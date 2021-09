7. Makine Halısı Tasarım Yarışması'nda dereceye girenlere ödülleri verildi

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAİB) tarafından Gaziantep Üniversitesi Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halı Tasarım Derneği işbirliğinde 7’ncisi düzenlenen Makine Halısı Tasarım Yarışması'nda dereceye girenlere ödülleri verildi.

GAİB hizmet binasında, 7. Makine Halısı Tasarım Yarışması'nda dereceye girenler için ödül töreni düzenlendi. Gaziantep Valisi Davut Gül, yarışmaya katılan tasarımcıları kutladı. Vali Gül konuşmasında, “Gaziantep rutinin dışına çıkarak büyük bir başarı elde etmiştir. Gaziantepli müteşebbis diğer Anadolu şehirlerinden farklı olarak çantasına ürettiği malı koyarak binlerce kilometre uzaklarda açık hesap mal bırakarak, riskten korkmayarak bu ihracatı gerçekleştirdi. Üretimde yine aynı fedakârlıkları yaptı. Demek ki bu aşamadan sonra hem mevcudu korumak için hem de ilave işlere ihtiyaç var, bir adım ileriye gitmek için rutinin dışına çıkmak gerekiyor. Rutinin dışına kim çıkacak, il valisi olarak biz çıkacağız, eğitimdeki paydaşlarımız çıkacak, yerel yönetimler çıkacak, üçüncü dördüncü kuşak sanayicilerimiz çıkacak. Mevcudu korumak için hepimize görev düşüyor. İşte bu tasarım yarışması aslında bir anlamda mevcudu korumak, rekabet üstünlüğümüzü muhafaza etmek için halıcılarımızla birlikte hocalarımızın desteklediği tasarımcılarımızın desteklediği ortaya bir iş çıkacak. Tasarım çok önemli. Tasarımın kendisi kadar personelin yetişmesi de önemli. Bunun için meslek liselerimize, meslek yüksekokullarımıza ve üniversitelerimizde gerekli desteği veriyoruz. Yarışmaya katılan bütün tasarımcılarımızı ve destek veren hocalarımızı kutluyorum” dedi.



“Her alanda yüksek teknolojiye geçmemiz gerekiyor”

Konuşmasına tasarımcıları kutlayarak başlayan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, üretim ve ihracatın önemine değinerek, “Yaşadığımız coğrafyada çok çalışıp çok direnen çok gayret gösterenler iş yapabilir. Çünkü bu coğrafyada güçlü olmak zorundayız. Bu coğrafyada ekmeği taştan çıkarmak zorundayız. Bu coğrafyada bizim her noktada iş birliği ve güç birliği yapmamız gerekiyor. Sanayide yüksek teknolojiye geçmemiz lazım. Halıcılarımız dokuyor, dokuyor dokuyor Almanya’ya makine parası gönderiyor, Belçika’ya makine parası gönderiyor. Alnının terini sıyırıyor, elde ettiği karı Avrupa’ya gönderiyor. O halde bizler ne yapacağız. Derhal yüksek teknolojiye geçmemiz gerekiyor. O yüzden biz bir model fabrika kuralım, verimliliği arttıralım, dijitalleşelim, yazılım ve donanımımızı çoğaltalım” ifadelerini kullandı.



“2020 yılında tam 173 ülkeye halı ihraç edilmiştir”

GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan, Gaziantep’in ve Türkiye’nin adını dünyaya duyuran ve ciddi bir marka ürün haline gelen halıların 2020 yılında tam 173 ülkeye ihraç edildiğini ifade etti. Başkan Kaplan, sektöre genç yetenekleri kazandırmak istediklerini belirterek, “Hepinizin bildiği gibi son yıllarda yapılan önemli yatırımlar ile Gaziantep başta olmak üzere Bölgemiz, makine halısı üretimi ve ticaretinde dünyanın önemli merkezlerinden biri haline gelmiştir. Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliğimiz, 2020 yılında kaydedilen 2,6 milyar dolarlık Türkiye halı ihracatının 1,8 milyar dolarını tek başına gerçekleştirmiştir. Birliğimizin Türkiye geneli halı ihracatındaki payı yüzde 70 olurken, halı sektörünün Bölgemizden yapılan tüm ihracat içindeki payı ise %20 olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılında pandeminin de etkisiyle sektörlerde bir düşüş gözlenirken, halı sektörü yılı artışla kapatan 6 sektörden biri olmuştur. Sağladığı 50 bine yakın istihdam ile Gaziantep’in lokomotif sektörü olan Halı, bölgesel kalkınmanın anahtarlarından biri haline gelmiştir. Gaziantep’in ve ülkemizin adını dünyaya duyuran ve ciddi bir marka ürün haline gelen halılarımız 2020 yılında tam 173 ülkeye ihraç edilmiştir” şeklinde konuştu.



