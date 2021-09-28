Gaziantep'te 1 haftada uyuşturucudan 20 tutuklama

İsveç'te patlama: Çok sayıda yaralı var!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, polis ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik son 1 haftada düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 344 şüpheliden 20'si, mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, son 1 hafta içinde kent genelinde uyuşturucuyla mücadeleye yönelik çok sayıda operasyon düzenledi. Özel harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonlarda 344 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 2 kilo 813 gram esrar, 57 gram bonzai, 389 gram metamfetamin, 84 gram eroin, 100 uyuşturucu hap, 4 hassas terazi ile 2 tabanca ele geçirildi. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 20'si, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 324'ü ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

2021-09-28 11:28:51



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.