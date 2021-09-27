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Teknofest 2021’de en çevreci projeler ödüllendirildi SANKO Holding sponsorluğunda düzenlenen çevre ve enerji teknolojileri yarışmasında ödüller sahiplerini buldu

İHA

Teknofest 2021’de en çevreci projeler ödüllendirildi SANKO Holding sponsorluğunda düzenlenen çevre ve enerji teknolojileri yarışmasında ödüller sahiplerini buldu

TEKNOFEST’in ana paydaşlarından SANKO Holding’in yürütücülüğünü üstlendiği ‘Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması’nda ‘Lise’ ve ‘Üniversite ve Üstü’ kategorilerinde dereceye giren takımlar ödüllendirildi.
Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST 2021 Ödül Töreni, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç, paydaş kurum yöneticileri ve TEKNOFEST gönüllülerinin katılımıyla İstanbul Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirildi.
TEKNOFEST 2021’in ana paydaşlarından SANKO Holding’in sponsorluğunda düzenlenen ‘Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması’nın ‘Lise Kategorisi’ ile ‘Üniversite ve Üstü Kategorisi’nde derece kazanan takımlara ödüllerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve SANKO Holding Kurumsal İletişim Direktörü Pınar Ulutaş birlikte takdim etti.
İstanbul Teknik Üniversitesi Deniz Ulaştırma Mühendisliği Yüksek Lisans Öğrencisi Ömer Kara, Uzakyol Gemi Kaptanı Mustafa Özyürek, İstanbul Teknik Üniversitesi Açık Deniz Mühendisliği Yüksek Lisans Öğrencisi Ümit Eynihan, Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Öğrencisi Şeyda Tuysuz, Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğrencisi Ayça Karakayalı, İstanbul Teknik Üniversitesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Öğrencisi Furkan Sarı, İstanbul Teknik Üniversitesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Öğrencisi Şaban Doğan, İstanbul Teknik Üniversitesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Ayşenur Seyrekbasan ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü Öğrencisi Helin Çeçen’den oluşan ITU BEES R&D TEAM ‘Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması’ Üniversite ve Üstü Kategorisinde ‘Thermotech (Isıl Pil Tuğla) projesiyle birincilik elde etti.
Zile Gençlik Merkezi öğrencileri Fatma Betül Kalem ve Zeynep Melda Dicle’den oluşan ‘Ekoloji Elçiler Takımı’ Danışman Öğretmenleri Selami Dicle rehberliğinde geliştirdikleri “Kavuzpan’ (Pirincin dış kabuğundan yalıtım harcı) projesiyle ‘Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması’ Lise Kategorisinde birincilik alarak önemli bir başarıya imza attı.
Projeler SANKO Enerji Grubu’nun da yer aldığı jüri tarafından değerlendirildi
TEKNOFEST kapsamında düzenlenen ‘Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması’na 2 bin 462 başvuru oldu. Başvurular titizlikle incelendikten sonra 85 proje finale kaldı. TEKNOFEST 2021 finalinde altı gün boyunca yarışan projeler, alanında uzman akademisyenlerden ve Sanko Enerji Grubu mühendislerinden oluşan jüri tarafından değerlendirildi.
Yarışmada, ‘Hibrit Termofotovoltaik Paneller’, ‘Gıda Atıklarından Seri Biyoplastik Üretimi ve Doğaya Geri Dönüşü, ‘Klima, Kombi Gibi Ortam Isısını Kontrol Eden Makinelerde Havadaki Su Buharından Oluşan Suyun Islahı ve İçerik İzleme Sistemi’, ‘Lastik Enerjisi’ gibi adlar taşıyan birbirinden ilginç ve yenilikçi projeler yer aldı.
Lise ve üniversite kategorisinde 85 projenin mücadele ettiği yarışmada ilk 3’e giren takımlar ve ödüller ise şu şekilde sıralandı:
Üniversite ve Üzeri Kategorisi
Birinci: ITU BEES R&D TEAM, İkinci: ProLis, Üçüncü: ITU BEES R&D TEAM
Lise Kategorisi
Birinci: Ekoloji Elçileri, İkinci: Turna, Üçüncü: Duyarlı_Genç
Yarışmada, ‘Üniversite ve Üzeri Kategorisinde’ birinci takıma 15 bin TL, ikinci takıma 10 bin TL ve üçüncü takıma 5 bin TL ödül verilirken, ‘Lise Kategorisi’nde ise ödüller sırasıyla 12 bin TL, 7 bin TL ve 4 bin TL olarak gerçekleşti. Ayrıca her iki kategorinin birinci takımları en iyi sunum ödülüne de değer görülerek plaket verildi.
