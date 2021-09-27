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Ana sınıfı öğrencilerine büyük destek Öğrencilere, kırtasiye malzemeleri ve oyuncak seti armağan edildi

İHA

Ana sınıfı öğrencilerine büyük destek Öğrencilere, kırtasiye malzemeleri ve oyuncak seti armağan edildi

Şehitkamil Belediyesinin sağladığı eğitim imkanından yararlanan 900 ana sınıfı öğrencisine kırtasiye malzemeleri ve oyuncak seti armağan edildi. Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep Valisi Davut Gül ile birlikte öğrencilere hediyelerini takdim etti.
Şehitkamil Nikah Salonu’nda (ŞNS) düzenlenen programa; Gaziantep Valisi Davut Gül, Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Ermeydan, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Nitelikli eğitim imkanı sunulması için her yaş grubundan öğrenciyi kapsayan eğitime destek faaliyetlerini arttırarak sürdüren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, her yıl olduğu gibi bu yıl da ana sınıfı öğrencilerinin en büyük destekçisi oldu. Ücretsiz sağlanan ana sınıfı eğitim imkanının yanı sıra öğrencilerin eğitimöğretim dönemi içerisinde kullanacağı kırtasiye setini de hediye eden Başkan Rıdvan Fadıloğlu, öğrencilere ayrıca oyuncak seti de armağan etti. Toplamda; 61 şubede eğitim gören 900 ana sınıfı öğrencisine kırtasiye malzemeleri ve oyuncak seti verildi.
Aile içi iletişimin güçlendirilmesi, çok yönlü kişisel gelişim, bireylerin akademik gelişimini destekleyici çalışmalar ve aile danışmanlığı hizmetlerinin verildiği aile merkezleri bünyesinde oluşturulan ana sınıflarında öğrenciler eğitim görürken, ebeveynlere ise aile merkezlerinde farklı branşlarda gerçekleştirilen eğitim ve etkinliklere katılma fırsatı elde ediyorlar.
“Eğitim kalitesinin daha yükseklere çıkmasını istiyoruz”
Programda konuşan Gaziantep Valisi Davut Gül, “Hepimizin amacı, Gaziantep’te eğitim kalitesinin daha yükseklere çıkmasını istiyoruz. Gaziantep’te eğitim kalitesinin daha da yükselmesinin yolu, okul öncesi eğitimden geçiyor. Çocuklarımız; okul öncesi eğitimini iyi alırlar, zamanında alır, verimli bir eğitim süreci geçirirlerse ilköğretim başta olmak üzere eğitim hayatının her döneminde çok avantajlı duruma geçerler. Okul öncesi eğitimini almayan çocuklar, dezavantajlı başlıyorlar. Dolayısıyla da o dezavantajlı başladıkları süreç, eğitim hayatları boyunca hep böyle devam etmiş oluyor. Bu anlamda Gaziantep, birlikte iş yapma kültürünün yüksek olduğu bir şehir. Rıdvan Başkanımızın da belirttiği gibi 2015 yılından beri, yani 6 yıldır, belediyenin sosyal tesislerinde okul öncesi eğitimin yapılacağı mekanlar tahsis edilmiş. Mekanlar tahsis etmek önemli, hele Gaziantep’te de daha da önemli. Ama bu mekanların ihtiyaçlarını karşılamak ve bunun sürdürülebilirliğini sağlamak daha da önemli. Ben Rıdvan Başkanımız başta olmak üzere Şehitkamil Belediyemizin her kademesinde buna katkı sunan çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum” dedi.
“Anneçocuk eğitimine katkı vermiş oluyoruz”
