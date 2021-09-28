İlişki vaadiyle 79 kişi dolandırdılar



Kadir GÜNEŞ-Ahmet KILIÇ/ GAZİANTEP, (DHA) GAZİANTEP'te ilişki vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 kadın, adliyeye sevk edildi. 79 kişiyi dolandırmakla suçlanan kadınlardan biri, kendisini görüntüleyen gazetecilere "Ne yapıyoruz ? Sadece adam kandırıyoruz. Günde 20 kişiyi dolandırıyoruz" dedi.

Gaziantep'te yol kenarında durup, ilişki vaadiyle 79 kişiyi dolandırdığı iddia eden şüphelileri yakalamak için polis harekete geçti. 3'ü 18 yaşından küçük 8 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Bu sırada kendisini görüntüleyen gazetecilere el sallayan şüphelilerden biri "Ne yapıyoruz? Sadece adam kandırıyoruz. Günde 20 kişiyi dolandırıyoruz" dedi.

Savcılık sorgularının ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 3'ü tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan şüphelilerin nüfuslarına kayıtlı 9 çocuk, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nce koruma altına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ, Ahmet KILIÇ

2021-09-28 15:22:37



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