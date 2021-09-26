4’üncü uluslararası Rumkale Su Sporları Festivali başladı Fırat’ın incisi Rumkale’de heyecan dolu festival yine büyüledi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

4’üncü uluslararası Rumkale Su Sporları Festivali başladı Fırat’ın incisi Rumkale’de heyecan dolu festival yine büyüledi

İHA

4’üncü uluslararası Rumkale Su Sporları Festivali başladı Fırat’ın incisi Rumkale’de heyecan dolu festival yine büyüledi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 4’üncü Uluslararası Rumkale Su Sporları Festivali başladı. Tarih ile doğanın buluştuğu Rumkale’de yapılan yarışmalarda yarışmacılar kıyasıya mücadele etti. Festivalde 3 branşta yapılan yarışmalarda 28 takım ve 1036 sporcu katıldı.
“Spor Kenti Gaziantep” için çalışmalarını sürdüren Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Yüzme Federasyonu İl Temsilciliği ve Türkiye Su Topu Federasyonu İl Temsilciliği işbirliğinde düzenlediği 4’üncü Rumkale Su Sporları Festivali’nin startını verdi. Yavuzeli İlçesi’nde bulunan, Fırat’ın incisi olarak gösterilen tarihi Rumkale’nin kıyılarında gerçekleşen festivalde eşsiz manzara eşliğinde 286 sporcu açık su yüzmede, 20 takım ve 600 sporcu dragon botta ve 8 takımın katıldığı sutopu branşında 150 sporcu derece için yarıştı. Yarışmaların startını festivale katılan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Valisi Davut Gül ve protokol beraber verdi. Öte yandan festivalde su kayağı, jet ski, flyboard, wakeboard ve serbest dalış rekortmeni Yaren Türk tarafından serbest dalış gösterileri yapıldı.

“Fırat sevgiye, iyiliğe aksın, iyiler ve yaşatanlar kazansın”
Rumkale Su Sporları Festivali’nin açılışında konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Rumkale’yi dünyanın göz bebeği olarak nitelendirerek, “Burası Fırat’ın incisi. Fırat kardeşlik, inanç, doğadır. Hepimiz Fırat’ın çocuklarıyız. Bu coğrafyanın çocukları olarak diyoruz ki ‘coğrafya karakterdir’. Bu toprakların çocukları çalışkan, karakterli, cesaretli, ekmeğini taştan çıkarandır. Dünyaya verecek bir mesajımız var. Eyfel Kulesi’ne yıllık 80 milyon kişi gidiyorsa, sevgili gençler, dünyanın geleceği Fırat'a hep birlikte 100 milyon kişiyi getirmeye hazır mısınız? Fırat gençleri ile güzel. Spor şehri olarak yüzme bilmeyen kalmasın dedik, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim’ sözünü örnek aldık. Sizleri seviyoruz. Sizler geleceğimizsiniz. Sayın Cumhurbaşkanımız ‘Spor ne kazanma hırsı, ne kaybetme korkusudur. Tek kelimeyle özgüvendir’ diyor. Karşımda özgüven saçan gençlerimiz var. Sizler bizim geleceğimizsiniz. Bizler gelip giderken sizler umudumuzsunuz, güveniyoruz sizlere. Artık acı, gözyaşı, savaş istemiyoruz. Fırat sevgiye, iyiliğe aksın, iyiler ve yaşatanlar kazansın. Milyonlar Fırat ile barışı ve sevgiyi görsün” dedi.

“Her sene Rumkale’de yapılanların üzerine koyarak yeni hizmetler faaliyete giriyor”
Gaziantep Valisi Davut Gül ise yaptığı konuşmada Rumakle için çalışmalara devam edeceklerini aktararak, “Rumkale’ye ne yapsak az. Her sene Rumkale’de yapılanların üzerine koyarak yeni hizmetler faaliyete giriyor. 5 sene önceki hali ile çok fark var. Bugün çevre düzenlemesi, seyir terası ve tarihi alanların restoresi ile farklı bir hal aldı. Büyükşehir Belediyesi ile beraber bütün tarihi alanları restore edeceğiz. 3 sene sonra Zeugma’dan Rumkale’ye ve Karkamış’ta yapılanmaların devam ettiğini göreceğiz” ifadelerini kullandı.

“Birçok medeniyete ev sahipliği, şahitlik yapmış bir mekandayız”
Yavuzeli Belediye Başkanı Mustafa Kemal Sakaroğlu ise konuşmasında Büyükşehir Belediyesi’ne yaptığı festivalden dolayı teşekkür ederek, “Birçok medeniyete ev sahipliği, şahitlik yapmış bir mekandayız. Bugün onurlu ve gururluyuz. Gaziantep sanayi, ticaret, şehitler ve gaziler şehri. Son dönem yatırımlarla müzeler, gastronomi, turizm kenti olma yolunda büyük yatırımlar yapılıyor. Rumkale’ye yapılan yatırımlar için valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e teşekkürlerimizi sunuyorum” şeklinde konuştu.

