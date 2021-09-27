Dev narkotik operasyonunda 20 şüpheli tutuklandı

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Gaziantep’te yapılan narkotik operasyonunda gözaltına alınan 344 şüpheliden 20’si tutuklandı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından son bir haftada yapılan operasyonlarda, 2 kilo 813 gram esrar, 507 gram bonzai, 389 gram metamfetamin, 100 adet uyuşturucu hap, 84 gram eroin, 4 adet hassas terazi ve 2 adet tabanca ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 344 şüpheliden 20’si tutuklanırken, 324 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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