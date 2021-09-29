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(Özel) Yüksek proteinli mısır silajı daha fazla verim sağlıyor Hasadına başlanan yemlik silajlar fiyatıyla hem çiftçiyi hem de besicileri memnun ediyor

İHA

(Özel) Yüksek proteinli mısır silajı daha fazla verim sağlıyor Hasadına başlanan yemlik silajlar fiyatıyla hem çiftçiyi hem de besicileri memnun ediyor

Gaziantep’te yetişen ve ikinci ürün olarak hasadı yapılan silajlık mısır, fiyatıyla hem besicilerin hem de çiftçilerin vazgeçilmezi haline geldi.
Gaziantep’in Araban Ovası'nda yetişen ve bu sene ikinci ürün olarak hasadı yapılan mısır silajları, Araban'dan Türkiye’nin dört bir tarafındaki hayvan çiftliklerine gönderiliyor. Çiftçiler ikinci ürünün hasadından memnun olurken, samanın yarı fiyatına satılan mısır silajı besicilerden yoğun talep görüyor.

“Samanın yarı fiyatına satıyoruz”
Slajlık mısırın samana göre çok uygun olduğunu ifade eden Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, “Şu anda hasadını yaptığımız mısır silajı yoğun rağbet görüyor. Silajlar, yüksek proteinli olması ve hayvanların daha verimli olmasında, süt oranını arttırması ve fiyatının uygun olması nedeniyle besicilerin öncelikli tercih ettiği yemler arasında yer alıyor. Silajların tonu 350 TL’ye mal oluyor, samanın tonu ise bu sene tarlada 850 TL’ye satılıyordu. Silajlık mısır ikinci ürün olarak tarlalara ekildi. İkinci ürün olarak 10 bin dönümün üzerinde alanda ekim yapıldı. Dönüme 67 ton ürün alınıyor. Silajları Türkiye’nin 81 iline gönderiyoruz" dedi.
Çiftçi Hasan Solmaz ise ilgiden memnun olduklarını belirterek, "Biz bunları biçiyoruz orta derece işletmelere gönderiyoruz. Saman ve diğer yemlerle kıyaslandığında çok uyguna geliyor. Hayvan besiciliği yapan işletmeler için çok iyidir. Çünkü süt oranını çok yükseltiyor. Bugün samanın fiyatı 800850 liradır. Bunun fiyatı ise 350 liradır” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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