Gaziantepli balıkçılar kebap kültüründen şikayetçi

1 Eylül itibariyle başlayan balık sezonuyla denize kıyısı olan iller kadar olmayan illerde de tezgahlar balıkla doldu. Balık fiyatlarının her bütçeye uygun olduğunu belirten Gaziantepli balıkçılar kentin kebap kültüründen şikayet ediyor.

1 Eylül itibariyle kalkan av yasağı ile tezgahlar balığa doydu. Günlük taze olarak özel araçlarla Gaziantep’e getirilen balıklar özenle dizildikleri tezgahlarda müşterilerini bekliyor.

Gazianteplilerin daha çok kebap çeşitlerine alışmasından dolayı balığa ilginin istedikleri seviyede olmadığını belirten balıkçılar, vatandaşların balık ürünlerine daha çok rağbet göstermelerini istedi. Sezon başlamasına rağmen pek fazla müşteri olmadığını belirten balıkçı Mustafa Kaya, “Gaziantep’te hava şu an için sıcak, sıcak havada balık yiyen pek olmuyor. Havanın biraz daha soğuması lazım balık tüketimi için onun için yavaş gidiyor satışlar. Herkes bütçesine göre balık yiyor, mesela hamsi 30 lira, sardalye 25 lira vatandaşın her bütçesine uyuyor” dedi.

Balıkçı Murat Arar, Karadeniz, Akdeniz ve Marmara’dan günlük balık geldiğini belirterek, “Satışlar zayıf bu da haliyle havaların sıcak olması, bir de Gaziantepimiz etçi bir memleket, balık kültürümüz zayıf, inşallah zamanla bunu yeneceğiz” ifadelerini kullandı.