Yaklaşık bin MW kurulu güçle, yüzde yüz yenilenebilir kaynaklardan doğa dostu enerji üreten Sanko Enerji Grubu jüri üyeleri, TEKNOFEST aracılığı ile toplumda yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı, enerji verimliliği kültürünün oluşturulması ile verimlilik ve çevre konularında farkındalığı artıracak yenilikçi ve teknolojik fikirleri desteklemekten mutluluk duyduklarını ifade ettiler.
Isıl pil tuğla projesi üniversite kategorisinin birincisi oldu
TEKNOFEST 2021’de ‘Isıl Pil Tuğla’ (Thermotech) projesiyle birincilik elde eden ve proje hakkında bilgi veren İstanbul Teknik Üniversitesi Deniz Ulaştırma Mühendisliği Yüksek Lisans Öğrencisi Ömer Kara, enerjinin dünyanın ve geleceğin en büyük ihtiyaçları arasında yer aldığını ve büyük bölümünün fosil yakıtlarla sağlandığını söyledi.
Atık ısı olarak atmosfere salınan enerjinin ekosistemi olumsuz etkilediğini ve küresel ısınmayı tetiklediğini belirten Kara, projeyle ilgili şu bilgileri paylaştı:
“Projemizde atmosfere salınan atık ısıdan faydalanarak termoelektrik yöntemle elektrik enerjisi üretebilmeyi amaçladık ve bu doğrultuda ısıl pil ateş tuğla ürettik. Fabrika bacalarının, motorların ve mekanik aksamların ısınan yüzeylerine, kazan dairelerinde kullanılan izolasyon malzemelerin bulunduğu kısımlara gerekli diğer yardımcı düzenekler kullanılarak tasarlanan devre ısıl pil özellikli ateş tuğlalarla kaplanması çözüm olarak düşünüldü. Böylece ısıl pil ateş tuğlası tarafından geri dönüştürülmüş olan elektrik enerjisi, kablolarla akümülatörlere aktarılacak veya direkt kullanılabilecektir.”
Kara, TEKNOFEST’te elde ettikleri birinciliğin kendilerini gururlandırdığını belirterek, “Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışmasının sponsorluğunu üstlenerek gençlerin ve öğrencilerin destekçisi olan SANKO Ailesi’ne anlamlı katkılarından dolayı teşekkür ederim” şeklinde konuştu.
Pirincin dış kabuğu kavuzdan yalıtım harcı ürettiler
Zile Gençlik Merkezi öğrencileri Zeynep Melda Dicle ve Fatma Betül Kalem de geliştirdikleri projeyle çeltik bitkisinin yüzde 20'sini teşkil eden ve fabrikalarda pirinç üretimi sırasında yan ürün olarak çıkan kavuz ile Türkiye’de fazla miktarda bulunan kalsiyum karbonat (tatlı kireç), kendir yününden Kavuzpan adını verdikleri yalıtım harcı ürettiler.
Öğrencilerin buluşu ısı yalıtım malzemesi doğal erişilebilir uygulanışı kolay olup günümüzdeki mevcut yalıtım malzemelerinin kullanımının mümkün olmadığı özellikle de yöresel mimariye sahip kültürel mirasımız kerpiç yapıtların tarihi dokusuna uyumlu bir malzeme olması bakımından büyük önem taşıyor.
TEKNOFEST 2021’de elde ettikleri birinciliğin kendilerini gururlandırdığını dile getiren Zile Gençlik Merkezi Öğrencisi Zeynep Melda Dicle, “TEKNOFEST’e katılıp buradan birincilikle döndüğümüz için çok mutlu olduk. ‘Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması’nın’ sponsorluğunu üstlenerek bizlere destek olan SANKO Holding ve bu organizasyonla gençlerin ufkunu açan TEKNOFEST yönetimine teşekkür ederim” dedi.
‘Üniversite ve Üstü Kategorisi’nde Prolis Takımı ‘Yüksek Permanslı Lityum Sülfür Batarya Tasarımı’ projesiyle ikinci olurken, ITU BEES R&D TEAM, ‘Pressure Gain’ (Basınç Kazanımı) projesiyle üçüncü oldu.
Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması ‘Lise Kategorisi’nde ise Turna Takımı Makroliz projesiyle (Su Tasarrufu) ikincilik elde ederken, Duyarlı Genç Takımı da Yenilenebilir Enerji Tabanlı Hayat Kurtaran Cam projesiyle üçüncü oldu.
‘Üniversite ve Üstü kategorisi’nin birincisi ‘Thermotech (Isıl Pil Tuğla) projeleri ile ‘Lise Kategorisi’nin birincisi ‘Kavuzpan’ projesi ‘En İyi Sunum’ ödülüne de değer görüldü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Teknofest’i ziyaret etti
21 Eylül Salı günü başlayan ve altı gün süren TEKNOFEST’in beşinci gününde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu ve TEKNOFEST Paydaş kurum yöneticileri Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen törene katıldı.

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