Gaziantep’te 33 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Gaziantep’te KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, baskın yapılan depoda 33 bin paket kaçak sigara ele geçirdi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, kente yüklü miktarda kaçak sigara sokulduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. KOM ekipleri, belirlenen depoyu takibe aldı. Bir süre takip yapan ekipler, sigaraların sevk edileceği bilgisi üzerine operasyon için düğmeye bastı. Depoya yapılan baskında 33 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Yakalanan bir şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında yasal işlem başlatıldı.

Olayla ilgili incelemenin sürdüğü bildirildi.

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