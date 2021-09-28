Gaziantep'te 35 bin öğrenci 'Akif' filmini izleyecek Filmi izleyecek öğrencilerin biletini valilik, ulaşımını ise belediye sağlayacak

Gaziantep Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde, Gaziantep’te bulunan ortaokul ve lise öğrencilerinin 'Akif' adlı sinema filmini izleme etkinliğine katılmaları için bir protokol imzalandı.

Bir alışveriş merkezinin bahçesinde yapılan protokol imza töreninde konuşma yapan Vali Davut Gül, Büyükşehir Belediyesi ile eğitimde birçok proje yaptıklarını, bu projenin de onlardan biri olduğunu söyledi. Çocukların sadece derslere girip çıkması değil, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler anlamında da çok iyi yetişmesini arzuladıklarına dikkati çeken Vali Gül, bunlarla ilgili çeşitli projelerin yerelde ve genelde devam ettiğini söyledi.



“35 bin öğrencimizi sinemaya götüreceğiz”

Eğitime dair yaptıkları projelerden bahseden Vali Gül, 35 bin öğrencinin kısa süre önce vizyona giren 'Akif' filmini izlemelerini sağlayacaklarını ifade ederek, “Cumhurbaşkanımız tarafından 2021 yılı Mehmet Akif Ersoy’u ve İstiklal Marşı’nı anma yılı olarak ilan edildi. Büyükşehir Belediyemizle birlikte liselerimizde okuyan öğrencilerimizi “Akif” filmine götüreceğiz. Bugün de öğrencilerimize eşlik edeceğiz, bu filmin dışında daha önce arkadaşlarımızla ve öğrencilerimizle birlikte birçok filme gittik. Bundan sonra da yine vizyona girecek filmleri zaman zaman birlikte izleyeceğiz. Biliyorsunuz Gaziantep müzeler şehri Büyükşehrimiz de öğrencilerimizi müzelere taşıyor, Spor şehri dedik. Büyükşehir Belediyemizle birlikte sportif altyapının güçlendirilmesi anlamında gerek salon olarak gerek kulüpler olarak gerek malzemeler olarak çalışmalarımız devam ediyor. “Eğitim Şehri Gaziantep” dedik; Daha önce öğrencilerimize 200 bin kitap hediye ettiler o süreç devam ediyor. Gazi şehir Öğrenci Meclislerinde çocuklarımız ve arkadaşlarımızla birlikte kararlar alıyoruz. Özetle hayata dair her alanda AnaokulundanLise öğrencisine kadar birbirinden bağımsız projeler

uyguluyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, bu projenin de hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.



“100 yıl önce atalarımızın yaşadıklarını sizlere hissettirmemiz lazım”

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Gaziantep sanayi ve kültür şehriydi, artık sizinle birlikte eğitim ve bilim şehri de oluyor. Sizi geleceğe daha iyi hazırlamamız gerekiyor. Sayın Valimizin fikir babası olduğu “Ben Okuyorum Gaziantep okuyor” projesi çok önemli. “Spor kenti Gaziantep” Projesi çok önemli, sizleri fikren, ruhen ve bedenen çok iyi hazırlamamız lazım. Mehmet Akif gibi Milli Şairimizin hayatından alınacak çok ders var. Bu tek başına kitap okuma ile olmuyor. Sinema çok önemli, iyi bir filmin verdiği ana fikri belki binlerce kitap okuduğunuzda alamıyorsunuz. Müzeler çok önemli, bu anlamda Panorama müzemizi yaptık. Bizi 100’üncü yıla götüren ve Gazi yapan o ruhu, 100 yıl önce atalarımızın yaşadıklarını sizlere hissettirmemiz lazım. O milli şuur tek başına kitaplarla olmayacağı için her şeyle başarmamız gerekiyor. O yüzden sizlerin daha çok sinema seyretmesini sağlayacağız. Buradan çıkaracağınız derslerle de kendi hayatınıza yön vererek geleceği aydınlatmanıza katkıda bulunmayı çok önemsiyoruz. Bilet Valimden, getirme ve götürme bizden, hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların akabinde protokol imzalandı. Protokol törenine katılan öğrencilerle fotoğraf çektirilmesinin ardından alışveriş merkezinde bulunan sinemaya geçilerek hep birlikte 'Akif' sinema filmi izlendi.

Yönetmen Sadullah Şentürk tarafından beyaz perdeye taşınan ve Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nı yazarken yaşadıklarını konu alan 'Akif' filminin gösterimine İl Milli Eğitim Müdürlüğü organizasyonu ile toplamda 35 bin ortaokul ve lise öğrencisinin katılımı sağlanacak.

Programa Vali Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, Şahinbey Kaymakamı Tahir Şahin, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, ilçe milli eğitim müdürleri, öğretmenler ve filmi izleyecek öğrenciler katıldı.

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