“Zirvede kalmak büyük çaba ve emek gerektirir"

“Rekabet ortamında daima öne çıkmak için rekabet gücümüzü artırmak zorundayız” diyen Başkan Ahmet Kaplan şöyle devam etti:

“Tüm bu sektörel başarılar adımızı zirveye taşırken, en tepede kalmak büyük bir çalışma, büyük bir emek gerektirmektedir. Bu noktada bizler, mevcut üretimimize bir değer katmak, rekabet ortamında daima öne çıkmak için rekabet gücümüzü artırmak zorundayız. Rekabet gücü sadece düşük fiyattan kaynaklanmaz, pazara özgün ve katma değerli ürünler sunabilmek de gerekir. Yalnızca ihtiyaç olmaktan çıkan ve tüketicinin zevklerine de hitap etmek durumunda olan halı sektörünün, nitelikli tasarıma ve tasarımcıya olan ihtiyacı, geçmişe kıyasla artık daha fazladır. Halı sektörü, sektöre katılan gençler ve yeni kabiliyetler ile daha güçlü olacaktır. Halı İhracatçıları Birliğimiz sektörün tasarıma olan ihtiyacını görmüş ve bu doğrultuda bir vizyon belirlemiştir. Bu anlamda her yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz Makine Halısı Tasarım Yarışması’nı ve beraberinde gerçekleştirilen Tasarım Günleri’ni sektörümüz adına çok önemli buluyoruz. Yıllardır sürdürdüğümüz bu yarışmaların, halı tasarımı ve uygulaması alanında beşeri sermayemizi geliştirdiğine inanıyor; benzer çalışmalar için farklı sektörlere örnek teşkil etmenin gururunu yaşıyoruz. Bu yıl yedincisini düzenlediğimiz tasarım yarışmamızın finali için genç tasarımcılarımızın heyecanını biz de paylaşıyoruz. Onların sanat alanındaki yeteneklerini ve makine halıcılığı sektöründe moda yaratabilecek özgün tasarımlarını önemsiyoruz.”



“Halı sektörü yurt dışı pazar sorunları için destek bekliyor”

Halı sektörünün önemine değinen TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan da bu sektörün ülke ekonomisine yüksek katma değer sağladığını söyledi. Kaplan, sektörün son dönemlerde karşılaştığı önemli sıkıntılara vurgu yaparak, “Kasım ayında ABD tarafından uygulamaya konulacak olan %25’lik gümrük vergisi sektörümüzü ABD pazarında olumsuz etkileyecektir. Bu konuda hükümetimizin ABD’li yetkililerle gerekli görüşmeleri yaparak söz konusu vergilerin uygulanmasından vazgeçilmesi yönünde talebimizin masaya yatırılmasını istiyoruz. İki ülke arasındaki görüşmelerle çözüme kavuşacağına inandığımız bu sorunların en kısa zamanda sektörümüzün önünü açacağına inanıyorum. Yarışmaya katılan eser sahiplerini kutluyorum, bu tür yarışmalar sanayiciyle tasarımcıları bir araya getiren ve sektöre yeni vizyonlar kazandıran yarışmalardır. Tasarım elbette sektörümüz için önemli bir unsur olup üreticinin ürünlerini daha fazla satabilmesi tasarımına ve ürün çeşitliliğine bağlıdır. Bu yarışmaya emeği geçenleri kutluyorum” dedi.



“Fiyat odaklı değil ama amaç odaklı ürünler üretmeliyiz”

Halının Gaziantep ve Türkiye için önemli bir ürün olduğunu ifade eden GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, ”Gerek Gaziantep için gerekse ülkemiz için önemli bir ürün olan halıyla ilgili her türlü faaliyeti destekliyoruz. Bu tür yarışmalar da kesinlikle sektörlere fayda sağlayacak faaliyetlerdir, Bizim üretimdeki tek amacımızın çok daha katma değerli, çok daha inovatif, çok daha çevreci, fiyat odaklı değil ama amaç odaklı ürünler üretip bunu nasıl ortaya çıkarırız bunun mücadelesini vermeliyiz. Onun için bu tür yarışmalar çok önem arz ediyor” diyerek yarışmaya katılan tasarımcıları kutladı.



“Gaziantep halının başkentidir”

Üniversite sanayi iş birliğini önemsediklerini ifade eden Gaziantep Üniversitesi Rektör Yardımcısı Sayın Prof. Dr. Recep Yumrutaş ise yaptığı konuşmasında, “Halı denince aklımıza Gaziantep geliyor, çünkü Gaziantep halının ve halıcılığın başkenti, çünkü Gaziantep ihracatta Türkiye’nin 5.sırasında yer alıyor ve bu ihracatın yaklaşık ’ünü halı sektörü oluşturuyor. Bu yüzden halı sektörü Gaziantep için hayati bir öneme sahip. Böyle bir etkinliğin Gaziantep’te düzenlenmesinin oldukça anlamlı ve faydalı buluyoruz. Bizlerde Gaziantep Üniversitesi olarak sanayi üniversite iş birliğini önemsiyoruz. Böyle bir etkinlikte de sanayicilerimizle birlikte olmaktan mutluluk duyuyoruz. Yarışmaya emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

GAİB hizmet binasında düzenlenen 7. Halısı Desen Tasarım Yarışması ve Tasarım Günleri final töreninde konuşmaların ardından dereceye giren eserler sahiplerine ödülleri verildi.

Bu yıl 211 eserin müracaat ettiği yarışmada ilk jüri elemesinde ilk 20’ye girenler belirledi. Yarışma da birinciliği Unıversal Change adlı eseriyle İzel Pençik, ikincilik ödülünü Var Olmak adlı eseriyle Gamze Saçık, üçüncülük ödülünü ReNew adlı eseriyle Özgecan Bülbül, dördüncülük ödülünü Observatıon adlı eseriyle Selen Çolak ve beşincilik ödülünü Eflatun adlı eseriyle Gülcan Kündü kazandı.

Yarışmacıların ödüllerini Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan, GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, GAÜN Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Recep Yumrutaş, Halı Tasarım Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Sayılı, GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan ve yönetim kurulu üyeleri takdim etti. Düzenlenen gece toplu fotoğraf çekiminin ardından son buldu.

