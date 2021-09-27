4'üncü kat penceresinden düşüp öldü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

4'üncü kat penceresinden düşüp öldü

DHA

4'üncü kat penceresinden düşüp öldü


Ahmet KILIÇ/ GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te 15 katlı apartmanın 4'üncü katındaki evinin penceresinden dışarıya bakarken dengesini kaybedip düşen İbrahim Çelikkol (62), hayatını kaybetti.
Olay, öğle saatlerinde Güvenevler Mahallesi'ndeki 15 katlı sitede meydana geldi. İddiaya göre, 4'üncü katta oturan İbrahim Çelikkol, dairesinin penceresinden dışarı bakarken dengesini kaybederek düştü. Çelikkol'u yerde hareketsiz halde gören komşuları, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Çelikkol'un hayatını kaybettiği belirlendi. Çelikkol'un cansız bedeni, incelemelerin ardından adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Ahmet KILIÇ
2021-09-27 14:59:13

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Dördüncü kattan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Dördüncü kattan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti
Ana sınıfı öğrencilerine büyük destek Öğrencilere, kırtasiye malzemeleri ve oyuncak seti armağan edildi
YEREL HABERLER Ana sınıfı öğrencilerine büyük destek Öğrencilere, ...
ALG Spor, Rumkale'de ilgi odağı oldu
YEREL HABERLER ALG Spor, Rumkale'de ilgi odağı oldu
Emniyet Müdürlüğü yakınlarında bomba paniği
YEREL HABERLER Emniyet Müdürlüğü yakınlarında bomba paniği
Romatizma tedavisi gören hastalardan resim sergisi
YEREL HABERLER Romatizma tedavisi gören hastalardan resim sergisi
Bekir'in işe giderken öldüğü kaza kamerada
YEREL HABERLER Bekir'in işe giderken öldüğü kaza kamerada
Önce çarptı sonra sürükledi 24 yaşındaki genç, üzerine gelen aracın altında kalarak sürüklendi Gencin hayatını kaybettiği Feci kaza güvenlik kameralarına yansıdı
YEREL HABERLER Önce çarptı sonra sürükledi 24 yaşındaki genç, ...
TEKNOFEST 2021’e GKV Damgası Türkiye 3.lüğü GKV Biyomedikal Takımının
YEREL HABERLER TEKNOFEST 2021’e GKV Damgası Türkiye 3.lüğü GKV ...
7. Makine Halısı Tasarım Yarışması'nda dereceye girenlere ödülleri verildi
YEREL HABERLER 7. Makine Halısı Tasarım Yarışması'nda dereceye ...
OBA, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin “İhracat Şampiyonu” oldu
YEREL HABERLER OBA, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin “İhracat ...
7 ayda 52 kilo veren Aydın'ın tek hayali evlenmek
YEREL HABERLER 7 ayda 52 kilo veren Aydın'ın tek hayali evlenmek
Tarihi kahvehane 25 yıldır sarmaşıkla kaplı
YEREL HABERLER Tarihi kahvehane 25 yıldır sarmaşıkla kaplı
Türkiye’nin konuştuğu Dilek Albayrak olayına yayın yasağı getirildi
YEREL HABERLER Türkiye’nin konuştuğu Dilek Albayrak olayına yayın ...
ALGSPOR Rumkale de ilgi odağı oldu
YEREL HABERLER ALGSPOR Rumkale de ilgi odağı oldu
Aba Güreşi izleyenlerin nefesini kesti Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde Aırtmalı Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Aba Güreşi izleyenlerin nefesini kesti Gaziantep'in ...
Gaziantep Polisgücü’nün sultanları da Avrupa Şampiyonu Gaziantep Polisgücü Spor Kadın Hokey Takımı Hırvat Rakibini 5-1’lik skorla yendi
YEREL HABERLER Gaziantep Polisgücü’nün sultanları da Avrupa ...
4’üncü uluslararası Rumkale Su Sporları Festivali başladı Fırat’ın incisi Rumkale’de heyecan dolu festival yine büyüledi
YEREL HABERLER 4’üncü uluslararası Rumkale Su Sporları Festivali ...
Gaziantep'te 4'üncü Uluslararası Rumkale Su Sporları Festivali başladı
YEREL HABERLER Gaziantep'te 4'üncü Uluslararası Rumkale Su Sporları ...
Zabıtadan son kullanım tarihi geçmiş ürün denetimi Yapılan denetimlerde tarihi geçmiş 3 bin 659 adet ürüne el konularak imha edildi
YEREL HABERLER Zabıtadan son kullanım tarihi geçmiş ürün ...
17 yaşındaki genci önce silahla vurdular, sonra levyeyle darp ettiler Ağır yaralanan genç, 2 gündür verdiği yaşam savaşını kaybetti
YEREL HABERLER 17 yaşındaki genci önce silahla vurdular, sonra ...
Kaldırımda yürürken vurulan Ali, hayata tutunamadı
YEREL HABERLER Kaldırımda yürürken vurulan Ali, hayata tutunamadı
Ağaçlar lif örgülerle giydirildi Gece giydirilen ağaçları sabah gören esnaf ve vatandaşlar şaşkına döndü
YEREL HABERLER Ağaçlar lif örgülerle giydirildi Gece giydirilen ...
İştah açan ve iştah kapatan renkler Uzman Psikolog ve Psikoterapist Yeme Bozuklukları Danışmanı Yelda Başaran: “İştahının kapanmasını isteyenler pembe, yeşil, beyaz ve maviye ve mora, iştahının açılmasını isteyenler ise kırmızı, sarı, turuncu ve kahverengiye yakın olsun”
YEREL HABERLER İştah açan ve iştah kapatan renkler Uzman Psikolog ve ...
Engelli adam kızının eski eşi tarafından darp edildi Yüzü gözü kanlar içinde kalan engelli adam, yetkililerden yardım istedi
YEREL HABERLER Engelli adam kızının eski eşi tarafından darp ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.