“Organizasyonun bu kadar güzel ve tertipli olacağını tahmin etmemiştim”
Festivale davet edildikleri ve sutopuna verdikleri desteklerden dolayı herkese teşekkür eden Türkiye Sutopu Federasyonu Başkanı Vedat Akgün, “Buraya gelirken bu organizasyonun bu kadar güzel ve tertipli olacağını tahmin etmemiştim. Bu sene ilk defa 8 takımla su topu oyunları gerçekleştireceğiz. Önümüzdeki yıl yabancı ülkelerin de su topu takımlarının katılmasını sağlayacağım” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gaziantep'te 4'üncü Uluslararası Rumkale Su Sporları Festivali başladı
YEREL HABERLER Gaziantep'te 4'üncü Uluslararası Rumkale Su Sporları ...
Zabıtadan son kullanım tarihi geçmiş ürün denetimi Yapılan denetimlerde tarihi geçmiş 3 bin 659 adet ürüne el konularak imha edildi
YEREL HABERLER Zabıtadan son kullanım tarihi geçmiş ürün ...
17 yaşındaki genci önce silahla vurdular, sonra levyeyle darp ettiler Ağır yaralanan genç, 2 gündür verdiği yaşam savaşını kaybetti
YEREL HABERLER 17 yaşındaki genci önce silahla vurdular, sonra ...
Kaldırımda yürürken vurulan Ali, hayata tutunamadı
YEREL HABERLER Kaldırımda yürürken vurulan Ali, hayata tutunamadı
Ağaçlar lif örgülerle giydirildi Gece giydirilen ağaçları sabah gören esnaf ve vatandaşlar şaşkına döndü
YEREL HABERLER Ağaçlar lif örgülerle giydirildi Gece giydirilen ...
İştah açan ve iştah kapatan renkler Uzman Psikolog ve Psikoterapist Yeme Bozuklukları Danışmanı Yelda Başaran: “İştahının kapanmasını isteyenler pembe, yeşil, beyaz ve maviye ve mora, iştahının açılmasını isteyenler ise kırmızı, sarı, turuncu ve kahverengiye yakın olsun”
YEREL HABERLER İştah açan ve iştah kapatan renkler Uzman Psikolog ve ...
Engelli adam kızının eski eşi tarafından darp edildi Yüzü gözü kanlar içinde kalan engelli adam, yetkililerden yardım istedi
YEREL HABERLER Engelli adam kızının eski eşi tarafından darp ...
Gaziantep Valiliği'nden, 'istismar' iddialarına ilişkin açıklama
YEREL HABERLER Gaziantep Valiliği'nden, 'istismar' iddialarına ...
Türkiye’nin gündemine oturan iddiaya Valilikten açıklama
YEREL HABERLER Türkiye’nin gündemine oturan iddiaya Valilikten ...
Düğünde silahlı kavga: 1 yaralı
YEREL HABERLER Düğünde silahlı kavga: 1 yaralı
7’nci Makine Halısı Desen Tasarım Yarışması başladı
YEREL HABERLER 7’nci Makine Halısı Desen Tasarım Yarışması başladı
Fadıloğlu, TEKNOFEST’te yarışan Gaziantep'in gururlarını ziyaret etti Fadıloğlu, öğrencileri ve eğitmenleri tebrik etti
YEREL HABERLER Fadıloğlu, TEKNOFEST’te yarışan Gaziantep'in ...
En büyük bin ihracatçının 93'ü Güneydoğu'dan
YEREL HABERLER En büyük bin ihracatçının 93'ü Güneydoğu'dan
İnsanlık yararına projeler Teknofest’te yarışıyor SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı: “Teknofest, Türk gençliğinin geleceğine yön veren örnek bir organizasyon” SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Saygılı: “Teknofest hayallerin ürüne dönüştüğü büyük bir orgazisyon”
YEREL HABERLER İnsanlık yararına projeler Teknofest’te ...
Sanayinin geleceğini “yeni nesil sanayiciler” belirleyecek GSO tarafından kurulan “yeni nesil sanayici platformu” tanıtım toplantısı yapıldı Yen nesil sanayici platformu ile sanayide ve aile şirketlerinde sürdürülebilirliğin sağlanması ve gelecek vizyonun oluşturulması hedefleniyor
YEREL HABERLER Sanayinin geleceğini “yeni nesil sanayiciler” ...
Naylon ip köpeğin boynunu kesti
YEREL HABERLER Naylon ip köpeğin boynunu kesti
7’nci Makine Halısı Desen Tasarım Yarışmasının yeni tasarımları görücüye çıktı
YEREL HABERLER 7’nci Makine Halısı Desen Tasarım Yarışmasının yeni ...
3 kişinin öldüğü muhtarlık kavgasında 'reddi hakim talebi' 3 kardeşin öldürüldüğü muhtarlık davası, bir üst mahkemeye gönderildi
YEREL HABERLER 3 kişinin öldüğü muhtarlık kavgasında 'reddi hakim ...
Erdemoğlu ailesinden eğitime katkı devam ediyor Erdemoğlu ailesinin yaptırdığı eserlerin toplu açılışı yapıldı Yeni yapılacak olan beş eser için toplu temel atma töreni yapıldı
YEREL HABERLER Erdemoğlu ailesinden eğitime katkı devam ...
Aşıyı geciktirdiği için korona virüse yakalanan profesörden aşı olun çağrısı Profesör Doktor İlhami Kiki: “ Aşıyı yaptırmamanın cezasını çektim, herkes aşı olsun”
YEREL HABERLER Aşıyı geciktirdiği için korona virüse yakalanan ...
Gaziantep’te üzüm pekmezi mesaisi
YEREL HABERLER Gaziantep’te üzüm pekmezi mesaisi
Polisten kaçan Afgan mülteci, araç çarpması sonucu hayatını kaybetti 'Dur' ihtarına uymayan mülteci dolu transit, faciaya yol açtı
YEREL HABERLER Polisten kaçan Afgan mülteci, araç çarpması sonucu ...
Polisten kaçan Afgan kaçak göçmen, taksinin çarpmasıyla öldü
YEREL HABERLER Polisten kaçan Afgan kaçak göçmen, taksinin ...
Gaziantep merkezli toplu silah kaçakçılığı operasyonunda 15 kişi tutuklandı İki ilde 3 ay boyunca teknik takip yapıldı, kaçakçılara büyük darbe vuruldu
YEREL HABERLER Gaziantep merkezli toplu silah kaçakçılığı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.