Hepimiz Fırat´ın çocuklarıyız. Bu coğrafyanın çocukları olarak diyoruz ki `coğrafya karakterdir´. Bu toprakların çocukları çalışkan, karakterli, cesaretli, ekmeğini taştan çıkarandır. Dünyaya verecek bir mesajımız var. Eyfel Kulesi´ne yıllık 80 milyon kişi gidiyorsa, sevgili gençler, dünyanın geleceği Fırat'a hep birlikte 100 milyon kişiyi getirmeye hazır mısınız? Fırat gençleri ile güzel. Spor şehri olarak yüzme bilmeyen kalmasın dedik, Gazi Mustafa Kemal Atatürk´ün `Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim´ sözünü örnek aldık. Sizleri seviyoruz. Sizler geleceğimizsiniz. Sayın Cumhurbaşkanımız `Spor ne kazanma hırsı, ne kaybetme korkusudur. Tek kelimeyle özgüvendir´ diyor. Karşımda özgüven saçan gençlerimiz var. Sizler bizim geleceğimizsiniz. Bizler gelip giderken sizler umudumuzsunuz, güveniyoruz sizlere. Artık acı, gözyaşı, savaş istemiyoruz. Fırat sevgiye, iyiliğe aksın, iyiler ve yaşatanlar kazansın. Milyonlar Fırat ile barışı ve sevgiyi görsün" diye konuştu.

GÜL: TARİHİ RUM KALE YAPILAN ÇALIŞMALARLA FARKLI BİR HAL ALDI

Gaziantep Valisi Davut Gül, Rum Kale'de yapılan çalışmaların devam ettiğini bölgenin turizm üssü olma yolunda ilerlediğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı: "Rumkale´ye ne yapsak az. Her sene Rumkale´de yapılanların üzerine koyarak yeni hizmetler faaliyete giriyor. 5 sene önceki hali ile çok fark var. Bugün çevre düzenlemesi, seyir terası ve tarihi alanların restoresi ile farklı bir hal aldı. Büyükşehir Belediyesi ile beraber bütün tarihi alanları restore edeceğiz. 3 sene sonra Zeugma´dan Rumkale´ye ve Karkamış´ta yapılanmaların devam ettiğini göreceğiz."

YALÇIN: GAZİANTEP'İN SPOR BAŞARISI SÜRPRİZ DEĞİL

Türkiye Yüzme Fedarasyonu Başkanı Erkan Yalçın, yüzme alanında büyük başarılara imza atıldığını söyleyerek bu alanda yapılması gereken çalışmalara değindi.

Gaziantep'ten olimpiyat D barajının çıkmasının bir sürpriz olmadığını söyleyen Yalçın, "Bu cennet köşesi yerde muhteşem bir organizasyon gördüm. Türk yüzme tarihinde ilk defa Avrupa´da dereceler alarak 15 madalya ile döndük. Bunun için yüzme ihya ve inşa alanında hedeflerimize ulaşacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız ve bakanlığımızın destekleri sayesinde büyük başarılar kazanacağız. Gaziantep´te olimpiyat D barajının çıkması bir sürpriz değildir. Bir başkanlığın, bu şehrin hikayesidir. Bu şehir bir spor şehridir" dedi.

TÜRK: DENİZİ OLMAYAN ŞEHİRDE BÖYLE BİR FESTİVAL YAPILMASI BÜYÜK BAŞARI

Denizi olmayan şehirde su sporları festivalinin gerçekleştiriliyor olmasının büyük bir başarı olduğunu söyleyen serbest dalış rekortmeni Yaren Türk, "Bir Gaziantepli olarak bu açılışa davet edilmekten onur duydum. Su altı harika. Suyumuz dalışa çok elverişli. Denizi olmayan bir şehirde böyle bir festival yapılması büyük bir başarı. Bu festival kentin tanıtımı açısından da büyük önem arz ediyor" dedi.

AKGÜN: ÖNÜMÜZDEKİ YIL FESTİVALE YABANCI ÜLKELERDEN DE KATILIM SAĞLAYACAĞIZ

Türkiye Sutopu Federasyonu Başkanı Vedat Akgün ise festivale katılımın çok yüksek olduğunu söyleyerek önümüzdeki yıl gerçekleştirilecek festivalde yabancı ülkelerden de sutopu takımlarının yer alması sağlayacağını belirterek şu ifadelere yer verdi: "Buraya gelirken bu organizasyonun bu kadar güzel ve tertipli olacağını tahmin etmemiştim. Bu sene ilk defa 9 takımla sutopu oyunları gerçekleştireceğiz. Önümüzdeki yıl yabancı ülkelerin de sutopu takımlarının katılmasını sağlayacağım."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Festivale katılanlar

-Festivalde yarışan sporcular

Fatma Şahin'in konuşması

Davut Gül'ün konuşması

Sutopu oyunu

Su gösterileri

-Erkan Yalçın'ın konuşması

-Yaren Türk röp

-Vedat Akgün'ün açıklaması

-Derece alan sporculara ödül verilmesi

Genel ve detay görüntüler

DHA-Spor Türkiye-Gaziantep Ahmet ATMACA

2021-09-26 17:32:08



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