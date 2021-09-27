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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Romatizma tedavisi gören hastalardan resim sergisi

İHA

Romatizma tedavisi gören hastalardan resim sergisi

Gaziantep Medical Park Hastanesinde romatizmal hastalıklardan dolayı tedavi gören Nesrin Yalçın, Pınar Mercimekoğlu ve Serpil Yetişkin'in yaptığı resimler, hastalığa karşı farkındalık oluşturmak amacıyla açılan sergide ziyaretçilerle buluştu.
Gaziantep Medical Park Hastanesinde Romatoloji Uzmanı Doçent Doktor Bünyamin Kısacık’ın uyguladığı tedavi ile hastalılarından kurtulan Nesrin Yalçın, Pınar Mercimekoğlu ve Serpil Yetişkin’in hastalık sürecinde yaptığı resimler, 'Romatizmal Dokunuşlarla Hayata Renk Katanlar' adlı resim sergisinde ziyarete açıldı. Resim sergisine Medical Park Gaziantep Hastanesi Genel Koordinatörü Hayrullah Kubba, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve çok sayıda ziyaretçi katılırken, resimler ziyaretçilerden tam not aldı.

“Sergi ile romatizmal hastalıklara dikkat çekmek istedik”
Sergi açılışının ardından konuşan Romatoloji Uzmanı Doçent Doktor Bünyamin Kısacık, resim sergisiyle romatizmal hastalıklara karşı farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini vurgulayarak, “Romatizmal hastalıklar toplumda en sık görülen hastalıklardan bir tanesidir. Bu hastalıklar maalesef uzun dönemlerde; sakatlıklar, eklem ağrıları gibi çok fazla sorunlara neden oluyor. Biz burada 3 nadide hastamızla beraber romatizmal hastalıklara dikkat çekmek istedik. Hastalarımızın yaptığı eserleri sergileyerek bir şekilde bu hastalığa karşı farkındalık oluşturmak istedik. Romatizmal hastalıkların olması hastalar için hiçbir şekilde hayata küsme anlamına gelmemeli. Tedaviyle birlikte bu hastalığa yakalanan hastalar eskisinden çok daha iyi bir şekilde yaşamlarını sürdürebilirler” dedi.

“Sanat beni tekrar ayağa kaldırdı”
14 yıldır romatizmal hastalıkları bulunan Nesrin Yalçın, resim çizerek tedavi sürecinde motivasyon sağladığını belirterek, “Bu süreç benim için çok zordu. 14 yıldır bu hastalıkla mücadele ediyordum. Sanatla uğraştığım için yorulmadım. Sanatla uğraştığım için motivasyonumu yüksek tuttum. Yeri geldiğinden hastalığımdan dolayı yorulsam da, uyusam da sanat beni tekrar ayağa kaldırdı. 9 yıldır bu mesleği yapıyorum ve şu anda da resim öğretmeniyim. Bu hastalıkla mücadele ederken bu mesleği ilerlettim. Benim için çok zorlu bir süreçti” ifadelerini kullandı.

“Bünyamin hocamız başta olmak üzere Gaziantep Medical Park Hastanesine teşekkür ederiz”
Gaziantep Medical Park Hastanesinde Romatoloji Uzmanı Doçent Doktor Bünyamin Kısacık’ın uyguladığı tedavi ile hastalığından kurtulduğunu ifade eden Pınar Mercimekoğlu, “5 yıldır bu hastalıkla uğraşıyorum. Bu 5 yıl boyunca tedavi sürecimde evde kalmamam gerektiğini, hastalığın beni yatağa bağlı bir hale getirmemesi gerektiğini öğrendim. Bir şekilde ayağa kalkarak kendimi motive etmem gerekiyordu. Bunu da resim yaparak başardım. Bünyamin hocamız başta olmak üzere Gaziantep Medical Park Hastanesinin katkılarıyla da güzel bir sergimiz oldu” şeklinde konuştu.

“Hayattaki en güzel şey bir resme dokunup renklerle iyileşmektir”
Serpil Yetişkin, “7 yıl boyunca romatizmal hastalıklardan dolayı ağrılarım oluyordu. Hiçbir romatizmal hastalığını veya herhangi bir hastalığın resim yapmaya engel olmadığını düşünüyorum. Biz burada farkındalık oluşturmak için toplandık. Hayattaki en güzel şey bir resme dokunup renklerle iyileşmektir. Hastalıklardan dolayı uykusuz kaldığınızda, herhangi bir ağrı ya da sızı çektiğinizde ben ‘hastayım’ demeden herhangi bir resim ya da başka bir hobiye bağlanmak hayatınızı değiştirmenizi sağlar” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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