Programda konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Öncelikle 20212022 eğitim ve öğretim yılının hayırlı olmasını diliyorum. 2015 yılında Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile yapmış olduğumuz protokol çerçevesinde, aile merkezlerimizde 31 noktada ana sınıfı eğitimi veriyoruz. Sabahçı ve öğlenci olmak üzere 2015 yılından bu yana öğrencilerimize mekan olarak destek veriyoruz. Eğitici olarak da Milli Eğitim Müdürlüğünden destek alıyoruz. Malzeme ihtiyacı vardı. Bu konuda da 2015 yılından bu yana çocuklarımıza yönelik olarak hem kırtasiye malzemeleri hem de oyuncaklarla ilgili çalışmaları devam ettiriyoruz. Bizim aile merkezlerindeki ana sınıflarının bir diğer özelliği; bir sınıfta anne eğitim alırken, diğer sınıfta da çocukların eğitim alıyor olmasıdır. Çocuklarımızın ilkokula hazırlanmalarına destek vermiş oluyoruz. Burada özellikle çocuklarımıza eğitim verirken, diğer taraftan da Halk Eğitim Merkezi tarafından aldığımız desteklerle annelerimizin kişisel gelişimine yönelik olarak eğitim faaliyetlerini devam ettiriyoruz. Bu şekilde anneçocuk eğitimine katkı vermiş oluyoruz. Burada spor merkezlerimizde de benzer bir faaliyeti geçtiğimiz yıl hayata geçirdik. Anneçocuk beraber, spor yapabilecek şekilde özellikle çocuklarımızın kas gelişimini tamamlayabileceği 46 yaş noktasında temel jimnastik derslerini verebilmek adına bir tarafta anne spor yaparken, diğer tarafta da çocuklarımızın jimnastik yapmasını sağlayacak ortamı devam ettiriyoruz. Burada yine Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile yapmış olduğumuz protokol çerçevesinde ‘Satranç Bilmeyen Kalmasın’ etkinliğimizle tüm ana sınıflarımıza ve ilkokullarımıza satranç takımları dağıtımları yapıldı. Bu konuda da yine Halk Eğitim Merkezi’nden alınan desteklerle eğitici eğitimleri verilerek, tüm çocuklarımızın küçük yaşta satranç ile buluşmasına katkı koymuş olduk. Ben bu noktada emeği geçen başta Valimize, Kaymakamımıza, Milli Eğitim Müdürlüğümüze, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüze vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Başarılı bir eğitim yılını hepinizle birlikte yaşamayı temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.
Sosyal ve kültürel belediyeciliğe çok önem veriyor
Programda konuşan Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, desteklerden dolayı emeği geçenlere teşekkür ederek, “Bugün burada Şehitkamil Belediyemizin, belediye bünyesine bağlı aile merkezlerindeki ana sınıflarına yönelik kırtasiye ve oyuncak dağıtım töreninde sizlerle beraber olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Az önce Başkanımızın da ifade ettiği gibi Şehitkamil Belediyemiz, kendi yapmış olduğu altyapı, üstyapı çalışmalarının yanında da sosyal ve kültürel belediyeciliğe çok önem veriyor. Eğitim alanında da bizim her zaman en önemli paydaşlarımızdan bir tanesi ve sürekli olarak da eğitime çok büyük destek veriyor. Hem lojistik anlamda hem de manevi anlamda belediyemizin çok büyük katkı ve destekleri var. Bu, bizim okul öncesi eğitimimizi hem anaokullarımızda hem de ilkokul ve ortaokullar bünyemizde devam ettirmekle birlikte aynı şekilde de belediyemize bağlı aile merkezlerinde de protokol ile bir okul ile eşleştirerek aile merkezlerinde açılan ana sınıflarıyla birlikte okul öncesi eğitimlerimizi sürdürüyoruz. Burada amacımız, çocuğumuzu erken yaştan alıp, temel becerileri ve temel alışkanlıklarını erken yaşta öğrenmesini sağlamak. Okula alışmasında herhangi bir problem yaşamadan bu eğitimleri vermeyi amaçlıyoruz. Amacımız, 46 yaş grubunda olan bütün çocuklarımızın okul öncesi eğitim ile tanışması ve okul öncesi eğitimin tüm mahallelerimize yaygınlaştırmaya ve desteklemeye çalışıyoruz. Şehitkamil Belediyemizin bu yapmış olduğu destek de bu anlamda çok önemli. Ben bu desteklerden dolayı Belediye Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Yapılan konuşmaların ardından Gaziantep Valisi Davut Gül, Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu tarafından kırtasiye malzemeleri ve oyuncak seti, öğrencilere teslim edildi.

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